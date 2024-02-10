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За гидроэнергетикой – будущее. Борис Марцинкевич, Олег Лушников

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В студии исполнительный директор ассоциации «Гидроэнергетика России» Олег Лушников и физик, главный редактор журнала «Геоэнергетика» Борис Марцинкевич.

Комментарий редакции

Основные тезисы беседы:

1. Создание Ассоциации гидроэнергетических компаний России для объединения и представления интересов компаний, работающих в сфере гидроэнергетики. Ассоциация объединяет 9 крупнейших компаний, на долю которых приходится 97% гидроэнергетики России.

2. Несмотря на большой потенциал гидроэнергетики, ее доля в энергобалансе России используется лишь на 20%. При этом в последние десятилетия крупные ГЭС практически не строились, в основном завершались проекты советских времен.

3. Существуют законодательные и экономические барьеры, препятствующие развитию гидроэнергетики в России. В частности, компаниям-инвесторам приходится за свой счет строить инфраструктуру для будущих федеральных ГЭС.

4. ГЭС находятся в неравных условиях по сравнению с другими видами возобновляемой энергетики в рамках программы поддержки ВИЭ. Сроки строительства ГЭС намного дольше, чем у солнечных и ветровых электростанций.

5. Гидроэнергетика является самым экологичным способом производства электроэнергии, однако ей необоснованно приписывают высокие выбросы парниковых газов.

6. Для развития гидроэнергетики необходима государственная поддержка, как это делается в Китае и других странах, активно использующих гидропотенциал.

Вывод: развитие гидроэнергетики в России сдерживается рядом факторов, несмотря на ее высокий потенциал и экологичность. Требуются меры государственной поддержки отрасли и изменение законодательства для создания благоприятных условий строительства новых ГЭС и модернизации существующих.

Источник: https://rutube.ru/video/df4b21dc285090ccca600a8260696a44/
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