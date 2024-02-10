Мюнхенскую речь Путина у нас почему-то принято трактовать как антизападную, как вызов Западу, как чуть ли не брошенную ему перчатку. Где там это нашли, я до сих пор понять не могу.

Суть той речи была совсем в ином – то был призыв к Западу отказаться от политики конфронтации с Россией, от попыток «сломать» Россию. Призыв одуматься и перейти к поиску взаимоприемлемых компромиссов. Иначе хуже будет всем. Причем обращена она была в первую очередь к правящим кругам Европы.

То была протянутая Западу рука.

Не пожелали понять. В предложении отказа от политики «сдерживания» России, в предложении равноправного взаимовыгодного сотрудничества увидели вызов и покушение на «святая святых» – гегемонию Запада.

Интервью Карлсону – это опять-таки не перчатка, брошенная Западу.

Это, во-первых, диагноз: гегемония Америки и Запада в целом подходит к неизбежному концу в силу объективных причин, к которым Россия не имеет никакого отношения.

Во-вторых, предупреждение: сохранить гегемонию за счет «стратегического поражения» России не получится. Россия будет отстаивать свои интересы до конца. Продолжение гибридной войны против России – путь к катастрофе, победы Запада в ней быть не может.

В-третьих, предложение: решить все проблемы, включая «украинскую», за столом переговоров, найдя взаимоприемлемые компромиссы. Россия к таким переговорам готова и открыта, но никаких уступок для поощрения Америки к переговорам не будет. Все возможные «широкие жесты» со стороны России уже сделаны.

Давайте договариваться, но при условии полного соблюдения интересов России.

Это опять протянутая Западу рука.

Причем, в данном случае адресовано послание Путина исключительно американской элите. Подчеркиваю, именно американской и именно элите. Именно она должна осознать, что другого выхода, кроме взаимовыгодной договоренности с Россией, у нее нет. Это даже особо Путин оговорил – никакой приход к власти Трампа ничего не изменит, если на уровне элиты Америки не будет осознания гибельности пути конфронтации с Россией.

О правящих ныне силах и в США, и особенно в Европе, в интервью сказано предельно жестко и даже грубо – с ними поиск компромисса признан абсолютно невозможным.

И последнее: почему-то осталось почти незамеченным ясно и четко выраженная позиция Путина по Китаю: китайская гегемония – это «страшилка». Никакой китайской гегемонии, идущей на смену американской, не будет. И в этом не слабость Китая. Он иной.

Игорь Шишкин

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Мюнхенская речь Путина – это призыв к Западу отказаться от политики конфронтации с Россией и перейти к поиску компромиссов.

2. Интервью Карлсону – диагноз о неизбежном конце гегемонии Запада, предупреждение о бесперспективности гибридной войны против России и предложение решить проблемы за столом переговоров.

3. Обращения Путина – это протянутая Западу рука, призыв к диалогу и компромиссу.

4. С нынешними марионеточными правительствами Запада компромисс невозможен, обращение Путина адресовано непосредственно к элитам с призывом искать пути к соглашению.

5. Китайская гегемония – "страшилка", её не будет.

Вывод:

В своих обращениях Путин призывает Запад отказаться от конфронтации с Россией и искать пути мирного урегулирования проблем. Это не агрессивные выпады, а попытки наладить диалог на основе компромисса. Однако нынешние элиты Запада не готовы к такому развороту. Россия не боится ни продолжения гибридной войны, ни перспективы китайской гегемонии. Она отстаивает свои интересы, но открыта к переговорам.

Сам факт интервью Путина американскому журналисту и его широкое освещение на Западе свидетельствует, что в недрах западных элит созревает понимание необходимости компромисса с Россией. Иначе зачем давать столь заметную трибуну российскому лидеру? Видимо, есть силы, которые хотят, чтобы его слова были услышаны и повлияли на общественное мнение. Это говорит о том, что поиск путей к соглашению инициируется не только со стороны России, но и внутри самого западного истеблишмента. Интервью – сигнал о готовности части элит к диалогу.