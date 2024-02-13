Иван Андреевич Крылов. “Отличный повод для чтения”
Библиотека МПГУ представляет проект "Отличный повод для чтения: навигатор в книжном мире от профессора И. Г. Минераловой".
О жизни и творчестве Ивана Андреевича Крылова рассказывает профессор Кафедры русской литературы XX-XXI веков Института филологии МПГУ, доктор филологических наук Минералова Ирина Георгиевна.
Создатели проекта:
авторы идеи – Минералова И. Г., профессор Кафедры русской литературы XX-XXI веков Института филологии МПГУ, доктор филологических наук, Лиханова И. В., директор библиотеки МПГУ, Свирина М. Н., заведующий Информационно-справочной службой библиотеки МПГУ;
подготовка материалов – Рожкова А. А., библиограф;
текст за кадром, монтаж – Климова А. А., главный библиотекарь.