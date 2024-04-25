В отношении ареста замминистра обороны. Ничего интересного и принципиально нового. Находящегося при высокой должности и при потоках индивида не трогают при выполнении следующих критериев: заменить очень дорого / сложно, берёт по чину, конструктивен / договороспособен, т.е. не устраивает проблем на пустом месте. Последние два года границы допустимого по всем трём критериям неспешно, но неумолимо движутся, а требования ужесточаются. Оказавшемуся за пределами допустимого, даже если несколько месяцев назад проблем не было, чаще всего «намекают», что надо меняться, дают шанс.

По ситуациям, о которых слышал, говорят прямым текстом минимум дважды, по разным каналам. Если ничего не меняется, то поступает предложение, от которого нельзя отказаться, а в последнее время и убежать за границу – посидеть и поразмышлять о бренности земной жизни. Ровно по такому же принципу проходит деприватизация, да и много ещё чего. Особенностью последнего времени стала возросшая скорость изменений, но она очень далека от мечтаний.

Ещё раз, проблемы возникают не из-за старых прегрешений, а из-за неспособности приспособиться к новым веяниям. Относительно небольшие суммы, которые удивляют многих – следствие особенности отечественной уголовной системы, нельзя получить несколько десятилетий или несколько пожизненных. Берут эпизод, по которому есть железобетонное подкрепление, не тратя время и ресурсы на ещё несколько десятков эпизодов – правило Парето. Вопрос эффективности, а не демонстрации всей глубины.

В ближайшие годы подобных эпизодов будет много, не нужно пытаться узреть в них революцию и/или искать справедливость, социально-властный гидроудар никому не нужен. Шаг за шагом, смещая границы допустимого – таким будет путь. Что именно стало критичным в данном случае – понятия не имею, да и не интересно. Пусть об этом ломают головы друзья и родственники фигуранта, да «социальные братья по разуму», на наглядном примере наблюдая, что будет происходить с непонятливыми, если тренды не изменятся.

И, да, зато в очередной раз «дурь каждого видна», вновь «инсайдеры» демонстрируют полное непонимание принципов и законов власти…

Источник

Андрей Школьников

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Арест замминистра обороны не является чем-то новым или неожиданным в современных российских реалиях.

2. Высокопоставленных чиновников обычно не трогают, если они выполняют определенные критерии: их трудно заменить, они берут взятки "по чину", конструктивны и не создают проблем.

3. Границы допустимого поведения для чиновников постепенно сужаются, а требования ужесточаются.

4. Если чиновник выходит за рамки допустимого, ему сначала "намекают" исправиться, а затем предлагают возможность сесть в тюрьму или уехать за границу.

5. Проблемы возникают не из-за старых преступлений, а из-за неспособности адаптироваться к новым реалиям.

6. Относительно небольшие суммы взяток связаны с особенностями российской уголовной системы – берут один эпизод для обвинения вместо множества.

7. В ближайшие годы будет много таких арестов по мере сужения границ допустимого для чиновников.

8. Не нужно искать революцию или справедливость в этих арестах – это просто смещение границ допустимого шаг за шагом.

Вывод: Автор рассматривает арест замминистра как часть общего процесса постепенного ужесточения контроля над коррупцией среди высокопоставленных чиновников в России. Это шаг за шагом смещение границ допустимого вместо резких перемен.