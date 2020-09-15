Акции протеста в Белоруссии проходят с 9 августа. Начались они, как известно, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Тогда несогласные с этим результатом вышли на демонстрации в столице, и по сей день ходят на них регулярно, причем не только в Минске. Вместе с тем массовость и накал протестов уменьшается. Недавно президент Белоруссии Александр Лукашенко даже заявил, что «вакханалия заканчивается». Хорошо бы, конечно, но вряд ли эта «вакханалия» закончится скоро. Чересчур крепкие корни пустила она в стране.

Ведь речь, по большому счету, идет не о Лукашенко и вообще не о том, кто конкретно будет президентом. А о том, чтобы оторвать Белоруссию от России и, уничтожив экономику, превратить народ в бесправное «евробыдло». Как было с Украиной, которая за последние шесть лет стала самой бедной европейской страной. Тем не менее на сходстве украинских событий 2014 г. и белорусских нынешнего года делается главный акцент, прежде всего, на их «мирном» характере.

Лукавство, конечно, поскольку между «мирной революцией» в Минске, как подчеркивают местные т.н. оппозиционеры, и киевским госпереворотом имеются коренные отличия. И не только в том, что в Киеве далеко не мирно стреляли и убивали, а постмайданную Украину разделила гражданская война. Главное отличие все-таки в том, что украинские «революционеры», декларируя движение в ЕС и НАТО, заявляли все же о своей «суверенности» и «незалежности», залог чему видели в разрыве всех отношений с Россией. Что из этого получилось — это другой вопрос. Белорусская же «оппозиция», наоборот, говорит и действует, даже на словах, отнюдь не в интересах своей страны.

Лукашенко, например, не раз заявлял о том, что над Гродненской областью витает угроза — её хотят забрать назад поляки. Особенно сильно Батька негодовал из-за того, что во время оппозиционных митингов в Гродно был поднят польский флаг. Ранее он говорил о желании соседей «оттяпать хотя бы клочок» от региона.

Польский след в белорусских событиях очевиден, и не только в сегодняшних. Польша имеет богатый опыт вмешательства во внутренние дела своих восточных соседей.

Речь тут не только в хрестоматийных примерах вроде подготовки украинских «майданов» в 2004-м и 2013-2014 гг. Польская сторона отметилась большой активностью в Белоруссии ещё во время президентских кампаний 2001, 2006 и 2010 гг. В 2005‑2006 гг. ситуация была настолько накалена, что в нее был вовлечен Союз поляков Беларуси, испытавший из-за этого раскол. А в 2006 г. Варшава на волне «успехов» Киева в движении «подальше от Москвы» пыталась организовать «Плошчу» (площадь, майдан) и в Минске.

В интервью газете Rzecpospolita в 2017 г. директор Польского института международных отношений Славомир Дембский сказал, что после вступления в ЕС в 2004 г. Польша выделила на «поддержку демократии» в Белоруссии более 140 млн евро. Вместе тем после 2015 г. польское правительство перешло от политики поддержки «цветных революций» к политике вовлечения руководства и общественности Белоруссии в собственные проекты и инициативы. Позже глава польского МИД В. Ващиковский назвал отношения с Беларусью одним из приоритетов внешней политики.

А вот что сказал уже 24 августа этого года в Гдыне во время открытия форума «Видение развития» премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий: «Ситуация в Беларуси является «гордиевым узлом», от решения её зависит будущее Центральной Европы». Он также подчеркнул, что успех Центральной Европы зависит от солидарности вокруг вопроса Беларуси стран региона. «Сегодня эту солидарность мы строим вокруг Беларуси вместе с Литвой и другими балтийскими странами, Вышеградской группой. В дальнейшей перспективе, надеюсь, вместе с Беларусью и Украиной мы будем формировать будущее Центральной Европы», — заявил премьер-министр Польши. Моравецкий, пригласив лидеров польской оппозиции обсудить ситуацию в Беларуси и выработать общую позицию по этому поводу.

Давно не секрет, что активные попытки Польши повлиять на политическое поле в Белоруссии связаны с глобальным интересом Варшавы втянуть Минск в зону своего влияния, для чего уже предприняты конкретные усилия и финансирование, заявил российский сенатор Алексей Пушков. «И видят [в Польше] это своей не тактической, а стратегической задачей», — сказал он.

А президент Белоруссии вообще полагает, что беспорядки и протесты в стране после президентских выборов инспирированы США и их сателлитами в Европе. Среди них, безусловно, значатся и страны Прибалтики. Александр Лукашенко также заявил, что Польша практически открыто намеревается аннексировать часть территории Белоруссии. Для Польши, заметим, Гродненская и Брестская области Беларуси — это Восточные Кресы, якобы незаконно отторгнутые от Второй Речи Посполитой по пакту Молотова- Риббентропа.

