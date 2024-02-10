Беседа с экс-премьер-министром Украины Николаем Азаровым, о деятельности британских аудиторских фирм в госструктурах, политически ангажированных рекомендациях и недобросовестном сотрудничестве.

Ведущий: Максим Романычев

#НиколайАзаров #ТочкаСборки

Комментарий редакции

Основные тезисы беседы:

1. Работа крупных международных консалтинговых компаний (Большой четверки) с государственными органами власти на Украине и в России.

2. Николай Азаров негативно оценивает их рекомендации по реформированию системы госуправления и оптимизации бюджетных расходов в Украине. Считает, что они не учитывают реальные потребности страны, а подходят к вопросам формально и поверхностно.

3. Положительно оценивает работу этих компаний в частном секторе, в том числе по оптимизации бизнес-рисков.

4. Критикует попытки реформировать систему образования и здравоохранения в Украине по рекомендациям компаний. Считает, что они не учитывают региональную специфику и интересы людей.

5. Высказывает мнение, что компании преследовали цель ослабить высокотехнологичный потенциал Украины в интересах Запада.

Вывод: Николай Азаров считает, что универсальные рецепты западных консалтинговых компаний часто неэффективны и бесполезны для реформирования системы госуправления в Украине и России. По его мнению, эти страны нуждаются в выработке собственной внутренней стратегии развития с учетом исторических и экономических особенностей.