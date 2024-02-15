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Празднование 300летия РАН, или Деградация отечественной науки

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Объективная оценка научной деятельности в цифрах. На каком месте Россия среди передовых научных стран. Во сколько раз меньше патентных заявок в среднем подает отечественный ученый по сравнению с китайским ученым. Экспорт «мозгов» в интересах других стран. Почему наши ученые возвращаются на родину после того как отдали свой потенциал на экспорт.

Эксперт: Валентин Юрьевич Катасонов, профессор, доктор экономических наук, Председатель Русского экономического общества имени Сергея Федоровича Шарапова.

Ведущий: Александр Пастухов, шеф-редактор проекта «ТОЧКА СБОРКИ»

#ВалентинКатасонов #АлександрПастухов #ТочкаСборки

Комментарий редакции

Ключевые тезисы беседы:

1. Состояние российской науки в настоящее время выглядит неутешительно. По многим показателям (численность исследователей, затраты на НИОКР, количество патентных заявок и др.) Россия существенно отстает от ведущих научных держав.

2. С начала 2000-х годов наблюдается сокращение численности исследователей и организаций в сфере науки и техники. При этом доля расходов на НИОКР в ВВП снижается.

3. Основные причины регресса российской науки: утечка умов за рубеж в 90-е годы, недофинансирование, низкий престиж профессии ученого, старение кадров и нехватка молодежи в науке.

4. Государственные расходы на науку в значительной степени являются распилами бюджета и не эффективны. Нет реальных механизмов поддержки фундаментальных исследований.

5. В США ситуация с финансированием науки тоже далека от идеала – значительная часть средств распиливается в военно-промышленном комплексе.

Вывод: для восстановления научно-технического потенциала России требуются системные изменения – повышение статуса и финансирования науки, приток молодых кадров, эффективные механизмы поддержки исследований, изменение экономической модели. Без этого невозможно обеспечить технологический прогресс и конкурентоспособность страны.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=yI1ZNzuPnDY
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