Чтобы не разрушить свою жизнь, мужчина должен знать, к чему приводят свободные отношения с женщинами.Нас не учили этому в школе, но у таких действий есть очень плохие последствия и человек, который не знает или не желает знать их в теории, будет вынужден получить их («ощутить их на своей шкуре») на практике.

Семинар для мужчин.

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Содержание:

00:02:55 Почему важно следить за здоровьем.

00:22:14 Суровый урок от планеты Сатурн Александру Усанину

00:29:01 Главное для мужчины – знать, в чём состоит высший смысл жизни.

00:29:41 К чему приводят внебрачные половые отношения с женщинами?

00:36:25 От чего зависят качества и здоровье ребёнка?

00:43:50 Один пример высокой нравственности в Советском Союзе.

00:51:17 В чем разница между любовью и эгоизмом?

00:55:55 Духовный прогресс – что это?

00:58:22 В чём смысл института семьи?

00:59:06 Предназначение секса.

00:59:38 Когда исказили понятие "Счастье"?

01:01:20 Три уровня нравственности.

01:04:56 Что такое совесть?

01:06:20 Пять ролей мужчины.

01:23:43 Типы психики.

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Комментарий редакции

Основные вопросы, которые поднимает в данной лекции Александр Усанин:

1. Причины разврата женщин. Лектор считает, что причиной является разврат мужчин, которые без серьезных намерений флиртуют с девушками, что может привести к нежелательной беременности.

2. Важность правильного воспитания детей. Лектор говорит, что лучшее воспитание детей – это воспитание себя, достижение святости.

3. Опасность внебрачных отношений. Лектор предупреждает о серьезных негативных последствиях сексуальных отношений вне брака – от болезней до развала семьи и бизнеса.

4. Важность ответственного отношения мужчин к женщинам. Лектор приводит примеры, как его наказывала судьба за неправильное поведение по отношению к женщинам.

5. Сравнение внебрачных отношений с нарушением правил дорожного движения. Лектор говорит, что в жизни важен баланс между целью и соблюдением "правил движения".

6. Примеры высокой нравственности в СССР, когда девушка, забеременевшая вне брака, была позором для всей семьи.

7. Роль и предназначение секса. Лектор утверждает, что секс нужен только для зачатия детей.

8. Критерии выбора спутника жизни. По мнению лектора, главный критерий – с кем человек больше принесет пользу обществу и с кем он вместе придет к Богу.

9. Причины разводов. Лектор считает, что раньше разводов практически не было, так как муж и жена рассматривались как полноправные члены семьи.

10. Уровни нравственности. Выделяется три уровня: 1) сосредоточенность на собственных удовольствиях, 2) забота о других людях, 3) стремление угодить Богу.

11. Религиозное воспитание и его роль. Лектор приводит примеры традиционного религиозного воспитания в Индии и Непале.

Вывод:

Основные идеи лектора – призыв к высокой нравственности, ответственности мужчин в отношениях с женщинами и воспитании детей. Лектор осуждает разврат и предупреждает о серьезных последствиях внебрачных связей. Лектор констатирует, что современное общество пришло в упадок из-за утраты традиционных религиозных и семейных ценностей. Для исправления ситуации необходимо вернуться к этим ценностям.