13 февраля МВД России объявило в розыск по уголовной статье трех министров латвийского правительства, 59 депутатов Сейма Латвии и 15 депутатов Рижской думы, причастных к сносу памятников советским воинам. Казалось бы, решение более чем странное с точки зрения международного права. Однако все странности сразу же исчезают, как только мы вспоминаем, что собой представляет это «маленькое, но гордое государство».

Территория современной Латвии вошла в состав России в 1721 г. в итоге русско-шведской (не русско-латышской) войны по Ништадтскому мирному договору. При этом Россия заплатила за приобретенные земли огромную по тем временам сумму – 2 млн. ефимков, что позволяет говорить не только о завоевании, но и покупке земли в русскую собственность у тогдашнего ее законного владельца – Швеции.

Особо следует подчеркнуть, что вхождение территории современной Латвии в состав России произошло в полном соответствии с нормами действовавшего на тот момент международного права.

Через двести (!) лет в 1920 г. Советская Россия по Рижскому мирному договору признала независимость Латвии и отказалась «на вечные времена от всяких суверенных прав кои принадлежали России в отношении к латвийскому народу и земле». Для Латвии этот договор – фундамент ее государственности и естественно, что она на него молиться готова. Только с какой стати Россия должна «вечные времена» руководствоваться тем, что от ее имени подписали два международных авантюриста – Адольф Иоффе и Яков Ганецкий (Фюстенберг)? И дело даже не в личностях подписантов. В России еще шла Гражданская война и большевистское правительство еще не являлось единственным и легитимным выразителем интересов страны. Поэтому этот договор с международно-правовой точки зрения был договором между лидерами латышских сепаратистов и одними из претендентов на власть в России. Филькина грамота.

Соответственно, в 1940 г. СССР не «оккупировал» чужую территорию, а восстановил свой суверенитет над незаконно отторгнутыми у него в период Гражданской войны землями. Сделано это было, надо отдать должное Сталину, с международно-правовой точки зрения безупречно.

Что касается любимой в Латвии темы про «оккупацию», то нет нужды вдаваться в спор и углубляться в исторические изыскания. Достаточно открыть любой словарь по международному праву и узнать значение этого термина. К событиям 1940 г. он просто абсолютно не применим. Латышам может не нравиться смысл тех или иных терминов в международном праве, но это проблема Латвии, а не международного права и России.

Соответственно, и события 1991 г. – это не «восстановление независимости Латвии», а повторное незаконное отделение данной территории от России (СССР). Конечно, Российская Федерация признала независимость Латвии, причем в отличие от 1920 г. это сделало законное правительство. Но принципиально акт признания ничего не меняет: никакое признание независимости не может отменить факт незаконности ее провозглашения. Например, Вы из «любви к человечеству», а не под воздействием угроз, пошли на мировую с вором и признали, что украденная вещь принадлежит ему. Вор от этого не перестал быть вором, хотя украденная вещь и стала считаться его законной собственностью.

И последнее. Надо поблагодарить латвийских политиков, которые уже не одно десятилетие, предъявляя современной Российской Федерации многомиллиардные счета за «советскую оккупацию, не давали никому забыть о том, что СССР и Россия – это один субъект истории и международного права, а, следовательно, Латвия, как впрочем, и вся остальная Прибалтика – незаконно отторгнутая территория России.

Игорь Шишкин

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Территория современной Латвии вошла в состав Российской империи в 1721 году в результате русско-шведской войны и Ништадтского мирного договора, то есть абсолютно легитимно с точки зрения тогдашнего международного права.

2. Рижский мирный договор 1920 года, по которому Советская Россия признала независимость Латвии, был подписан представителями только одной из претендующих на власть в России сторон Гражданской войны, поэтому юридически нелегитимен.

3. Вхождение Латвии в состав СССР в 1940 году было актом восстановления суверенитета Советского Союза над незаконно отторгнутыми территориями, а не оккупацией.

4. Распад СССР и обретение Латвией независимости в 1991 году были вторым случаем незаконного отторжения этой территории от России.

5. Латвия является исторически и юридически неотъемлемой частью России, незаконно отторгнутой в периоды Гражданской войны и распада СССР.

Вывод: данная статья отстаивает точку зрения, что современная Латвия является незаконно отторгнутой от России территорией, апеллируя к историческим фактам и особому толкованию норм международного права.