Если Варшаве когда-нибудь удастся в той или иной форме закрепиться на «Кресах», то для нее это будет большим успехом. При этом конечная цель активности Польши и Литвы на белорусском направлении — установление контроля над территорией Белоруссии. Контроль над всей страной станет возможен, если в Белоруссии произойдет полный демонтаж политического строя, то есть свершится революция — со сменой элит, экономической модели, идеологии, исторической памяти и геополитических союзов. В таком случае новая страна, появившаяся на месте Беларуси, будет очередным русофобским лимитрофом, и для её становления должна быть создана система попечительства ближайших соседей — членов НАТО и Евросоюза. Польша, Литва и Латвия при таком варианте должны стать кураторами этой новой Беларуси, которым Вашингтон и Брюссель делегируют функции наставничества. Таким образом создается цепь зависимых от США государств от Балтийского до Черного моря.

Идея Вашингтона о формировании «санитарного» кордона вокруг России уже привела к принуждению Грузии к миру Россией (2008 год) и гражданской войне на Украине (2014 год). Именно эта стратегия была применена, когда на горизонте замаячило появление общего торгового пространства на территории Евразии в виде дальнейшего апгрейда «Шанхайской организации сотрудничества». И именно её результаты находят свое отражение в текущей ситуации в Белоруссии. Что не случайно, так как через нее проходит «Новый шелковый путь» — наиболее удобный логистический маршрут из Китая в Европу. Также через страну идет и основной маршрут поставки российской нефти в страны Европейского союза.

Само собой, что любое нарушение этих цепочек довольно сильно ударит как по России и Китаю, так и по основным локомотивам Европейского союза — Франции и Германии. Более того, в текущих условиях нарастания экономического кризиса из-за пандемии коронавирусной инфекции результатом станет распад этого самого союза, а также нестабильная ситуация в России. Тем самым Вашингтон достигнет цели по недопущению создания самого большого рынка мира в Евразии.

Ну а на месте некогда Европейского союза, по задумке США, должно возникнуть другое конфедеративное образование — Междуморье. Оно и станет буфером между Россией и Европой.

Сам проект появился ещё в начале ХХ века и был предложен главой (начальником) Польского государства Юзефом Пилсудским. Согласно его замыслу, конфедеративное государство должно было включать в себя все государства, расположенные между тремя морями — Черным, Балтийским и Адриатическим. Однако в 1939 г. СССР вернул себе ранее потерянные земли Украины, Белоруссии и прибалтийских стран, а саму Польшу захватила Германия. Несмотря на это, идея создания конфедерации государств в самом центре Европы осталась жива и была реинкарнирована в ХХI в. Второе дыхание ей дал президент Польши Анджей Дуда, который объявил о планах создания регионального альянса Центрально-европейских государств по образцу «Междуморья». В 2017 г. форум этой инициативы посетил президент США Дональд Трамп, заявив о всяческой поддержке.

Из стран проекта «Междуморье» наиболее плотно взаимодействуют три — Литва, Польша и Украина. Эти государства с 2016 г. имеют совместную военную бригаду — «Литполукрбриг» со штаб-квартирой в Люблине. Более того, 28 июля 2020 г. в том же Люблине, незадолго до выборов в Белоруссии, ими был подписан тройственный договор — «Люблинский треугольник» (по сути, вторая Люблинская уния). В перспективе присоединение к союзу Белоруссии позволит замкнуть на Польшу нефтяные потоки, а для США реализовать маршрут доставки нефти в Европу через Одессу.

Заинтересованность в реализации сценария «Междуморья» и включения в него Белоруссии проявляет и Великобритания. Но главными выгодополучателями от краха Белоруссии (раньше это была Украина) стали бы поляки.

Проект Великой Польши — от моря до моря — окончательно сформирует центр силы, прочно отсекающий Россию от Европы и создающий ей привлекательную альтернативу во всей Восточной и Юго-Восточной Европе.

Белоруссия — ключевая страна, которая мешает завершить создание этого пояса стран от Балтики до Черного моря, отделяющего Россию от Европы, а главное, от Германии. Западный сосед Белоруссии, страна-член ЕС и НАТО — Польша — на протяжении многих десятилетий прикладывает большие усилия для того, чтобы оказать воздействие на Минск.

Стоит вспомнить, что первое СМИ, нацеленное на белорусскую аудиторию, было основано в Польше ещё в 1998 г. Это радиостанция «Радыё Рацыя», вещающая из города Белостока и финансируемая МИД Польши. В том же году в Варшаве был запущен и веб-портал белорусской оппозиции «Хартия’97», который получил финансирование через польский государственный Фонд международной солидарности и до сих пор является главным «проводником демократических изменений» в Белоруссии.

Очередной всплеск польской медиаактивности на белорусском направлении произошел в 2005 г., когда Варшава готовила «джинсовую революцию» в Минске. «Революция» была назначена на март 2006 г., а в сентябре 2005-го в Варшаве было создано Euroradio — «Европейское радио для Белоруссии». Формально эта радиостанция является некоммерческой организацией, однако получает госфинансирование. Причем как напрямую из государственного бюджета Польши, так и через Фонд международной солидарности, свою часть внесли и американцы — через USAID. Euroradio вышло в эфир в феврале 2006-го и пыталось быть организующей и направляющей силой первой минской «Плошчы».

