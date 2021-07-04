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Мировоззрение пчелы и мухи. Алексей Орлов и Михаил Ять

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Есть такое мнение, что одни люди похожи на пчёл, которые даже на куче навоза способны найти распустившиеся цветы и сделать из их нектара, вкусный мёд…А другие люди подобны мухам, которые даже на цветущем лугу, умудряются найти то, что им по вкусу…

Но так ли всё верно в этом разделении?
Нет ли тут какого-то подвоха?
Можно ли как-то совместить эти взгляды на мир, чтобы видеть мир целиком и действовать в нём наиболее верно?

Если эта тема важная – расскажите о ней друзьям, сделайте мир лучше!

Быть ДОБРУ!

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=uJPL8E2xdOE
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