Геостратег Андрей Школьников о вариантах уже наступающего будущего.

Комментарий редакции

Основные тезисы лекции:

1. Мир входит в катастрофу, при которой меняются базовые законы и принципы, в отличие от кризиса, когда они сохраняются. Это приведет к радикальным переменам в экономике и общественных сферах.

2. Капиталистическая модель расширения ресурсов подходит к концу, мир становится замкнутой системой. Это вынуждает переходить к плановой экономике и государственному регулированию.

3. Нет больше спокойных "островков", где можно переждать катастрофу. Везде будут проблемы, и наилучший вариант – оставаться в своей стране.

4. Для выживания в условиях катастрофы необходимо адаптироваться, найти востребованные ниши, ориентированные выживание в условиях ухудшения ситуации и импортозамещение. Следует объединяться с государством в совместных проектах.

5. В будущем произойдет переход к аддитивной экономике 6-го технологического уклада, основанной на роботизации и 3D-печати. Это коренным образом изменит производство и структуру занятости.

6. Главной "пенсией" должны стать правильно воспитанные, самостоятельные и успешные дети, а не денежные накопления.

Вывод: лекция рисует весьма пессимистичный сценарий системного кризиса и краха существующего экономического порядка. Для выживания требуется кардинально менять модели поведения, объединяться с государством и готовиться к переходу на новые принципы планирования и производства в замкнутой системе.