Про историю «МММ» в России знают все. Однако, сейчас мало кто помнит, как это было. Ровно 30 лет назад, 1 февраля 1994 года, МММ выпустила в свободную продажу свои акции, с чего началось строительство крупнейшей в истории России финансовой пирамиды, от деятельности которой пострадали миллионы вкладчиков. К середине 1994 года количество вкладчиков достигло 10–15 млн человек.

Компания сама котировала свои бумаги, постоянно повышая их стоимость. Акции МММ изначально продавались по номинальной стоимости 1 тыс. руб. за штуку, а потом по более высокой цене, которая за несколько месяцев выросла более чем в 120 раз. Ведущие деловые издания включили акции МММ в свой модельный портфель, где они соседствовали с валютными облигациями Минфина и акциями Мосэнерго и Токобанка.

Пирамида рухнула в июле 1994 года. Компания просто перестала котировать свои акции. Однако многие вкладчики винили в своих проблемах президента Бориса Ельцина и премьера Виктора Черномырдина, полагая, что во всём виновата власть. Люди были буквально готовы носить основателя пирамиды господина Мавроди на руках. В 1996 году предприниматель даже начал предвыборную кампанию на пост президента России, однако Центризбирком отказал ему в регистрации по причине подделки большей части подписей.

Есть точка зрения, что к действиям властей против компании причастны были влиятельные банкиры. Мавроди планировал прикрыть лавочку осенью. Однако ведущие розничные олигархические банки, Инкомбанк, Мост-банк, Столичный Банк Сбережений и.т.д., столкнулись с резким оттоком вкладов. Люди закрывали счета, чтобы купить акции «МММ». Объяснить отток вкладов сезоном отпусков было невозможно.

Особо стоит сказать о рекламной кампании самой громкой финансовой пирамиды. 31 июля 1991 года торговый кооператив «МММ» организовал беспрецедентную для Советского Союза акцию, объявив в Москве «день бесплатного катания на метро». Акции компании в рекламных роликах рекламировал ставший очень популярным – Леня Голубков. «МММ» выступила главным спонсором прощального матча звезды спартаковского футбола Фёдора Черенкова, которому также преподнесла в подарок японский внедорожник. По числу болельщиков московский «Спартак» всегда был на первом месте не только в Москве и России, но и в СНГ.

Конечно, в 1994 году были и другие финансовые пирамида – Хопер или Телемаркет. Их реклама также была на федеральных каналах. Однако ни одна из них не была сопоставима по масштабу с «МММ». Крах и вся история «МММ» имели очень негативные последствия для экономики России. Доверие к только появившемуся фондовому рынку оказалось сильно подорвано. Экономическая грамотность россиян тогда была на очень низком уровне. Люди реально не видели разницы между акциями «МММ» и Лукойлаа или Норильского Никеля. После краха финансовой пирамиды частные инвестиции пошли в доллар США и немецкую марку, а не на фондовый рынок. Вернуть доверие к рынку акций удалось только в середине нулевых годов, когда прошли народные IPO ведущих государственных компаний Сбера и Роснефти, и стала активно развиваться онлайн-торговля.

В конце 1997 года уголовное дело против Мавроди было возобновлено. Он был объявлен в федеральный розыск. Основатель «МММ» скрывался вплоть до начала 2003 года, пока его не арестовали в Москве, где он продолжал жить по поддельным документам. В апреле 2007 года суд, длившийся четыре года, приговорил Мавроди к 4 годам и 6 месяцам лишения свободы по обвинению в крупном мошенничестве. Однако в мае Мавроди вышел на свободу, так как большую часть положенного срока он провёл в СИЗО. При этом с крахом «МММ» финансовые пирамиды не ушли из нашей жизни. Жажда быстрых и халявных денег у людей в крови. Много работать и откладывать каждый месяц на банковский счёт часть зарплаты – долго и сложно. Некоторым хочется немедленно стать богатым здесь и сейчас.

В нулевые годы стали очень популярны различные форекс-кухни, а лет пять назад сомнительные фирмы, которые предлагали астрономические заработки на криптовалюте. Рекламой сомнительных компаний полон интернет и особенно популярные социальные сети VK и Telegram. В новостях постоянно проходят новости об очередной финансовой пирамиде. Распознать финансовые пирамиды не очень сложно. Ожидаемая доходность намного выше ключевой ставки Банка России и дивидендной доходности индекса Мосбиржи. Сейчас ключевая ставка Банка России составляет 16%, а дивидендная доходность рынка акций – 10%. Доходы старым вкладчикам всегда выплачиваются из денег новых.

При этом в отличие от 1994 года в России на Московской бирже существует развитый рынок акций и облигаций. Условно Сбер или Северсталь не уступают главным мировым голубым фишкам. А банковские вклады в пределах 1,4 млн. застрахованы государством. На фондовом рынке, конечно, тоже можно потерять деньги. Однако это будет лишь часть, а не вся сумма. За акциями голубых фишек стоят значительные основные фонды и денежные потоки. И всегда есть надежда отыграть потери. Что касается финансовых пирамид, конец у данных компаний всегда один. Об этом всегда стоит помнить излишне доверчивым и жадным гражданам.

Александр Разуваев

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Ровно 30 лет назад, 1 февраля 1994 года, началось строительство крупнейшей в истории России финансовой пирамиды МММ.

2. К середине 1994 года количество вкладчиков МММ достигло 10-15 миллионов человек.

3. Пирамида рухнула в июле 1994 года, когда МММ перестала котировать свои акции.

4. Многие вкладчики винили в крахе МММ власти России.

5. Предполагается, что к закрытию МММ были причастны крупные банки, столкнувшиеся с оттоком вкладов.

6. Рекламная кампания МММ была беспрецедентной для того времени.

7. Крах МММ подорвал доверие к фондовому рынку и инвестиции пошли в валюту, а не акции.

8. После краха МММ финансовые пирамиды не исчезли, люди по-прежнему верят в быстрые деньги.

9. Распознать финансовую пирамиду можно по завышенной доходности и выплате доходов за счет средств новых вкладчиков.

Вывод:

Пока люди верят в быстрое обогащение, финансовые пирамиды будут существовать в той или иной форме.

Даже после громких скандалов и крахов, люди продолжают верить различным сомнительным схемам, обещающим быстрое получение прибыли без особых усилий. Это видно на примере MMM и последующих "финансовых пирамид" вплоть до сегодняшнего дня.

Важно понимать, что все "быстрые" и "легкие" деньги, полученные без всяких усилий – будь то финансовые пирамиды, спекуляции на бирже или лотереи – это иллюзия, которая разрушает экономику.

Только реальный труд, вклад каждого человека в общее дело может создавать подлинное благосостояние, как для отдельного человека, так и для общества в целом. Производство реальных ценностей, а не игра на курсах и спекуляциями, может обеспечить устойчивое развитие экономики и рост благосостояния людей. Именно это должно стать приоритетом, а не погоня за иллюзорным легким обогащением.