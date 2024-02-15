Одним из наиболее волнующих и частых вопросов остаётся срок и характер противостояния на территории бУкраины. Рассматривать его нужно в комплексе общей войны за независимость от Запада, не забывая про долгосрочные интересы / стратегии и ограниченность ресурсов всех участников. Весной 2022 года Россия выбрала стратегию сбережения ресурсов и подготовку армии, прекрасно понимая – в ближайшие годы военная сила будет ключевой для мира.

Ни о какой стратегии в применении к киевскому режиму речи не идёт, руководящий им Запад изначально был заинтересован в максимальном размене и ослаблении России, путём её проигрыша или пирровой победы. В этих условиях важнейшим критическим ресурсом для киевского режима оказались подготовленные, мотивированные и боеспособные войска . К началу 2024 г. именно таких осталось не так и много, при том, что Россия приумножила свои возможности, загрузила ВПК и запустила процессы внутренних изменений (продолжительность подобного около 7 лет).

Мобилизационный потенциал киевского режима близок к исчерпанию, военная техника и снаряды ограничены, как в наличии, так и в поставке. Приостановка финансирования (важен Конгресс, где большинство республиканцев) является не причиной, а внешним оправданием неминуемого краха. Если бы сотня миллиардов долларов могла переломить ситуацию, то двухпартийный консенсус появился бы мгновенно. В настоящее время существует иное молчаливое согласие – выделение денег не даст нужного результата, даже частично, а видимость принципиальной и непримиримой борьбы республиканцев и демократов позволяет обеим сторонам сохранить лицо, оставшись на своих позициях.

Для качественного изменения ситуации, т.е. затягивания конфликта и повышения потерь у России, Западу необходимо увеличить количество степеней свободы. Рост масштаба противостояния за счет остатков и ресурсов бУкраины исчерпан. Можно было ожидать ввода экспедиционных корпусов из стран ЕС, но этого не произошло, и/или запуска ВПК на Западе – тоже нет. Иные попытки упираются в их малую эффективность, продуктивность или риск запуска ядерного конфликта. Принимая во внимание катастрофу мир-системы Pax Americana и необходимость противостояния с Китаем (2025-2026 гг.), время работает на Россию, как на бУкраине, так и в масштабах мира.

Собственно, все предыдущие оценки продолжительности исходили из целесообразности для Запада улучшить свои позиции (ввод войск ЕС, запуск ВПК и др.), что в свою очередь заставило бы Россию ускориться и форсировать события. В настоящее время можно констатировать – до середины 2025 года к новой сильной субъектной внешней политике США не будут готовы – выборы и элитно-управленческая пересменка. В качестве основного инструмента долгосрочной дестабилизации в мире ими выбран Ближний Восток. Принимать стратегические решения, фиксировать убытки и признавать независимость России до начала противостояния с Китаем (2025-2026 гг.) будет очень непросто

Последним интервью Владимир Путин ясно продемонстрировал – подвешивать, фиксировать текущую ситуацию мы не будем, сказав ровно столько, сколько они смогут понять и осознать, не более. Нам нет необходимости менять выбранную стратегию – время работает на нас. Помимо заморозки, ускорение несёт дополнительные риски, оно приведёт к избыточным жертвам и паузе, когда оперативные результаты достигнуты, но Запад не готов их признать. Последнее подтолкнёт его к ударам в других местах (Средняя Азия, Закавказье, Сербия и др.), благо свободные ресурсы появятся.

Наша задача – психологически сломать Запад, в первую очередь Европу, а также остатки бУкраины, чтобы они осознали и приняли бессмысленность борьбы против России, невозможность победить, вновь вспомнили непобедимый Хартлэнд Х.Д. Маккиндера (1861-1947 гг.), который нельзя победить, можно только ограничить влияние. После чего признание нашей независимости – легкий и логичный шаг.

Если Запад не будет качественно повышать ставки, то русский каток будет неторопливо и монотонно двигаться вперёд, перемалывая всё, что будет судорожно брошено против него. Если пойдёт попытка увеличить размерности противостояния, то Россия пойдёт на резкую активацию, сильные стратегические ходы, чтобы не допустить потери более сильной позиции. Любые предложения о мире вне заявленных наших требований, включая фактическую демилитаризацию Восточной Европы, будут игнорироваться. Ключевой для нас вопрос – не территории и текущие прибыли, а внутренняя перестройка своей страны, очищение от либерального налёта.

В рамах инерционного сценария, Запад не будет увеличивать размерность в 2024 году, военные действия будут продолжаться, движение вперёд усиливаться, интенсивность падать. Если новый главком ВСУ будет продолжать играть роль послушного идиота, буквально выполняя все указания Зеленского и Ко, то фронт постепенно начнёт разваливаться, переходя на очаговое сопротивление и наши марш-броски с десятками километров продвижения станут привычны. Благо от безысходности остатки карателей начали перебрасывать в мышеловку под Авдеевкой.

Ещё в одной мобилизации в России смысла нет – подготовка занимает около полугода, желающие и мотивированные идут сами и без этого. Если бы была потребность в живой силе, то мобилизация была бы нужна много ранее. Про уже мобилизованных – пока не распадётся фронт с той стороны, т.е. основная задача будет решена, ждать их обратно не стоит, глубина должна быть.

И, да, в 90-е годы на Украине в среднем жизнь была лучше, чем у нас, ситуация кардинально изменилась, но они до сих пор в это верят и строят на этом подрывную работу против нас, это как американский шпион-негр на Владимирщине из анекдота…)))

Источник

Андрей Школьников

Комментарий редакции

В статье рассматриваются перспективы военного конфликта на Украине и стратегия России в этом конфликте.

Основные тезисы:

1. Мобилизационный потенциал Украины близок к исчерпанию, у нее ограничены военная техника, боеприпасы и возможности по их получению.

2. Запад не готов качественно увеличить масштаб конфликта (не вводит войска, не наращивает производство вооружений).

3. Время работает на Россию, так как США будут заняты противостоянием с Китаем и не готовы принимать стратегические решения по Украине до 2025-2026 гг.

4. Стратегия России – постепенно "перемалывать" силы Украины, психологически "ломая" Запад. Двигаться вперед неторопливо, не форсируя события.

5. Ключевая цель для России – не территориальные приобретения, а внутренние изменения и очищение от либерализма.

Вывод: Россия придерживается стратегии постепенного истощения Украины, рассчитывая, что со временем Запад признает поражение и независимость России. Ключевой задачей для России являются внутренние преобразования, а не территориальные приобретения.