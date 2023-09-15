Но либералам-«реформаторам» Крылов покоя не дает. И это понятно, ибо его басни сегодня крайне актуальны, они бьют не в бровь, а в глаз. Несколькими фразами разоблачая всю ложь и все лукавство многих «инициатив» власти в самых разных сферах общественной жизни. Или, наоборот, бездействие или имитацию бурной деятельности. Басни Крылова всегда были актуальны, они будут актуальны и в будущем, поскольку раскрывают в форме притч вечные истины, неизменные нормы морали и универсальные законы бытия.

Под ударами «реформаторов» школьного образования оказался и Иван Андреевич Крылов, наш знаменитый баснописец. За последние годы, согласно российским СМИ, было немало попыток до предела сократить число изучаемых школьниками басен Ивана Андреевича. И даже «обнулить» его присутствие в учебниках. Слава Богу, он в учебниках остается, правда, в весьма ограниченном объеме. На сегодняшний день – 19 басен (всего у Крылова 236 басен).

Читайте И.А. Крылова, пока не запретили! Война против России идет не только в военной и экономической сферах, но также в сфере народного образования . Конкретно, в сфере преподавания литературы. Последняя новость на эту тему: Минпрос планирует исключить из программы подготовки к ЕГЭ на следующий учебный год произведения таких классиков, как Александр Пушкин, Михаил Лермонтов и Николай Гоголь. А добавить ряд зарубежных авторов — Умберто Эко, Томаса Элиота и др. Незримое наступление на отечественную литературную классику идет уже многие годы.



Такие, как: «Кукушка хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку» («Кукушка и Петух»);



«Как счастье многие находят лишь тем, что хорошо на задних лапках ходят!» («Две собаки»);



«У сильного всегда бессильный виноват» («Волк и ягнёнок»);



«Ай, Моська, знать она сильна, коль лает на слона…» («Слон и Моська»);



«Видит око, да зуб неймёт» («Лиса и виноград»);



«Чем кумушек считать трудиться, // Не лучше ль на себя, кума, оборотиться?» («Зеркало и Обезьяна»);



«Если голова пуста, // То голове ума не придадут места» («Парнас»);



«А Васька слушает, да ест» («Кот и Повар»);



«Что сходит с рук ворам, за то воришек бьют» («Вороненок»);



«И что важнейшая наука для царей: знать свойство своего народа и выгоды земли своей» («Воспитание льва»);



«Скупой теряет всё, желая всё достать» («Скупой и курица»);



«Лучше верного держаться, // Чем за обманчивой надеждою гоняться» («Пастух и Море»);



«А вы, друзья, как ни садитесь всё в музыканты не годитесь» («Квартет»);



«От радости в зобу дыханье сперло» («Ворона и Лисица»);



«Когда чины невежа ловит, // Не счастье он себе, погибель тем готовит» («Новопожалованный Осел»);



«Услужливый дурак опаснее врага» («Пустынник и Медведь»);



«Охотно мы дарим, // Чтó нам не надобно самим» («Волк и лисица»);



«Важный чин на плуте, как звонок: // Звук от него и громок, и далек» («Осёл»);



«Кто посмирней, так тот и виноват» («Мор зверей»);



«Погода к осени дождливей, // А люди к старости болтливей» («Плотичка»);



«Таланты истинны за критику не злятся» («Цветы»);



«Сам себя вини: что ты посеял — то и жни» («Волк и кот»);



«А Ларчик просто открывался» («Ларчик»);



«Человек, пока живет, // Всё хочет более: таков уж здешний свет» («Откупщик и Сапожник»);



«Кто про свои дела кричит всем без умолку, // В том, верно, мало толку» («Две бочки»). И т.д. И т.п.

Все приведенные (и многие не приведенные) фразы очень точно описывают происходящее сегодня в мире, в России, с отдельно взятыми людьми.



Большинство героев басен Крылова – не люди, а представители фауны: четвероногие животные – дикие и домашние, птицы (в том числе куры, гуси, утки, индюки), змеи и ужи, лягушки и жабы, всевозможные рыбы, раки, муравьи, стрекозы и прочие насекомые.



Целый ряд басен посвящен таким представителям живого мира, как мухи и пчелы.

Признаюсь, что нередко сажусь писать на ту или иную тему в связи с «круглой датой». Вот и в данном случае я вспомнил о Иване Крылове по той причине, что 200 лет назад, в 1823 году увидела свет его басня «Муха и пчела».



Впервые опубликована в альманахе «Северные цветы на 1825 год» (СПб., 1824). Мораль басни «Муха и Пчела» заключается в том, что ленивый, праздный человек, который представлен образом Мухи, не заслуживает уважения со стороны окружающих.



Мухе противопоставляется Пчела – человек, занятый полезным трудом и развивающий свои способности, что доставляют ему счастье и удовлетворенность жизнью.



Кроме того, под образом Мухи выступают люди, хвастающие своими связями и знакомствами.



