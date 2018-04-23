Тандем Греф-Набиуллина действует в интересах США и Великобритании

Сбербанк по итогам своей деятельности в 2017 году, которая во многом была обеспечена зачисткой финансового сектора страны российским ЦБ во главе с Эльвирой Набиуллиной (суть “оздоровления” – уничтожение конкуренции на отечественном финансовом рынке), выплатит рекордные дивиденды, в т.ч. своим акционерам-нерезидентам более 1 млрд долларов.

Финансовые спекулянты всех мастей, стоя, аплодируют тандему Набиуллина-Греф. В результате последствий “Урагана Эльвира”, когда огосударствление финансового сектора страны достигло уровня в 70% (Сбербанк – более 50), а клиентская масса со своей денежной ликвидностью валом повалила в т.н. госбанки, “контора Грефа”, как главный бенефициар “политики оздоровления” (читай – олигополизации) по итогам минувшего года (решение Наблюдательного совета кредитного учреждения) направит на дивиденды 271 млрд руб.

Половину суммы получит ЦБ, как акционер, владеющий контрольным пакетом, вторая половина достанется миноритариям-нерезидентам. Дивиденды составят 36,2% от чистой прибыли Сбербанка по МСФО, которая выросла в 2017 году на 38% и составила 748,7 млрд руб.

В ближайшие три года Сбер планирует увеличить долю чистой прибыли, которую будет направлять на выплаты акционерам, до 50%. В конце прошлого года Сбербанк представил свою стратегию развития до 2020 года, в рамках которой чистая прибыль банка должна увеличиться до 1 трлн рублей.

От радужных реляций перейдем к самому интересному – структуре капитала крупнейшего российского банка, который многие считают, не вникая в суть происходящего, государственным финансовым учреждением.

Действительно, Банку России принадлежит контрольный пакет в Сбербанке – 50% плюс одна акция. Данный факт уже привел к беспрецедентному конфликту интересов: с одной стороны ЦБ – мегарегулятор отечественного финансового рынка, который, по идее, должен быть заинтересован в конкуренции, демонополизации, создании условий для предотвращения формирования олигополий, а с другой – акционер крупнейшего госбанка страны, заинтересованный в ежегодном увеличении чистой прибыли, росте объема выплат по дивидендам, создании “тепличных” условий для подконтрольного банка.

Очевидно, команда госпожи Набиуллиной уже давно играет на стороне курируемого “банка Грефа”. Профучастники рынка открыто заявляют, что политика ЦБ по “оздоровлению банковского сектора” – это политика в интересах “пятибанкирщины”, в которой львиная доля принадлежит Сбербанку.