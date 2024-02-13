Принято считать, что курс на импротозамещение был взят в 2014 году, хотя о необходимости замены иностранной продукции товарами собственного производства власти стали задумываться и раньше. После присоединения Крыма к России импортозамещение признавалось одной из первоочередных задач экономической политики.

До этого процесс шёл не так быстро. Более того, в некоторых ключевых отраслях зависимость от иностранных товаров, услуг и технологий продолжала нарастать. Основной причиной этого эксперты называют направленность проектов импортозамещения на «экономическую обоснованность», предложенную либералами. Из-за такой установки нерентабельные производства до поры до времени не имели шанса получить государственное финансирование. Экономисты, ориентированные на западные модели развития, не хотели считаться с тем, что Российская Федерация, как и многие другие республики, вышедшие из страны Советов, растеряли значительную часть производственного потенциала. Особенно критическое положение сложилось в станкостроении, производстве легковых автомобилей, электронной и легкой промышленности, где товары и технологии других стран занимали 90 и более процентов. В сложном положении оказались также тяжелое машиностроение, фармакология и медицинская промышленность.

Ситуацию усугубляло ещё и то, что программное обеспечение практически на всех производственных предприятиях, транспорте, в сфере контроля и управления создавалось за рубежом.

Западные стратеги очень рассчитывали, что их «окно возможностей» для сдерживания России, не закроется ещё лет десять. Этого времени, как утверждалось в статье Foreign Affairs «Как использовать зависимость России от западных технологий», подготовленной Научным центром имени Вудро Вильсона, должно было хватить, чтобы технологическая «заморозка» добила российскую экономику.

Если бы не импортозамещение, то в условиях беспрецедентного санкционного давления к нашим потерям в экономике, как считает директор института народнохозяйственного прогнозирования РАН Александр Широв, прибавилось как минимум 2,5% ВВП. По данным лаборатории исследований проблем устойчивого развития Института прикладных экономических исследований (ИПЭИ) РАНХиГС, уровень зависимости нашей экономики от импорта из недружественных стран (за исключением фармацевтической, автомобильной, судостроительной и химической отраслей) начал снижаться ещё до начала СВО. Способствовали этому изменения в программе «Развитие промышленности и повышение её конкурентоспособности», утверждённые правительством РФ в апреле 2014 года. Согласно этому документу на проекты по импортозамещению на 2015–2021 государство выделяло огромные деньги – порядка 500 миллиардов рублей, а общий объем вложений в экономику уже тогда превысил три триллиона рублей. Это и дало возможность довести долю российской составляющей в производстве товаров для гражданского потребления и перерабатывающей промышленности почти до 60%, а в агросекторе – ещё больше.

В первую очередь акцент делался на обеспечение страны отечественным продовольствием. Отбросив рыночные условности, государство гарантировало аграриям возмещение части расходов по кредитам, покупке и лизингу оборудования, внедрению новых технологий. В 2021 году родной АПК уже полностью обеспечивал население своим зерном, мясом, рыбой, картофелем, хотя некоторые овощи, фрукты, «молочку» приходилось завозить из-за рубежа

В самый трудный момент недостающее оборудование в железнодорожном и сельскохозяйственном машиностроении, энергетике, авиации, медицинском оборудовании, электронике, автомобиле- и судостроении восполнили китайские поставки. Одновременно наш производитель начал постепенно замещать в этих отраслях долю импортных элементов.

