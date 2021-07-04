Мировоззрение пчелы и мухи. Алексей Орлов и Михаил Ять
Есть такое мнение, что одни люди похожи на пчёл, которые даже на куче навоза способны найти распустившиеся цветы и сделать из их нектара, вкусный мёд…А другие люди подобны мухам, которые даже на цветущем лугу, умудряются найти то, что им по вкусу…
Но так ли всё верно в этом разделении?
Нет ли тут какого-то подвоха?
Можно ли как-то совместить эти взгляды на мир, чтобы видеть мир целиком и действовать в нём наиболее верно?
Если эта тема важная – расскажите о ней друзьям, сделайте мир лучше!
Быть ДОБРУ!