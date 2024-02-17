Изучение математики в рамках школьной программы даёт очень хорошее представление о пределах знания, искусственных, возводимых ограничениях. В первых классах работа ведётся с целыми положительными числами, для которых работает сложение и умножение, а вот для вычитания и деления вводятся ограничения и частичные запреты. Далее появляются отрицательные значения, а для деления придумывают костыль в виде деления с остатком, т.е. вместо запрета деления 7 на 3, указывают – получится 2 и 1 в остатке. Система логичная и понятна, любые парадоксы запрещены.

По мере усложнения, добавляются рациональные числа (результат деления целых чисел) – опять все понятно и логично, а все лишнее остаётся под запретом. После скачком увеличивается область, знакомя с иррациональными числами, ну и в завершении программы убирается парадокс в виде «на ноль делить нельзя» и корень из отрицательных чисел, через комплексные числа. Про высшую математику и институтский курс говорить не будем, там всё ещё веселее. Важно понять, что каждое расширение делало всю математику предыдущего этапа частным случаем нового, малой частью.

Подобный принцип характерен для многих научных областей, так генетика на основе законов Менделя считалась практически каноном, любые сомнения объявлялись ненаучными, а парадоксы игнорировались. Большая часть современных общественных и гуманитарных наук апеллирует к этим принципам. В начале XXI века эпигенетика получила признание, четко показывая: внешние условия приводят к включению или выключению отдельных генов, при одинаковом наборе ДНК возможны большие различия в фенотипе, эпигенетические изменения могут передаваться по наследству, т.е. участвуют в процессе эволюции и др.

Привычная генетика оказалась подобна арифметике с целыми числами, к которым добавили рациональные числа, превратив «гигантский» массив знаний в малую и упрощенную часть. Забавно наблюдать за различными антропологами, историками, культурологами, социологами, экономистами и т.д., что продолжают доказывать «научность» и строить свои теории исключительно на упрощенных моделях, игнорируя новые веяния.

Совсем не удивлюсь, если через несколько десятилетий влияние духовных факторов станет объектом изучения в рамках официальной науки. Однако, следует жить в рамках научного агностицизма, не плодить лишних сущностей и внимательно коллекционировать парадоксы, чтобы в рамках следующего скачкообразного расширения области знания, их решение стало возможным. Мистические фантазии нужно вычищать, не искать магических простых путей, но и не прятать голову в песок, игнорируя зазоры теории и реальности.

Во многих научных областях существуют мечты о своих «философских камнях», подобные «расшифровке генома», после которых ждали ответа на все вопросы и «конца истории». Однако, каждый раз горизонт сдвигается, открывая новые перспективы и пространства для поиска. Настоящий, глубоко понимающий свою научную область учёный, очень осторожен в оценках, так как отлично знает большое количество нерешённых и противоречащих текущей парадигме парадоксов. Последние будут решены в будущем, после расширения базиса, и мало какому умному человеку хочется войти в историю человеком, через отрицание ставшего после общепризнанным и банальным.

Источник

Андрей Школьников

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Изучение математики в школе демонстрирует постепенное расширение области знаний – от целых чисел к рациональным, иррациональным и комплексным. Каждый шаг делает предыдущий этап частным случаем.

2. Подобный принцип наблюдается и в других науках. Например, эпигенетика расширила генетику Менделя, сделав её лишь частью более общей теории.

3. Многие гуманитарные науки до сих пор опираются на упрощенные модели, игнорируя новые открытия.

4. В будущем влияние духовных факторов может стать предметом научного изучения.

5. Подлинный ученый осторожен в выводах, понимая ограниченность любой теории и наличие нерешенных парадоксов.

6. Расширение научных горизонтов неизбежно, но нужно избегать мистицизма и искать рациональные объяснения.

Вывод: наука развивается постепенно путем расширения и углубления знаний, каждый новый этап делает предыдущий частным случаем. Подлинный ученый всегда помнит об ограниченности любой теории и осторожен в выводах.