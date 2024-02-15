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Материалистическое понимание Науки логики Гегеля. Профессор М. В. Попов. 01.02.2024.

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Лекцию в Университете рабочих корреспондентов на тему «Материалистическое понимание Науки логики Гегеля» прочитал Михаил Васильевич Попов, доктор философских наук, профессор, заместитель председателя Фонда Рабочей Академии, сопредседатель идеологической комиссии ЦК Рабочей партии России. 01.02.2024.
Расписание занятий Университета Рабочих корреспондентов: https://fra-mos.ru/universitet-rabochix-korrespondentov/
#УниверситетРабочихКорреспондентов
Все занятия учебного года 2023-2024: https://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO6K7Jql1_k4uMLoIzTeLM2Q

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Комментарий редакции

Основные тезисы лекции:

1. Для понимания марксизма важно изучение "Науки логики" Гегеля, так как она содержит элементы материализма и диалектики.

2. В "Науке логики" Гегель рассматривает категории бытия, сущности, движения, противоречия – эти понятия являются материалистическими.

3. Ленин в работе "О значении воинствующего материализма" писал, что в "Науке логики" Гегеля меньше всего идеализма и больше всего материализма.

4. Для понимания "Капитала" Маркса и других его работ необходимо изучать "Науку логики" Гегеля.

5. Без изучения диалектики Гегеля невозможно глубоко понять основы марксизма и научного социализма.

Вывод:

Лектор аргументирует важность изучения работы Гегеля "Наука логики" для понимания философских основ марксизма. Гегелевская диалектика, несмотря на идеалистическую форму, содержит рациональное зерно – материалистические категории и принципы. Поэтому ее глубокое изучение необходимо для становления подлинного марксиста и развития научного социализма.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=zC22WMloq70
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