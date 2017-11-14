О «спецназе» РЭБ без сказок

В последнее время сразу несколько статей привлекли наше внимание и заставили высказаться по поводу. Терминология — вещь весьма точная, стоит ее соблюдать, а не то действительно далеко зайдем.

Спецназ… «О, сколько в этом слове…» Действительно, много заслуженного и дел, которыми можно реально гордиться. И, видимо, зависть тоже присутствует. Ничем иным нельзя объяснить некоторые попытки назвать «спецназом» все, что попадается под руку.

Понятно, что для реального спецназовца обидно такое натягивание совы на глобус. И правы были некоторые читатели, говорившие о том, что, если так дело пойдет и дальше, то «спецназ» появится у поваров, строевиков, финансистов и прочих тружеников переднего края. Хотя с поварами, возможно, и перегнули. Им тоже несладко приходится порой. Но тем не менее.

В целом же оставим на совести тех, кто сочинил сказку о появлении «спецназа» в войсках РЭБ в виде подразделения по борьбе с БПЛА. Абсолютно ничего такого специализированного нет, все то же, что и у коллег, но с использованием дронов.

Это, конечно, специалисты особого профиля, но к спецназу не имеющие никакого отношения. Но не менее заслуженные бойцы невидимого (в прямом смысле слова) фронта.

Но здесь есть нюансы.

Современные войска РЭБ являются продолжателями дела, начатого еще в 30-х годах прошлого столетия. Тогда подразделения радиоразведки вывели из частей связи и передали в Разведупр Штаба РККА. Там был организован отдел радиоразведки. Отдел командовал отдельными дивизионами особого назначения (ОРД ОСНАЗ), которые в годы Великой Отечественной войны стали основной организационной единицей.

Сегодня функции частей ОСНАЗа вполне в состоянии выполнять и обычные армейские комплексы РЭБ. Радиоперехват, анализ источника радиоизлучения, привязка к карте, подавление или, как вариант, точное наведение артиллерии или авиации.

Изюминка заключается в том, что далеко не все комплексы способны на такую дальность работы, как, например, «Мурманск». Некоторым нужно подобраться к противнику на значительно меньшее расстояние.

Стратегия и тактика современной войны однозначно подразумевает противодействие средствам связи и РЭБ противника. И, если со связью все можно решить довольно прозаично, с помощью старой доброй пеленгации и артналета, то для того, чтобы «вырубить» комплексы РЭБ, работа предстоит более тяжелая.

Обнаружить комплекс, когда он работает «на прием» проблематично. Как любой приемник. Когда начинает работать передатчик проще, но возникают проблемы совсем иного характера. Например, с передачей информации в условиях подавления диапазона частот армейской связи. А если работают комплексно станции, входящие в системы «Малахит» или «Диабазол», то накрывается еще и авиационный диапазон.

И здесь очень могут пригодиться именно хорошо подготовленные группы, способные максимально быстро выдвинуться в примерный район работы систем РЭБ с целью их нейтрализации.

И в нашей армии, и в армиях потенциальных имеются группы, способные по пеленгу выйти в район и отработать по станциям, прикрывающим какой-либо серьезный объект или терроризирующих передний край войск. Это в порядке вещей.

И в таком аспекте комплексы РЭБ становятся одной из первоочередных целей для ДРГ противника. Думаю, многие со мной согласятся, что далеко не каждый объект сегодня можно вывести из строя с помощью принесенной диверсантами взрывчатки.

Здесь, конечно, куча нюансов, но я веду речь о том, что, исходя из всего приведенного, возникает вопрос, что лучше: должным образом охранять комплексы РЭБ или уделять больше внимания умениям расчетов в плане отражения всевозможных угроз?

Частично ответ был получен в прошлом году, когда мы рассказывали об освоении смежных специальностей ракетчиками. Причем, довольно нехарактерных, таких, как постановка мин и стрельба из гранатомета.

Подобным образом (что сильно порадовало) действуют и в той бригаде РЭБ Западного военного округа, где мы время от времени получаем доступ к технике и рассказываем о ней.

Еще в прошлом году, там приступили к дополнительной подготовке бойцов. Противодействие террористическим группам и ДРГ противника.

Вообще, не стоит думать, что рэбовцы — это сплошь люди интеллектуального труда, очкарики за компьютерами. Да, компьютеризация современной техники вызывает уважение, но и слабаков в расчетах мы тоже не наблюдали.

Так что мясо есть — мускулы нарастут.

Ситуация, в которой мускулы начали нарастать, была тривиальнейшая. Завод-изготовитель задержал отгрузку новых машин. И, чтобы личный состав не утомился ожиданием, заместитель комбрига по работе с личным составом, в прошлом — полковник ВДВ, проявил личную инициативу и решил поделиться своим весьма обширным опытом по борьбе с разными «ненашими».

И поделился. Да так, что эту роту уже иначе, чем «контр террористами» не называют.

Рассказали случай, однажды в пресс-службе ЗВО ошибочно отправили телеграмму не в ту бригаду. Суть была в том, что приедут съемочные группы и будут снимать, как бойцы отражают на марше атаку «противника», ликвидируют группы «террористов», ищут засады и все в таком духе. Что было в специфике правильной бригады.

В бригаде РЭБ подобная программа вызвала нездоровое обсуждение. Когда полковник ознакомился с ее содержанием, то заметил, что все будет нормально, есть еще целая неделя, все покажем. Потом, конечно, все разрулили.

Но действия на учениях и маневрах в 2016-17 годах вызвали у проверяющих исключительно высокую оценку. И идея не то что прижилась, а получила дальнейшее развитие. Теперь учат всех.

Мы наблюдали, как происходит процесс. Конечно, учебный. Конечно, бойцам до матерых волчар реального спецназа ой как далеко, но кто знает, как все может сложиться в реальных действиях?

Конечно, в реальных боевых условиях комплексы РЭБ должны охранять и прикрывать. Но все понимают, что реальные БД — это, зачастую, тот еще бардак порой. И всякое может случиться.

Как бы почти частная инициатива полковника Гудыменко заставляет серьезно задуматься над ролью заместителя командира по работе с личным составом. Многие из нас, наверное, могут «добрым словом» помянуть замполитов советской армии, которые в лучшем случае, просто не мешали.

Сегодня у заместителя по РЛС реально появляется новая ипостась. Учить. Не только патриотизму, умению любить Родину и все прочее, но и тем навыкам, которые могут пригодиться бойцу в дальнейшем.

Армейская разведка, ВДВ, СПН ГРУ немногочисленны по сравнению с остальными. Тем не менее, заканчивающие свою службу офицеры могли бы сделать много полезного по аналогии с упомянутой бригадой РЭБ в «небоевых» частях. РЭБ, связь, железнодорожники и так далее. И передавая свой опыт, выводить личный состав частей на новый уровень. Контрактников, понятное дело.

В целом инициатива полезная. Конечно, «спецназа» в РЭБ не получится, но соответствующая подготовка может дать не только уверенность в собственных возможностях, но и повысить шансы на выживание расчета с любой нештатной ситуации.

Автор: Роман Скоморохов, видео: Роман Кривов

Источник: nnm.me