Но поскольку «джинсовая революция» успехом не увенчалась, в Варшаве решили создать новый медиаинструмент влияния на ситуацию в Белоруссии. Польское государственное телевидение (TVP) в июне 2006 г. начало подготовку к созданию телеканала «Белсат TV». Канал был создан как структурная единица TVP и впервые вышел в эфир 10 декабря 2007 г., во Всемирный день прав человека. Формально создание «Белсат TV» стало результатом договора, подписанного между Министерством иностранных дел Польши и TVP, предусматривающего многолетнее сотрудничество и финансирование телеканала. Как сообщил на днях премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, с того времени на «Белсат» было потрачено около 40 млн злотых (более 10 млн долл.). Но после недавних протестов в Белоруссии польские власти решили значительно увеличить финансирование «независимых» СМИ в этой стране.

Выступая 14 августа в Сейме Польши, Моравецкий объявил о запуске польско-американской программы помощи «белорусскому гражданскому обществу». Сколько будет помощи от Польши, а сколько от США, точно не известно, но поляки пока говорят о 50 млн злотых (более 13,5 млн долл.).

Конечно, на СМИ пойдут не все эти деньги, поскольку программа предусматривает ещё и предоставление в Польше убежища белорусским оппозиционным активистам. «Они получат возможность учиться и работать в Польше. Мы открыли для Белоруссии наши сердца и хотим открыть наши границы и наши вузы», — прямо заявил польский премьер. Добавим, что в Польше уже учатся в вузах более 70 тыс. белорусских молодых людей. Однако основная цель всей пропагандистской деятельности Польши — это влияние на умы тех, кто живет в Белоруссии.

Деньги для СМИ в соседней стране Варшава будет распределять через все тот же Фонд международной солидарности. Как отметил Моравецкий, через этот фонд «польские неправительственные организации получат возможность поддержать усилия белорусов в деле создания независимой прессы и свободного обмена информацией». «Когда в Белоруссии в любой момент может быть отключен интернет, важно, чтобы количество каналов, по которым белорусы могут контактировать со свободным миром, было бы как можно больше», — сказал глава польского правительства. Будет увеличено и финансирование уже работающих медиа — премьер Польши прямо назвал портал «Хартия’97», «Радыё Рацыя» и «Белсат».

Сейчас наиболее популярным в оппозиционной среде стал созданный в Варшаве меньше двух лет тому назад «независимый» Telegram-канал NEXTA. Поговаривали, что его создали два оппозиционера, они, дескать, и руководят протестами.

Однако в последние недели появляется все больше свидетельств того, что за проектом NEXTA стоит «Центральная группа психологических действий» (Centralna Grupa Dzialań Psychologicznych), которая подчиняется Управлению разведки и электронной борьбы сухопутных сил Войска Польского.

Это отдельная воинская часть, дислоцирующаяся в городе Быдгощ, благодаря своей эмблеме известная под названием «Чёрные пауки». Ее основные задачи — оказание информационно-психологического воздействия на войска и население, достижение военных, политических и пропагандистских целей. Один из отделов подразделения специально создан для работы в «государствах с конфликтными ситуациями».

Поэтому в Брюсселе могут сколько угодно говорить о недопустимости «украинизации» Белоруссии, однако в Варшаве будут делать по-своему. В упомянутом выступлении в Сейме премьер-министр Польши Моравецкий заявил, что его страна, которая приняла украинцев с «территорий, охваченных войной», ныне «может стать вторым домом для репрессированных, потерпевших белорусов».

Белорусская «оппозиция» или т.н. оппозиция, поскольку работает на иностранное государство и фактически является сборищем коллаборантов, активно идет навстречу союзникам-полякам. В своей программе, которая определяет набор её действий после захвата власти, она намечает, в частности: «Выход из «Союзного государства», Евразийского Союза, Таможенного Союза и других интеграционных образований, где доминирует Россия»; «Включение Беларуси в программы сотрудничества в рамках инициативы Трёхморья с целью подготовки необходимых документов, программ и инфраструктуры для присоединения Беларуси к будущей системе поставок сжиженного газа из США в Восточную Европу»; «Усиление сотрудничества и формирования стратегического партнёрства в рамках Балтийско-Черноморского Содружества, формирование и организационное оформление соответствующего регионального межгосударственного блока».

Там есть ещё немало чего интересного, но в общем все направлено не только против России, но прежде всего — против независимости Белоруссии, по сути, речь идет о прямом подчинении её Западу.

Остается только диву даваться тому, как Россия проглядела многолетнюю подготовку к «демократическим преобразованиям» в Белоруссии, которая ныне остается предпоследней страной в Восточной Европе, не искореженной «цветной революцией». А последней… Россия.

Сломают Белоруссию и потом беспрепятственно возьмутся за нас…

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Источник: https://nstarikov.ru/belorussija-polskie-korni-protestov-119309