В 2022 году, когда Россию решили задушить неимоверным количеством санкций, правительству пришлось принимать чрезвычайные меры, которые затем оформились в трёхлетнюю программу ускоренного импортозамещения. В ней были задействованы 23 отрасли, предприятия, выпускающие почти тысячу позиций сырья, материалов, комплектующих и готовую продукцию. На производство отечественных товаров с 2022 года выделялись уже не миллионы, а сотни миллиардов рублей, и это дало потрясающий эффект. Как отмечает Центр конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ, к концу первого полугодия 2023 года 65% производственных компаний располагали потенциалом для выпуска импортозамещающей продукции. Абсолютными лидерами в этом деле стали производители лекарств и фармацевтических материалов. Половина опрошенных руководителей предприятий определяла свои возможности в импортозамещении как высокие, ещё треть – как средние. Особенно уверенно себя почувствовали при государственной поддержке производители самосвалов, тягачей, автотранспортных средств, оборудования, в том числе электрического, резиновых и пластмассовых изделий и текстиля. При этом, как отмечают эксперты ВШЭ, промышленники продолжали остро нуждаться в новом отечественном оборудовании, не уступающем по качеству зарубежным аналогам. Чтобы ускорить процесс, крупные компании предложили поставщикам заключать контракты на срок до 10 лет, если те запустят производство нужной им продукции взамен импорта.

Но даже при усилении поддержки отечественного производителя полный отказ от импорта в ближайшие годы оказался бы вряд ли возможен. Как отмечается в исследовании ВШЭ, более 60% представителей промышленных предприятий при опросе заявили, что в течение двух-трех лет смогут лишь частично отказаться от зарубежного оборудования, комплектующих, технологий, сырья. Это вовсе не значит, что у них к отечественным разработкам сложилось предвзятое отношение.

В импортозамещении пока ещё не завершён процесс адаптации. Поэтому вполне понятно, что и проблем здесь с избытком. Но наш производитель, закалённый в санкционной борьбе, их преодолевает, и довольно успешно. Мы уже полностью обеспечиваем себя основными продуктами питания (кроме фруктов) по доступным ценам, полки наших супермеркетов не пустеют ни зимой, ни летом.

Большая часть перевозок осуществляется ещё на закупленных ранее машинах иностранного производства, но постепенно на смену им приходят отечественные грузовики. Мы ещё далеки от создания сверхбыстрого поезда, разгоняющегося до 1000 км/час, который испытывают в Китае. Но возможно и нам придётся осваивать систему транспорта, основанную на магнитной левитации и вакуумных трубах. После того, как немецкий концерн Siemens прекратил поставки скоростных поездов «Сапсан» в Россию, потеряв €600 млн, РЖД пришлось взять курс на полное обеспечением своей компании всем необходимым за счёт отечественного производства.

Недобросовестное поведение европейских фирм, подмочивших свою репутацию, послужило для нас хорошим уроком. Теперь все деньги на разработку новых вагонов достанутся нашим предприятиям. Совместно с лидерами отечественного машиностроения сформирована инвестиционная программа «Железнодорожное машиностроение и компоненты».

Она осуществляется с государственной поддержкой через льготные займы Фонда развития промышленности (ФРП). В ней по предложению Минпромторга будет задействован механизм кластерной инвестиционной платформы, обеспечивающей длинные и дешёвые кредиты на инвестиционные проекты в промышленности. В программе задействован крупнейший в нашей стране производитель подвижного состава для рельсового транспорта – «Трансмашхолдинг», в структуру которого входит 12 производственных и сборочных площадок, которые успешно работают в России и других странах мира.

Благодаря государственной поддержке удалось создать и подготовить к серийному производству на Тверском вагоностроительном заводе поезд нового поколения «Иволга 4.0». Порядка 50 видов комплектующих для нового состава уже изготавливают в Твери, Санкт-Петербурге, Московской и Владимирской областях. Маневровые тепловозы старых серий, в том числе шестиосных, заменит маневровый тепловоз ТЭМ23, предназначенный для работы на путях промышленных предприятий, а также на железных дорогах общего и необщего пользования.

В прошлом году в 2023 году компания РЖД закупила более миллиона тонн отечественных рельсов для ремонта путей и нового строительства в рамках масштабной модернизации сети железных дорог. Министр транспорта Виталий Савельев на заседании правительства РФ докладывал, что средства на программу закупки подвижного состава увеличены в полтора раза и составят более 202 млрд рублей. Будет поставлено более 600 локомотивов и 330 вагонов электропоездов для пригородного сообщения.

