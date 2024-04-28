Главная » Видео, Мировоззрение, Политика, Экономика

Как правильно подготовиться к катастрофе. Андрей Школьников

6 0

Геостратег Андрей Школьников о вариантах уже наступающего будущего.

Комментарий редакции

Основные тезисы лекции:

1. Мир входит в катастрофу, при которой меняются базовые законы и принципы, в отличие от кризиса, когда они сохраняются. Это приведет к радикальным переменам в экономике и общественных сферах.

2. Капиталистическая модель расширения ресурсов подходит к концу, мир становится замкнутой системой. Это вынуждает переходить к плановой экономике и государственному регулированию.

3. Нет больше спокойных "островков", где можно переждать катастрофу. Везде будут проблемы, и наилучший вариант – оставаться в своей стране.

4. Для выживания в условиях катастрофы необходимо адаптироваться, найти востребованные ниши, ориентированные выживание в условиях ухудшения ситуации и импортозамещение. Следует объединяться с государством в совместных проектах.

5. В будущем произойдет переход к аддитивной экономике 6-го технологического уклада, основанной на роботизации и 3D-печати. Это коренным образом изменит производство и структуру занятости.

6. Главной "пенсией" должны стать правильно воспитанные, самостоятельные и успешные дети, а не денежные накопления.

Вывод: лекция рисует весьма пессимистичный сценарий системного кризиса и краха существующего экономического порядка. Для выживания требуется кардинально менять модели поведения, объединяться с государством и готовиться к переходу на новые принципы планирования и производства в замкнутой системе.

Источник: https://rutube.ru/video/f52abb218e9503ac1f33a8264dd11b84/
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Историческая катастрофа России конца XX начала XXI столетия. Глава 1. Истинный смысл краха современной Цивилизации.
Как спастись из падающего самолета?
Как вернуть здоровье своим волосам и как отрастить их заново
Глава 2. Истинная суть исторической катастрофы России конца ХХ столетия. Сокрытое предтече исторической национальной катастрофы России.
Счастливый дитёнок: без запар и пелёнок!

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru