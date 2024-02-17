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В Солнечной системе есть БАЗЫ инопланетян, пришельцев. И они совсем не там где вы думаете

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Вы наверное заметили что за 4 года существования канала я еще НИ РАЗУ не говорил про инопланетян. И это не потому что мне сказать нечего, а потому что тема избита до невозможности. С самого детства мы слышим про инопланетян столько дичи отовсюду, что само понятие – инопланетянин давно стало поводом для насмешек. И совершенно справедливо…

Но что если я вам скажу, что базы инопланетян в солнечной системе ДЕЙСТВИТЕЛЬНО СУЩЕСТВУЮТ? и это не ЛУНА, как многим может показаться… И не игра слов и смыслов.. и тем более не хайп на теме.. всё по честному. Потому что…. Всё что вы знаете об инопланетянах – это умелый увод в сторону… Реальность как обычно фантастичнее, грубее и прямо под носом…

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00:00 интро
01:14 Парадоксы, теории, гипотезы
06:14 кто, как?
09:42 откуда?
13:16 зачем?
17:42 страх, истерика и ужас
23:00 что делать?
29:45 как обнаружить базы инопланетян
33:09 третий этап
39:06 совпадения
40:13 координаты баз
46:26 титры

#эпоханедоверия #пришельцы #инопланетяне #базы #космос #астероид

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Солнечная система в прошлом была заселена разумной жизнью – представителями различных цивилизаций.

2. Произошла катастрофа (возможно, прохождение через солнечную систему чёрной дыры), которая уничтожила большую часть жизни в Солнечной системе.

3. На Земле выжили лишь небольшие остатки одной из этих цивилизаций, от которых произошло человечество.

4. Возможно, часть разумных существ спаслась на искусственных орбитальных объектах с полярными орбитами.

5. Другие звездные цивилизации слишком далеки и самодостаточны, чтобы активно интересоваться нами.

Вывод: Согласно идее автора, Солнечная система в прошлом была населена, но пострадала от катастрофы. Человечество – потомки одной из выживших цивилизаций. Контакты с иными цивилизациями маловероятны из-за огромных расстояний.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=jTSn7uV_F9Q
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2 Комментария » Оставить комментарий
  • 4788 4140
    Андрей Попов два часа назад

      Как нет братьев в космосе? Если систематически употреблять алкоголь то они пойдут на контакт.))

    • 4854 3822
      Иванович два часа назад

        “Всё новое – хорошо забытое старое”. Эта древняя мудрость вспоминается всегда, когда появляются “новые открытия”.
        Автор, обратитесь к тому, что изложено по этой теме.
        Есть книга Виталия Губарева, написанная ещё в 1961 году, она называется “Путешествие на Утреннюю Звезду”.
        Современная космонавтика только начала развиваться. Многие темы были закрыты для широкой публики. И вдруг появляется эта книга?! В ней автор показал, как будут осуществляться космические путешествия.
        А нас пытаются убедить, что есть материальные базы инопланетян в солнечной системе. Почему автор ЖИЗНЬ ограничивает материально-биологическими границами?! Она настолько многообразна, что трудно представить.
        Есть сны, которые видят многие люди. Что это? Где путешествует наше СОЗНАНИЕ в это время? Не дав ответ на этот вопрос безсмысленно рассуждать о ЖИЗНИ и инопланетянах. И сознание путешествует не на космических кораблях, а самостоятельно и может посещать такие места, куда ни какой материальный космический корабль не сможет доставить.
        Почему ЖИЗНЬ рассматривается только, как материально-биологическая? Сколько открытий сделано во время сна? Сколько произведений написано во время вдохновений, когда человек настроен только на ту волну, которая его буквально несёт на крыльях?! И всё это ЖИЗНЬ!
        Поэтому, нельзя ограничивать человечество какими-то базами. Нет пустоты, мы живём в окружении жизни других уровней и это вполне естественно.

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