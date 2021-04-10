В эпоху Интернета, космических полётов и гиперзвуковых скоростей такие утверждения выглядят, по меньшей мере, странно. Они попахивают средневековым мракобесием. Но факт есть факт.

— Власть папы не имеет меры и пределов. Кто отрицает верховную власть и главенство папы, тот грешит против Святого Духа, разделяет Христа и есть еретик. Только папе предоставлена власть отнимать что бы то ни было и отдавать другому. Папа имеет власть отнимать и раздавать империи, королевства, княжества и всякое имущество. Власть свою папа получает прямо от Бога, а императоры и короли от папы… и пр.

— Папа имеет власть над чистилищем и адом. Он – Владыка Вселенной. Неограниченною своею властью он делает все единственно ПО СВОЕМУ ПРОИЗВОЛУ, МОЖЕТ ДЕТЬ ДАЖЕ БОЛЕЕ, ЧЕМ НАМ ИЛИ ЕМУ ИЗВЕСТНО. Сомневаться в его могуществе – святотатство. Власть его выше и обширнее власти всех святых и ангелов. Никто не имеет права даже мысленно протестовать против его приговора или суда.

— Во власть и волю папы отдано все, и никто и ничто не может ему противиться. Если бы папа увлек за собою в ад миллионы людей, то никто бы из них не имел права спросить его: отец святой, зачем ты это делаешь? ПАПА НЕПОГРЕШИМ, КАК БОГ, И МОЖЕТ ДЕЛАТЬ ВСЕ, ЧТО БОГ ДЕЛАЕТ.

И в нём есть такие выдающиеся сентенции:

Документ в окончательном виде принят сравнительно недавно, на первом Ватиканском соборе в 1870 году.

Этот догмат Римско-католической церкви утверждает, что когда папа определяет учение Церкви, касающееся веры или нравственности, и провозглашает его «ex cathedra» (как глава Церкви), он обладает непогрешимостью (безошибочностью) и вообще ограждён от самой возможности заблуждаться.

Иметь непогрешимость, подобную той, которая провозглашена для папы Римского, стала для США, Великобритании и НАТО навязчивой идеей, в которую весь остальной мир обязан безоглядно поверить.

Всё, что провозглашается на берегах Потомака и Темзы, не подлежит сомнению. Всякий, кто позволяет себе усомниться в этом постулате, подвергается репрессиям и санкциям.

Исторические совпадения между создаваемой в этих столицах псевдореальностью и ужасами средних веков становятся всё более явными .

Замените слово «папа» на США, Великобританию или НАТО. Вы получите реальный алгоритм поведения Вашингтона, Лондона и или Брюсселя в международной политике. Провозглашая ту или иную бредовую, а иногда и преступную ложь, Вашингтон, Лондон и Брюссель требуют от мира безусловной веры в неё.

В Ираке есть оружие массового поражения. Вот доказательства, говорит госсекретарь США Колин Пауэлл и трясёт пробиркой с каким-то белым порошком неизвестного происхождения. И вот уже нет Ирака. Но есть более миллиона убитых иракцев. Саддам Хусейн повешен. Страна разрушена до основания.

Сербия проводит геноцид албанцев. Вот доказательства, говорят западные СМИ. И приводят свидетельства неопознанных личностей. Демонстрируют сфальсифицированные фотографии. И вот Сербию бомбят. Удары наносятся по мостам, электростанциям и прочим гражданским объектам. Гибнут сотни и сотни мирных граждан. Президент Сербии Слободан Милошевич заключён в тюрьму, где впоследствии скончается.

Муаммар Каддафи в Ливии занимается геноцидом своего населения. Вот доказательства, говорят снова в Вашингтоне, Лондоне и Брюсселе, снова нагло фальсифицируя всё и вся. Над Ливией введена бесполётная зона. В небе свирепствует авиация НАТО. Здесь гибнут тысячи ливийцев. Страна погружена в ужас войны, крови и разрухи. Сам Каддафи разорван безумствующей толпой. Хиллари Клинтон, госсекретарь США восторженно смеётся в прямом эфире телевидения.