Вот, хвастливый монолог мухи:



«Так, право, райское житье!

За мною только лишь и дела,

Летать по балам, по гостям:

И молвить, не хвалясь, мне в городе знакомы

Вельмож и богачей все домы.

Когда б ты видела, как я пирую там!

Где только свадьба, именины, –

Из первых я уж верно тут.

И ем с фарфоровых богатых блюд,

И пью из хрусталей блестящих сладки вины,

И прежде всех гостей

Беру, что вздумаю, из лакомых сластей;

Притом же, жалуя пол нежной,

Вкруг молодых красавиц вьюсь

И отдыхать у них сажусь

На щечке розовой иль шейке белоснежной».

Пчела после этого монолога замечает, что Муху-то везде гоняют. На что последняя гордо отвечает:



„«Вот», Муха говорит: «гоняют! Что́ ж такое? // Коль выгонят в окно, так я влечу в другое»”.



Думаю, что подобный тип людей хорошо знаком читателям. Такие люди-«мухи» были двести лет назад. Они вьются над столами вельмож и богачей и сегодня. Такие люди неистребимы, как неистребимы мухи.

Воспитательное значение басни для молодежи было очевидно. Ее изучали в России в школах и гимназиях XIX века.



Русский педагог В. И. Водовозов более полутора веков назад писал о роли басни «Муха и Пчела» в деле воспитания детей:



«…Занимательный рассказ о жизни Пчел и о пользе, какая происходит от их работ… …Здесь очень наглядно представлено и хвастовство Мухи, которой в городе знакомы дома всех вельмож и богачей.



В раннем возрасте еще не может развиться того бесстыдного нахальства, каким хвалится Муха… но дети живут не какой-нибудь замкнутой жизнью: они чересчур внимательны к тому, что делают старшие, и постоянно ставят их себе за образец. <…>



Надо и предупреждать зло, готовое развиться, особенно если этим злом в сильной степени заражено общество.»

(В. И. Водовозов. «О педагогическом значении басен Крылова», 1862 г.).

Увы, сегодня указанная басня в школьную программу не входит. Минпрос Ивана Крылова «редуцировал» до предела.

Пользуясь случаем, отмечу, что образы Мухи и Пчелы как воплощения паразитизма и трудолюбия соответственно использовались на протяжении многих веков баснописцами разных стран.

У Лафонтена (1621-1695) например, басни по Пчелу: «Осы и пчелы»; «Шершни и пчёлы».



У Эзопа (VI в. до Р.Х.) на эту тему следующие басни: «Оса и змея»; «Пчелы и Зевс»; «Осы, куропатки и крестьянин»; «Пасечник».



Басни Федра (около 20 до Р.Х. — около по Р.Х.) про Пчелу: «Мотылек и оса»; «Пчелы и трутни перед судом осы».



Писал про Пчелу и знаменитый Леонардо да Винчи (1452-1519): «Пчела и трутни»; «Справедливость».

А вот наиболее известные басни про Мух.



У Лафонтена: «Лисица, муха и еж»; «Дилижанс и муха»; «Муха и муравей»; «Муха и дорожные».



У Эзопа: «Муха» и «Мухи».



У Федра: «Муха и мул»; «Лысый и муха»; «Муравей и муха».

Басни про Мух и Пчел писали также в России Фонвизин, Ломоносов, Тредиаковский, Сумароков, Барков, Херасков и многие другие поэты и писатели.



Часть их басен было переложением на русский язык классиков жанра басни Эзопа, Федра, Лафонтена. Впрочем, были и оригинальные произведения или переложения, сильно окрашенные особенностями российской жизни.

И уж, конечно, темы Мух и Пчел были постоянными у Ивана Андреевича Крылова. Кроме упомянутой басни «Муха и Пчела» Муха оказывается центровой фигурой в его баснях «Пчела и Мухи», «Муха и Дорожные», «Пустынник и Медведь».



Образ Пчелы представлен в баснях «Пчела и Мухи», «Паук и Пчела», «Орел и Пчела».

Басня «Пчела и Мухи» была впервые опубликована в журнале «Северный наблюдатель» в 1817 г. (№ 4).



Время написания басни неизвестно. В басне говорится, что Мухи решили лететь в чужие края, поскольку дома их гоняют и не дают поживиться сладостями, что выставлены на пышных столах.



А тут еще и пауки, которые норовят поймать Мух в свои сети. Мухи предлагают и Пчеле лететь с ними.



Но Пчела отказывается и говорит: «А мне // И на моей приятно стороне. // От всех за соты я любовь себе сыскала — // От поселян и до вельмож. // Но вы летите, // Куда хотите! // Везде вам будет счастье то ж: // Не будете, друзья, нигде, не быв полезны, // Вы ни почтенны, ни любезны, // А рады пауки лишь будут вам // И там».

Мысль проста: человек, который трудится на пользу отечеству, неохотно покинет родную страну; напротив, тот, кто не способен быть полезен на родине, легко переедет за границу и там будет вести ту же праздную, пустую жизнь.