На съезде железнодорожников в Москве президент дал старт масштабному проекту по созданию сети высокоскоростных железных магистралей (ВСМ), идея которого вынашивалась ещё в советское время. Первый такой маршрут пройдёт из Москвы и Санкт-Петербург. Затем такие трассы будут соединять столицу с Минском, Воронежем, Нижним Новгородом, Казанью, Екатеринбургом, Ростовом-на-Дону, выйдут на курорты Черноморского побережья, Лyганск и Дoнецк.

Создание ВСМ по всей стране позволит не только сократить время поездок, но и нарастить грузоперевозки из регионов Урала, Сибири, загрузить порты Северо-Запада.

Разумеется, такой грандиозный проект окупится не скоро. Но для государства строительство ВСМ означает увеличение деловой активности, и создание новых технологий, и загрузка производственных мощностей, и импульс региональному развитию. Всё это работает на ускорение развития всей экономики.

Для успешного замещения зарубежных поставщиков, наводнявших наш рынок до начала спецоперации на Украине, нужно было хорошо подготовить научную и производственную базу. Там, где к этому вопросу подошли серьёзно, импортозамещение уже дало хорошие результаты.

Еще в 2016 году Минцифры начало вести реестр производителей отечественного софта, а крупные компании – переходить на российские операционные системы. После ухода из России немецкого IT-гиганта SAP SE – одного из мировых лидеров в области программного обеспечения управления бизнес-процессами – его команду взял на работу Сбербанк. Западу так и не удалось лишить российскую экономику программного обеспечения и кибербезопасности. В нашей стране научились делать собственные банкоматы с российским процессором «Эльбрус». На 2024–2025 годы, как сообщил журналистам заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Шпак, запланирован процесс «глубокой локализации» электронных автокомпонентов: печатных плат, навигационных модулей, резисторов, конденсаторов и других деталей. Кроме того, по его словам, уже налажено производство отечественной антиблокировочной тормозной системы ABS, а в скором времени начнётся и выпуск системы курсовой устойчивости ESP. В последние годы быстрыми темпами развивается производство 3D-принтеров для создания литейных форм (оснастки).

Ускорить импортозамещение помогают бывшие импортёры. Обрастая заказчиками, изучив российский рынок, многие из них не спешат расставаться с прибыльным бизнесом и стремятся закрепиться на нём с помощью посредников и совместных предприятий. Самые смелые из них, не побоявшись санкций, запустили свои производства в России.

Так, например, компания «Измеркон», появившаяся в 2011 году на территории Таможенного союза как дилер швейцарской фирмы Келлер по поставкам датчиков и измерительных приборов, в 2017 году запустила своё производство на заводе в Санкт-Петербурге. В начале на нём доминировала сборка из импортных компонентов, но со временем зарубежным специалистам удалось локализовать производство, и теперь вся техника от «а» до «я» производится руками питерских рабочих.

С импортозамещением тесно связан нацпроект «Международная кооперация и экспорт», который упростил производителям выход на глобальные рынки. Российский экспортный центр (РЭЦ), «Агроэкспорт», региональные центры поддержки и торговые представительства России за рубежом помогают предприятиям найти клиентов, проанализировать рынок и изучить требования иностранного законодательства. Государство, в частности, готово компенсировать производителям высокотехнологичной продукции затраты на транспортировку продукции и получение сертификатов и патентов в разных странах, а также частично финансировать участие в международных выставках и деловых миссиях для поиска новых рынков сбыта. Расширять географию торговли десяткам тысяч компаний помогает цифровая платформа «Мой экспорт», запущенная три года назад.

