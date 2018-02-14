Освобождение Луганска от фашистов и становление послевоенной милиции. Как это было (ФОТО)

Военные и милицейские будни ветерана Великой Отечественной войны, ветерана ОВД Г.И. Чутникова.

14 февраля Луганск отмечает 75-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков.

Сегодня столица Луганской Народной Республики, а тогда Ворошиловград, была первой из городов УССР, освобождённых от фашистской оккупации. Это случилось 14 февраля 1943 года в ходе Ворошиловградской операции, также известной под кодовым названием «Скачок».

Она была реализована в течение месяца (29 января —18 февраля 1943 года) войсками Юго-Западного фронта под командованием генерала армии Николая Ватутина. Сегодня об этой спецоперации можно найти немало информации, но кто, как не непосредственные участники освобождения Луганска от фашистов расскажут о том времени лучше…

Тот, кто знает о Великой Отечественной войне не понаслышке

Георгий Иванович Чутников — коренной луганчанин (родился 1 апреля 1923 года), один из таких героев. Он, не задумываясь, стал на защиту Родины с началом Великой Отечественной, защищал свой народ и после — уже в рядах советской милиции. А, выйдя на пенсию, написал книгу, основанную на реальных фактах из своей биографии.

В апреле этого года ветерану Великой Отечественной, ветерану органов внутренних дел должно было исполниться 95 лет. К несчастью, в 2017 году Георгий Иванович скончался после продолжительной болезни.

Благодаря книге «Прожитое и думы (рассказы следователя)», увидевшей свет в 2012 году, воспоминания о ратном прошлом Г.И. Чутникова будут жить всегда, на протяжении долгих лет.

К ним мы и обратимся.

Сегодня началась война

Тот день, 22 июня 1941 года, когда Георгий Иванович узнал о том, что на его родной земле начинается война, он запомнил на всю жизнь: «У меня и моих друзей был выходной, и мы отправились в модный тогда кинотеатр „Октябрь”. В два часа дня на летней площадке ДК им. Ленина ожидалось выступление артистов Московской эстрады. Город жил цельной, полнокровной жизнью.

Кто работал, кто учился, кто отдыхал, а я в это время смотрел захватывающий фильм „Остров сокровищ”. В самый разгар развития сюжета фильма сеанс внезапно прервали. Публика возмущённо загалдела, но весь этот шум в одночасье остановил администратор кинотеатра.

Он сообщил об экстренном выступлении министра иностранных дел Вячеслава Молотова, и мы узнали, что фашистская Германия в этот день вероломно напала на нашу страну. Так был прерван вместе с интересным фильмом мирный труд всего советского народа», — вспоминал Г.И. Чутников.

С началом войны Георгий Иванович попадает в запасный полк, где вместе с остальными курсантами учился строевой подготовке, изучал автомат ППШ, получал практические навыки автоматчика.

А после восьмимесячной службы попал в 1005 стрелковый полк 279 стрелковой дивизии 3 гвардейской армии Юго-Западного фронта под командованием генерала Дмитрия Лелюшенко.

В Сталинградской битве Чутникову поучаствовать не пришлось, зато довелось освобождать Донбасс и родной Ворошиловград.

«Меня переполняло чувство ответственности и гордости за то, что я участвую в этой освободительной миссии. Сильнейший бой с врагом проходил в районе Острой Могилы. В город наши войска входили по улице Оборонной вниз и в сторону посёлка Тельмана.

Ведя бои в районе мелькомбината, мы наткнулись на немецких снайперов. Много было ранено наших бойцов. Не миновала снайперская пуля и меня. И вместо дома я попал в полевой госпиталь, пробыл там до весны. Мой родной город к этому времени уже был освобождён», — рассказывал ветеран.

Тогда, в битве за город, полегло немало бойцов — 1500 человек покоятся в 19 братских могилах.

После выздоровления Чутников продолжал воевать командиром отделения автоматчиков 1-го батальона 5-й гвардейской отдельной мотострелковой орденов Кутузова и Суворова Краснознаменной бригады 3-й гвардейской армии под командованием генерала Д.Д. Лелюшенко, принимал участие в освобождении Счастья, Передельска, Райгородки, Лисичанска, Краматорска.

«В этом бою при освобождении Краматорска я вынес с поля боя тяжелораненого командира роты с его планшетом, в котором находились документы, боевые карты, личное оружие.

