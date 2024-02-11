Сейчас уже совершенно очевидно, что первый этап гибридной войны Запада против России провалился: беспрецедентные санкции не разорвали в клочья российскую экономику и финансы, обрушения авторитета Президента и массового недовольства внутри России организовать не удалось, верхушечный переворот не состоялся, мятеж Пригожина был быстро купирован, наступление ВСУ в условиях отсутствия хаоса внутри России к краху фронта не привело. Блицкриг не провалился.

Провал блицкрига не означает поражение Запада в гибридной войне, подобно тому, как провал блицкрига в 1941 г. вовсе не означал победу над Третьим рейхом. Однако, как и тогда, так и сейчас перед потерпевшей поражение стороной встал вопрос о том, кого сделать ответственным за поражение. Признать его неизбежным и объективно обусловленным нельзя – тогда придется признать безнадежность цели – «стратегическое поражение России» – и сесть за стол переговоров. Поэтому у провала блицкрига должен быть конкретный виновник. Тем боле, что на блицкриг была сделана стратегическая ставка и в его реализацию вложены колоссальные ресурсы (достаточно вспомнить размер экономического ущерба Европы от санкций).

Такого виновника, естественно, не могло оказаться среди окружения Президента Байдена (причины, полагаю, понятны). Хотя именно те направления, за которые отвечал в первую очередь Вашингтон и провалились.

Нельзя было назначить «козлом отпущения» и кого-то из европейских лидеров. Они свои санкционные обязательства выполнили на все сто, а главное, от них зависело продолжение политики санкций. Смена лидера или лидеров в условиях массового недовольства экономическими последствиями санкций для европейцев могла плохо повлиять на дальнейшее противостояние с Россией.

Оставались только Зеленский с Залужным. Два деятеля, сделавшие все возможное и невозможное для выполнения воли Вашингтона. Зеленский и Залужный бросили в топку войны сотни тысяч граждан Украины. Да, наступление ВСУ не привело к достижению провозглашенных целей. Но оно и не могло к ним привести в условиях отсутствия «жестов доброй воли» или дестабилизации внутри России. При этом Залужный с Зеленским, не считаясь с колоссальными потерями ВСУ, обеспечили Вашингтону многомесячное продолжение уже очевидно бесперспективного наступления.

Надо признать, что в Вашингтоне довольно долго колебались – кого из них выбрать на роль козла отпущения. Поэтому кресло под Зеленским настолько очевидно закачалось, что украинские политики тут же попытался развить бурную активность в дискредитации Зеленского в глазах хозяина, в надежде, что удастся занять его место и получить вместо него львиную долю от разграбления Украины. Залужный просто из кожи вон лез, чтобы сохранить свой пост и подставить Зеленского. Не получилось. Вашингтон выбрал «козлом отпущения» Залужного.

Выбор вполне прагматичный. Сейчас уже можно говорить, что со стратегией и тактикой на новый этап гибридной войны против России Вашингтон определился. От киевского режима будет требоваться ведение максимально кровавой обороны, сопровождаемой ударами вглубь территории России. Зеленский свою способность обеспечить ведение войны до последнего украинца доказал делами – менять его при такой постановке задач было бы просто глупо. А с организацией на линии фронта мясорубки военный преступник Сырский справится ничуть не хуже такого же военного преступника Залужного.

Игорь Шишкин

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Первый этап гибридной войны Запада против России провалился – санкции не нанесли серьезного ущерба российской экономике, внутри России не произошло дестабилизации и массовых протестов, верхушечный переворот не удался.

2. Несмотря на провал блицкрига, Запад не признает свое поражение и не пойдет на переговоры с Россией. Для сохранения боевого духа нужен "козел отпущения" за неудачу.

3. В качестве "козла отпущения" Вашингтон выбрал главнокомандующего ВСУ Залужного, сместив его с поста.

4. Это прагматичное решение – Зеленский доказал готовность вести войну до конца и нужен Вашингтону, а с военными операциями справится и новый главком.

5. От Киева теперь требуется максимально затянуть конфликт и нанести как можно больший ущерб России.

Вывод: Замена Залужного – тактический ход США, чтобы сохранить поддержку Украины на новом этапе противостояния с РФ. Цель Вашингтона – затяжная изнурительная война.