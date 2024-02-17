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Расистский искусственный интеллект

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Расистский искусственный интеллект

Мэрия Чикаго не будет продлевать контракт с компанией ShotSpotter, которая предоставляет полиции города программное обеспечение для распознания применяемого на улицах города огнестрельного оружия и его владельцев.

Мо мнению мэра, данная программа, которая использует алгоритм искусственного интеллекта, имеет расовую предвзятость, непропорционально часто распознает в преступниках афро-американцев .

В полиции же Чикаго отмечают её эффективность, утверждая, что за год использования среднее число трупов, возникших в результате городских перестрелок, снизилась на 30%: с 56 до 39 за неделю.

https://www.theguardian.com/us-news/2024/feb/14/chicago-shotspotter-contract – цинк

Программисты из Техаса наверное.

Комментарий редакции

Выводы из статьи:

1. Программа ИИ для распознавания стрельбы в Чикаго, по мнению мэра, проявляет расовую предвзятость, чаще определяя афроамериканцев как потенциальных преступников.

2. Однако полиция утверждает, что благодаря этой системе снизилось число убийств в городе.

3. Возможно, вместо того, чтобы обвинять алгоритм в предвзятости, стоит обратить внимание на коренные причины повышенной криминализации среди афроамериканцев, такие как социальное неравенство, отсутствие возможностей и недостаток личной ответственности.

4. Предоставление пособий без требования ответственности может порождать иждивенчество и безответственное поведение. Необходим баланс прав и обязанностей.

5. Нейросеть лишь отражает статистические закономерности, а не является их причиной. Решение кроется в сбалансированной социальной политике, образовании и равных возможностях для всех.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8968453.html
Метки: идиоты, искусственный интеллект, США, чикаго, юмор
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