Впоследствии я был награждён медалью „За боевые заслуги”, а за освобождение города нашей бригаде было присвоено звание „Краматорская”.

За годы войны я был дважды ранен. Демобилизовался 20 декабря 1945 года. Приехал домой, как и многие другие солдаты войны с медалями и орденами, искалеченным телом.

Но я был молод, энергичен. Выжив чудом на этой проклятой войне, я хотел любить и быть любимым, работать, трудиться, отстаивать мир и справедливость», — отмечал Г.И. Чутников.

И тогда солдатскую гимнастёрку сменила форма милиционера

Отстаивать мир, справедливость и правопорядок Георгий Иванович решает в милиции, и в марте 1946 года поступает на работу в органы внутренних дел. Здесь он прослужит 27 лет, начиная помощником оперуполномоченного, оперуполномоченным, а позже следователем и старшим следователем следственного отдела УВД Луганской области.

Чутникову поручались расследования наиболее тяжких уголовных преступлений.

В 1958 году он успешно завершил следствие по уголовному делу с обвинением преступников, которые на территории Луганской, Донецкой и Ростовской областей длительное время совершали грабежи и кражи из касс учебных заведений, предприятий, колхозов и отделений сберкасс.

Характерной чертой преступлений «кассистов» было то, что все они совершались одним методом — подбором ключей к замкам сейфов в кассах. На счету злоумышленников значилось более 50 сейфов.

Впрочем, задача по поимке злоумышленников была по плечу амбициозному правоохранителю. За умелое проведение мероприятий по выявлению и обнаружению этих и других банд в этом же году Г.И. Чутникова наградили медалью «За отличную службу по охране общественного порядка».

«Хочется подчеркнуть для молодых — работа следователя тесно связана с различными категориями людей, разнящимися интеллектом, образованием, социальным положением, служебными отношениями.

И нужно обладать большими навыками в обращении с людьми, чтобы найти те незримые нити и мостики, которые помогают нам построить верные отношения в любой сфере человеческой жизни», — говорил ветеран ОВД.

Начиная с 60-х годов и в дальнейшем Чутников работал в отделе дознания, старшим оперуполномоченным, заместителем начальника отдела, начальником отделения, заместителем начальника следственного отдела.

«За двадцать три года работы в следствии я расследовал массу всякого рода уголовных дел и понял одну истину, что если следователь не вступит в психологический контакт с обвиняемым, он никогда не поставит точный диагноз преступления, подобно тому, как врач, не добившийся контакта со своим пациентом, не поставит точный диагноз болезни», — заверял полковник в отставке.

Георгий Иванович Чутников оказывал практическую помощь следственным отделениям области, принимал участие в подготовке методических материалов, умело применял научно-технические методы, осуществлял контроль за состоянием следствия в Ленинском, Жовтневом и Артёмовском районах, всегда пользовался уважением среди сотрудников.

Награждён орденом Отечественной войны I степени, медалями «За отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг», «За боевые заслуги», «За безупречную службу» I и II степеней, «50 лет советской милиции», «50 лет Вооруженных Сил СССР», «За доблестный труд», нагрудным знаком «Отличник милиции», почётной грамотой УООП и другими.

Всё было не зря

Те, кто знали Георгия Ивановича Чутникова, помнят и его жизненный девиз, который гласил: «Чтобы требовать от других, надо и самому соответствовать тому, что требуешь».

В этом ему помогали его личностные качества — человеколюбие, скромность, ответственность, дисциплинированность, честность и ответ за каждое сказанное слово. Как профессионал Георгий Иванович запомнился настоящим следователем — целеустремлённым и неподкупным.

Конечно же, такое отношение к жизни и работе давало свои результаты — на счету Чутникова тысячи, доведённых до логического завершения дел, тысячи людей, чьи права и интересы были восстановлены благодаря нему.

И даже после того, как он уже вышел на пенсию, всё же не смог усидеть на месте.

Георгий Иванович не только написал книгу. Он не забывал и про общение со своими товарищами-ветеранами, молодёжью, всегда откликался на предложения выступить в СМИ, поучаствовать в мероприятиях, проводимых Советом ветеранов ОВД, музеем внутренних дел.

Сегодня этот человек, поистине герой, остаётся в сердцах и памяти его близких и родных, таким же, как и прежде — общительным, доброжелательным, целеустремлённым и открытым. Именно этими качествами, как считал Георгий Иванович, и должен обладать настоящий правоохранитель.

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Екатерина Романюк