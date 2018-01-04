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Стоит ли верить народным приметам?

11:19. 4 января 2018 Просмотров - 214 Нет комментариев Опубликовал:

Верить или не верить в приметы – это Ваше личное дело.  Но, однако по многим из примет, при небольшом напряжении мозгов и подключении информационных просторов интернета легко найти на многие из них научное, ну или по крайней мере понятное объяснение. Разберем несколько примеров. 

Птицы низко летают – к дождю! 

Дело в том, что при понижении атмосферного давления мошкара и прочая насекомая мелочь прижимаются к земле, вот птицы, стараясь полакомиться любимыми блюдами начинают охотится за ними и так же опускаются ближе к земле. А при пониженном атмосферном давлении высока вероятность выпадения осадков. 

Пчелы остались в улье – будет дождь! 

Повышение влажности воздуха делает крылья пчел тяжелыми и малоподвижными, вот они остаются дома.

 Птицы сидят на верхушках деревьев – к теплой погоде!

 По законам физики холодный воздух находится внизу, а теплый сверху. Вот птицы и сидят сверху, наслаждаясь постепенно опускающимся в низ теплом. Таким образом они тепло не предсказывают, просто они раньше нас, пешеходов, начинают греться.

Птицы стоят на одной лапе – будет холодно! 

Птицы не имеют возможности одевать ботиночки и продолжают ходить так как их создала природа. При этом их нервные окончания довольно чувствительные и они раньше нас способны ощутить начавшееся похолодание земли и становясь на одну лапу, чтобы погреть вторую. 

Хвойные деревья опустили ветви – быть дождю! 

Так уже устроены иголочки хвойных, что они способны при повышении влажности в воздухе начинают эту влагу впитывать в себя, и ветка становится тяжелой и пускается. 

Лягушки расквакались — быть дождю!

 Ответ здесь в том, что дыхательные органы этих земноводных чувствительны к изменениям в атмосфере и в зависимости от ее состояния их «голоса» начинают по-разному звучать. Мы просто начинаем слышать их более отчетливо, при приближающихся осадках. 

Звезды начинают прятаться, – скоро будет дождь. 
На небе мало звезд – к пасмурной погоде. 

«Мерцание» звезд начинается, как правило, за пару дней до дождя. При появлении тонких облаков далекие звезды становятся слабо видимыми, а ближние расплываются, увеличиваются в размерах, а при высокой облачности многие звезды не видны.

Источник: www.kramola.info

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