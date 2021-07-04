Есть такое мнение, что одни люди похожи на пчёл, которые даже на куче навоза способны найти распустившиеся цветы и сделать из их нектара, вкусный мёд…А другие люди подобны мухам, которые даже на цветущем лугу, умудряются найти то, что им по вкусу…

Но так ли всё верно в этом разделении?

Нет ли тут какого-то подвоха?

Можно ли как-то совместить эти взгляды на мир, чтобы видеть мир целиком и действовать в нём наиболее верно?

Если эта тема важная – расскажите о ней друзьям, сделайте мир лучше!

Быть ДОБРУ!