Это только часть списка. Его можно продолжать бесконечно.

Афганистан причастен к терактам в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года. Россия сбила малазийский «Боинг-737» над Донбассом в 2014 году. Башар Асад применяет оружие массового поражения против оппозиции. Путин лично приказал отравить отца и дочь Скрипалей в британском Солсбери. Президент Венесуэлы Николас Мадуро незаконный.

Китай осуществляет геноцид уйгуров. Спортсмены из России поголовно употребляют допинг. Президент Беларуси Александр Лукашенко не побеждал на выборах. Российский блогер Навальный отравился собственными трусами, в которые положили смертоносный газ «Новичок» агенты российских спецслужб. И далее везде.

Никаких доказательств нет. Есть только наглое силовое принуждение всего мира со стороны Вашингтона, Лондона и стран НАТО верить всей ими сказанной ими чуши.

В одном ряду этих бездоказательных, необоснованных и во многом бредовых утверждений стоит утвердительный ответ президента США Джо Байдена на вопрос корреспондента ABC, считает ли он президента РФ Владимира Путина «убийцей»?

Это сказал тот самый Байден, на совести которого миллионы жертв многих американских агрессий по всему миру за последние 40 лет(!). То есть, с того момента как эта личность была избрана в Сенат США от штата Делавэр в 1972 году, а затем стала вице-президентом США при Бараке Обаме.

С 1972 года и вплоть до настоящего времени Джо Байден неизменно поддерживал все военные операции США за рубежом. Он всегда голосовал за применение силы в международных отношениях. Теперь он заговаривается, ничего не помнит, ломает ноги и падает на трапе самолёта. И эта личность смеет называть кого-то «убийцей»?

Но западные политические «папы» настолько уверовали в свою фальшивую «непогрешимость», что даже не считают нужным представлять остальному миру доказательства.

Логично, что такой подход повлёк за собой создание новой «святой инквизиции».

«Pax Americana» в XXI веке – это всемирная инквизиция

В средние века в Западной Европе усиленно искали и успешно уничтожали ведьм. Как правило, в их число попадали наиболее красивые и привлекательные женщины и девушки. Этим делом европейцы занимались настолько успешно, что до сих пор в некоторых европейских странах найти красавицу весьма проблематично.

А русские, украинские, белорусские, сербские дамы (из стран, где не не было инквизиторов) пользуются в качестве кандидаток на место жены в Европе большой популярностью.

Методика поиск ведьм была проста. Один из популярных способов, рекомендованных святым папским престолом: даму, подозреваемую в колдовстве, бросали в воду. Если несчастная тонула, её признавали невиновной. Если выплывала, считали её виновной в колдовстве. И сжигали на костре. Никаких доказательств не требовалось. Общее число ведьм, сожженных инквизицией с XIII по XIX век, насчитывают от «всего» миллиона до… 15 миллионов.

Такой же подход в международной политике сейчас использует ось Вашингтон-Лондон-Брюссель. Только там назначаются виновные. Только там имеют право это делать. И никто не должен сметь усомниться в правильности вынесения обвинительных вердиктов. Никто.

В противном случае ни объявленный виновным, ни те, кто осмелится усомниться в обоснованности обвинений, не имеют права на слово. Не имеют право на суд. Они должны молча согласиться и отдать свою судьбу и судьбы своих народов в руки новых инквизиторов. Иначе их ждут санкции, новые обвинения, а затем – физическое уничтожение.

Во времена средневековой «святой инквизиции» колдунов и ведьм отыскивали при помощи доносов. Теперь роль всемирного «доносителя» перешла к Интернету и социальным сетям.

Сотни миллионов человек по всему миру делятся своим мнением и впечатлениями, не подозревая, что за ними следит американский «Большой брат». Так он выявляет врагов, формирует союзы коллаборационистов и предателей интересов своих народов.

