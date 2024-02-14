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День освобождения Луганска

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Товарищ, 14 февраля отмечай правильные праздники, а не вот это вот все.
14 февраля в ходе Ворошиловградской наступательной операции был освобожден Ворошиловград (ныне Луганск).

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8961999.html
Метки: великая отечественная война, Луганск, праздники, сталин
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