Успехи в импротзамещении признают не только академические институты, но и такие либерально настроенные центры, как Институт экономической политики им. Е.Т. Гайдара и ВШЭ. Их анкетные опросы российских предприятий «свидетельствуют об уверенном восстановлении оптимизма отечественных предприятий». На самом высоком уровне этот оптимизм находится у крупных и очень крупных производителей. Главным драйвером роста всей отечественной промышленности, по мнению учёных, остаётся обрабатывающий сектор, представленный множеством разнообразных отраслей – от гражданских до военных. За прошлый год рост выпуска продукции обрабатывающих производств увеличился более чем в десять раз.

В некоторых отраслях в кратчайшие сроки удалось достичь прорыва. Так, по словам вице-премьера Дениса Мантурова, мы «фактически заново начали формировать отрасль электронного машиностроения, увеличено производство в одной из важнейших для технологического суверенитета отраслей – мало- и среднетоннажной химии». Прошлый год стал трамплином для развития станкостроения, практически с нуля начали создать целую отрасль – производство беспилотных авиасистем (в России уже насчитывается около 200 организаций, которые участвуют в их разработке или производстве).

Как бы сильно ни давили санкции, но, как считают учёные, «кризисного затухания скорее всего не будет», потому что государством гарантированы «рост гособоронзаказа для обеспечения СВО» и масштабное импортозамещение. Разбег взят приличный.

По оценкам экспертов, представляющих самые разные взгляды на отечественную экономику, «даже после прекращения военных действий отечественная промышленность будет обеспечена заказами».

При этом придётся преодолевать вызовы, связанные с кадровым голодом и обеспечением комплектующими, потерями традиционных рынков и логистических схем. В следующей пятилетке государство будет продолжать защиту своих экономических интересов, стимулировать развития национального производства.

Бытует мнение, что только санкции побудили Россию пойти по пути создания собственного максимально независимого производства. На самом же деле к этому подтолкнула ещё и приостановка процессов глобализации и международного разделения труда.

Как отмечается в исследовании Института прикладных экономических исследований (ИПЭИ) РАНХиГС, во всём мире «усилилась конкуренция за технологическое лидерство, а крупные экономики, такие как США и Китай, вследствие проблем, проявившихся во время пандемии COVID-19, сами стали ориентироваться сегодня на политику импортозамещения».

Судя по всему, нам ещё долго придётся преодолевать огромное противостояние Запада. Реализацию планов по импортозамещению будет тормозить отсутствие полных производственных цепочек для создания производственной базы практически для всех отраслей. Так что расслабляться не приходится.

Мы должны быть готовы отражать любые санкционные атаки, от которых ни США, ни их сателлиты, судя по всему, не думают отказываться. Так что России в любом случае придётся укреплять не только экономический, но и политический суверенитет. И пока есть для этого относительно благоприятные возможности, воспользоваться ими надо по максимуму.

Специально для «Столетия»

Юрий Алексеев

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Проект по импортозамещению в России начал активно развиваться после 2014 года.

2. До 2014 года проекты импортозамещения ориентировались на "экономическую обоснованность" и не получали достаточного финансирования.

3. После присоединения Крыма в 2014 году импортозамещение было признано приоритетной задачей экономической политики.

4. Было выделено финансирование более 500 млрд рублей на проекты импортозамещения в 2015-2021 годах.

5. В 2022 году после введения санкций против России была принята трехлетняя программа ускоренного импортозамещения.

6. Программа охватила 23 отрасли и около 1000 наименований продукции.

7. Наибольшие успехи достигнуты в сельском хозяйстве, фармацевтике, производстве транспорта.

8. Полный отказ от импорта в ближайшие годы маловероятен, но его доля снижается.

9. Импортозамещение рассматривается как долгосрочный проект укрепления экономического суверенитета России.

Вывод: в статье показано, что за 10 лет реализации политики импортозамещения в России достигнуты значительные успехи в снижении зависимости от импорта в стратегических отраслях экономики. Это стало возможным благодаря приоритетному государственному финансированию и поддержке отечественных производителей. Импортозамещение рассматривается как важный инструмент обеспечения экономической безопасности и независимости России.