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Вашингтон назначил себя политическим «Папой Римским»

19:32. 30 октября 2018 Просмотров - 104 2 коммент. Опубликовал:

Автор: Владимир Гладков
Источник: www.politnavigator.net
В современном мире решение о демократичности тех или иных событий в государствах принимает самоназначенный политический «Папа Римский» в лице Вашингтона.

Об этом в ходе встречи со своими читателями в Ялте заявил российский политик и писатель-публицист Николай Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Что такое демократично или недемократично. Давайте разберемся в этом вопросе. В сегодняшней трактовке, если это нравится Вашингтону – это демократично, а если Вашингтону не нравится, то это не демократично. Получается есть некий условный «Папа Римский», который определяет, еретик вы или добрый католик. Такого в политике не должно быть. Что такое демократичный или недемократичный? Если это соответствует менталитету и традициям народа, и народ с этим согласен, значит это демократично, а если это идет против воли народа, тогда это недемократично», – пояснил эксперт.

Источник: nstarikov.ru

Метки: чит.клуб
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2 коммент.»

  • 13455 11619
    Вячеслав 30 октября 2018 в 19:41 Ссылка Пометить
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    Хорошо, что не мамой…

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  • 1890 1680
    жора шапов 30 октября 2018 в 22:06 Ссылка Пометить
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    Армянское радио спросили :-кто самый главный атеист на Земле? Оно подумало минуту и ответило – Папа Римский. !?!? Потом добавило : потому , что ездит он на пуленепробиваемом папа-мобиле.

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