Только Вашингтон и его союзники имеют право управлять людьми, правительствами и целыми странами. Свергать неугодных при помощи «цветных революций». Бомбить. Убивать сотнями тысяч. Современная инквизиция действует.

Передел мира уже запланирован

На протяжении нескольких столетий, воодушевляемые римским крестом, захватчики двигались через океаны, захватывали заморские территории, безжалостно уничтожали местные народы и племена.

В то время, когда Колумб открывал Америку, в Испании зверствовала инквизиция. Писарро и Кортес, погубившие царства инков и ацтеков, выросли на идеях инквизиции. И затем успешно их реализовали на практике.

Тогда, Запад, вдохновляемый Римом и инквизицией, направлял в крестовые походы не только воинов, но и детей.

В 1212 году десятки тысяч детей по призыву папы Римского Иннокентия III двинулись из Европы на Ближний Восток. Часть из них погибла, часть бесследно исчезла, а значительное число было продано в рабство.

Подобные примеры западных «цивилизаторских» миссий можно насчитывать без конца.

Сейчас средневековье возрождается. В 2021 году «Тихоокеанский Рим» (так любят называть сами себя вашингтонские политики), лидер западной цивилизации, в полном соответствии со своим историческим культурологическим кодом объявил новый крестовый поход. Его цель, как и прежде, завоевание новых колоний, новых пространств. Как всегда, ценой большой крови.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на мартовской сессии глав МИД блока заявил:

– Мы никогда не предоставим своему потенциальному противнику привилегию знания в точности о том, когда мы задействуем статью 5. Но мы ясно говорили, что будем задействовать статью 5, когда сочтем это необходимым. Кроме того, мы можем задействовать статью 5, когда видим агрессию с применением иных средств, а не обычных военных средств…

Это означает, что любая страна мира, не входящая в блок, может быть объявлена им угрозой. И, разумеется, подвергнуться агрессии со стороны объединённого Запада.

В программе нынешнего президента США Байдена есть такие пункты как «укрепление демократических институтов», «честный разбор ситуации со странами, которые от демократического курса уклоняются» и «выработка плана действий по отстаиванию общих ценностей».

По замыслу идеологов Демократической партии США, все страны, согласившиеся участвовать в этом «походе за демократию», должны объединиться под эгидой «Тихоокеанского Рима» .

Создать эдакую «демократическую лигу». И бороться с «недемократическими» режимами, принадлежность к которым станут определять в Вашингтоне, Лондоне и Брюсселе.

Налицо намерение США произвести пересмотр итогов Второй мировой войны, заменить верховенство правил ООН на «новый мировой порядок». Вашингтон никак не устраивает существование Совета Безопасности ООН, где Китаю и России удаётся эффективно сдерживать атаки новых «крестоносцев» на существующий миропорядок.

В связи с этим снова вспоминаются средние века. В 1506 году папа Римский Юлий II своей буллой закрепил раздел мира между двумя крупнейшими колониальными державами того времени – Испанией и Португалией.

Инквизиция начала распространять свои правила на всю планету. Затем в борьбу ввязались другие европейские государства, желавшие урвать свой кусок добычи.

Вся эта кровавая вакханалия происходила под знаменем борьбы за западные «ценности» того периода – католицизм, протестантизм и т.д. Сотни племён и народов навсегда исчезли с карты мира.

Теперь появилась новая агрессивная кровавая «религия» — это «псевдодемократия» по западному образцу.

Сомневаться в истинности её постулатов не позволено никому. За неповиновение – смерть.

Есть свой карательный орден «иезуитов» современности — это блок НАТО.

Вместо костров и орудий пыток — авианосные ударные группировки, баллистические и крылатые ракеты, стратегические бомбардировщики, беспилотные летательные аппараты.

После того, как начинается оккупация, применяются традиционные средства пыток. Спросите об этом у иракцев, ливийцев, афганцев, сербов.

Теперь таким «новым демократическим порядком» Вашингтон и НАТО намерены «осчастливить» остальной мир.

Современные инквизиторы уже заготовили дрова для своих костров.

Лонгвей Хэ,

политолог

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