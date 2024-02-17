Вы наверное заметили что за 4 года существования канала я еще НИ РАЗУ не говорил про инопланетян. И это не потому что мне сказать нечего, а потому что тема избита до невозможности. С самого детства мы слышим про инопланетян столько дичи отовсюду, что само понятие – инопланетянин давно стало поводом для насмешек. И совершенно справедливо…

Но что если я вам скажу, что базы инопланетян в солнечной системе ДЕЙСТВИТЕЛЬНО СУЩЕСТВУЮТ? и это не ЛУНА, как многим может показаться… И не игра слов и смыслов.. и тем более не хайп на теме.. всё по честному. Потому что…. Всё что вы знаете об инопланетянах – это умелый увод в сторону… Реальность как обычно фантастичнее, грубее и прямо под носом…

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00:00 интро

01:14 Парадоксы, теории, гипотезы

06:14 кто, как?

09:42 откуда?

13:16 зачем?

17:42 страх, истерика и ужас

23:00 что делать?

29:45 как обнаружить базы инопланетян

33:09 третий этап

39:06 совпадения

40:13 координаты баз

46:26 титры

#эпоханедоверия #пришельцы #инопланетяне #базы #космос #астероид

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Солнечная система в прошлом была заселена разумной жизнью – представителями различных цивилизаций.

2. Произошла катастрофа (возможно, прохождение через солнечную систему чёрной дыры), которая уничтожила большую часть жизни в Солнечной системе.

3. На Земле выжили лишь небольшие остатки одной из этих цивилизаций, от которых произошло человечество.

4. Возможно, часть разумных существ спаслась на искусственных орбитальных объектах с полярными орбитами.

5. Другие звездные цивилизации слишком далеки и самодостаточны, чтобы активно интересоваться нами.

Вывод: Согласно идее автора, Солнечная система в прошлом была населена, но пострадала от катастрофы. Человечество – потомки одной из выживших цивилизаций. Контакты с иными цивилизациями маловероятны из-за огромных расстояний.