Не все басни Крылова завершаются моралью (пусть читатель сам ее сформулирует), но в данной басне такая авторская концовка есть:



«Кто с пользою отечеству трудится, // Тот с ним легко не разлучится; // А кто полезным быть способности лишен, // Чужая сторона тому всегда приятна: // Не бывши гражданин, там мене презрен он, // И никому его там праздность не досадна».

Русский педагог позапрошлого века Д. И. Тихомиров пояснил мораль басни следующим образом:



«Всяк хорош на своем месте и заслуживает уважения тот, кто исполняет свое дело, и друг без друга мы обойтись не можем. <…> Не звание и не состояние возвышают человека, как бы он богат и силен ни был, а только честный труд на общую всем пользу… («Гуси», «Водопад и Ручей», «Орел и Пчела», «Пчела и Мухи»).» (Д. И. Тихомиров, «Избранные басни И. А. Крылова для школ и народа», Москва, типография М. Г. Волчанинова, 1895 г.).

А вот басня «Муха и Дорожные«. Написана в 1808 году и тогда же опубликована в «Драматическом вестнике». Крылов относил эту басню к числу своих «переводов и подражаний».



Она представляет собою глубокую переработку басни Лафонтена «Рыдван и муха», которая в свою очередь отчасти основывалась на баснях Эзопа («Комар и Вол») и Федра («Муха и Ослица»).

И. В. Сергеев в книге «И. А. Крылов» (М.: «Молодая гвардия», 1945 г., серия «Великие русские люди») отмечал:



«Можно ли поверить, что… басня «Муха и Дорожные»… это переложение басни Лафонтена…?



…Современники поражались той точности, с какой Иван Андреевич переводил чужеземные басни; он бережливо доносил до русского читателя все мысли оригинала, углубляя и оживляя их метким словом, острым намеком, народной пословицей и поговоркой. Чужая басня становилась родной и близкой сердцу русского человека.



<…> Крылов победил не только своего соперника Дмитриева, но и своего учителя — Лафонтена.»

История басни «Муха и Дорожные» банальная. Ехала повозка с семьей и кучером, четверка лошадей. Ехала и застряла. Люди пытаются ее вытащить, да плохо получается.



Тут появляется Муха: «Случись тут Мухе быть. // Как горю не помочь? // Вступилась: ну жужжать во всю мушину мочь; // Вокруг повозки суетится: // То над носом юлит у коренной, // То лоб укусит пристяжной, // То вместо кучера на козлы вдруг садится // Или, оставя лошадей, // И вдоль и поперёк шныряет меж людей; // Ну, словно откупщик на ярмарке, хлопочет // И только плачется на то, // Что ей ни в чём никто // Никак помочь не хочет».

В конце концов повозку вытягивают, и Муха с удовлетворением заявляет, что это сделала она и только она. В этой басне Крылов высмеивает суетливых людей, их глупость, лицемерие, хвастовство и раздутое самомнение.



Сам Крылов поясняет мораль этой басни в ее последних строках:



«Куда людей на свете много есть, // Которые везде хотят себя приплесть // И любят хлопотать, где их совсем не просят».

Думаю, что образы Мухи и Пчелы, взятые из басен Ивана Крылова, очень были бы полезны при объяснении того, как устроена наша сегодняшняя жизнь в России.



Уверен, что каждый вдумчивый читатель сам может привести примеры Мух и Пчел как из своего окружения, так, может быть, из тех, кого принято относить к нашей политической, военной, экономической элите.



Единственно, что бросается в глаза, пропорция Мух и Пчел в обществе меняется в пользу первых. И в немалой степени ответственность за это несет наше образование.

Вернусь то, с чего начал свой разговор. С того, что в нынешних программах преподавания литературы в школах наблюдается выдавливание русских классиков и замещение их иностранными авторами.



Может быть, это придает внешний блеск ученикам, но лишает из истинного богатства русской культуры.



И тут на память приходит басня Крылова «Червонец». Мужик находит в грязи золотой червонец. Ему предлагают за него кучу медных монет. Но он хочет получить больше. Для этого начинает чистить до блеска золотую монету, используя для этого песок, мел и кирпич. Монета блестит, но теперь за нее дают меньше, чем раньше, ведь часть золота оказалась стертой.



И вот какова мораль сей истории: «Полезно ль просвещенье? // Полезно, слова нет о том. // Но просвещением зовем // Мы часто роскоши прельщенье // И даже нравов развращенье: // Так надобно гораздо разбирать, // Как станешь грубости кору с людей сдирать, // Чтоб с ней и добрых свойств у них не растерять, // Чтоб не ослабить дух их, не испортить нравы, // Не разлучить их с простотой // И, давши только блеск пустой, // Бесславья не навлечь им вместо славы».

Читайте Ивана Крылова! Пока не запретили.

В.Ю. Катасонов

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