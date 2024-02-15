Лекцию в Университете рабочих корреспондентов на тему «Материалистическое понимание Науки логики Гегеля» прочитал Михаил Васильевич Попов, доктор философских наук, профессор, заместитель председателя Фонда Рабочей Академии, сопредседатель идеологической комиссии ЦК Рабочей партии России. 01.02.2024.Расписание занятий Университета Рабочих корреспондентов: https://fra-mos.ru/universitet-rabochix-korrespondentov/#УниверситетРабочихКорреспондентовВсе занятия учебного года 2023-2024: https://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO6K7Jql1_k4uMLoIzTeLM2Q

Звуковые дорожки видеоканала ФРА за текущий год: https://cloud.mail.ru/public/guy3/DQXH6ma7j

Товарищи рабочие, присылайте ваши видеоматериалы для публикации на видеоканале Фонда Рабочей Академии Рабочее ТВ главному редактору видеоканала на почту atypus@mail.ru

Как вступить в Рабочую партию России: http://www.r-p-w.ru/kak-vstupit-v-rabochuyu-partiyu-rossii.html

Комментарий редакции

Основные тезисы лекции:

1. Для понимания марксизма важно изучение "Науки логики" Гегеля, так как она содержит элементы материализма и диалектики.

2. В "Науке логики" Гегель рассматривает категории бытия, сущности, движения, противоречия – эти понятия являются материалистическими.

3. Ленин в работе "О значении воинствующего материализма" писал, что в "Науке логики" Гегеля меньше всего идеализма и больше всего материализма.

4. Для понимания "Капитала" Маркса и других его работ необходимо изучать "Науку логики" Гегеля.

5. Без изучения диалектики Гегеля невозможно глубоко понять основы марксизма и научного социализма.

Вывод:

Лектор аргументирует важность изучения работы Гегеля "Наука логики" для понимания философских основ марксизма. Гегелевская диалектика, несмотря на идеалистическую форму, содержит рациональное зерно – материалистические категории и принципы. Поэтому ее глубокое изучение необходимо для становления подлинного марксиста и развития научного социализма.