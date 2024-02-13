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Иван Андреевич Крылов. “Отличный повод для чтения”

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Библиотека МПГУ представляет проект "Отличный повод для чтения: навигатор в книжном мире от профессора И. Г. Минераловой".

О жизни и творчестве Ивана Андреевича Крылова рассказывает профессор Кафедры русской литературы XX-XXI веков Института филологии МПГУ, доктор филологических наук Минералова Ирина Георгиевна.

Создатели проекта:

авторы идеи – Минералова И. Г., профессор Кафедры русской литературы XX-XXI веков Института филологии МПГУ, доктор филологических наук, Лиханова И. В., директор библиотеки МПГУ, Свирина М. Н., заведующий Информационно-справочной службой библиотеки МПГУ;

подготовка материалов – Рожкова А. А., библиограф;
текст за кадром, монтаж – Климова А. А., главный библиотекарь.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=4VrNxcVzbhs
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