Вашингтон назначил себя политическим «Папой Римским»

Автор: Владимир Гладков

Источник: www.politnavigator.net

В современном мире решение о демократичности тех или иных событий в государствах принимает самоназначенный политический «Папа Римский» в лице Вашингтона.



Об этом в ходе встречи со своими читателями в Ялте заявил российский политик и писатель-публицист Николай Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Что такое демократично или недемократично. Давайте разберемся в этом вопросе. В сегодняшней трактовке, если это нравится Вашингтону – это демократично, а если Вашингтону не нравится, то это не демократично. Получается есть некий условный «Папа Римский», который определяет, еретик вы или добрый католик. Такого в политике не должно быть. Что такое демократичный или недемократичный? Если это соответствует менталитету и традициям народа, и народ с этим согласен, значит это демократично, а если это идет против воли народа, тогда это недемократично», – пояснил эксперт.

Источник: nstarikov.ru