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Пехотный РЭБ

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Недавно с Дамбиевым закупили образец пехотного РБЭба на взвод штурмовиков на Времьевском выступе.
Вчера ящик прошел проверку боем. Во время боя за опорник противника группа попала под удар FPV дронов, ящик глушил все в радиуса 150-200 метров, FPV падали на отлично – от 8 до 10 штук. Штурмовики довольны, все живые остались. Без ящика были бы 200 и 300.
Выглядит достаточно футуристично, весной еще на 2-3 взвода штурмов таких закупим.
Видео с устройством + сам сбор на след. взвод тут https://t.me/boris_rozhin/112689?single

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8958704.html
Метки: бпла, война на украине, дроны, РЭБ, технологии
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