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Британский эксперт: в отличие от США, Россия своих не сдает

08:56. 22 октября 2017 Просмотров - 536 5 коммент. Опубликовал:


После разгромов котлов и прорыва блокады в Дейр-эз-Зоре, победа армии Сирии, вместе с российскими ВКС и иранскими ополченцами, стала очевидной, казалось бы, для всех. Впрочем, на Западе стараются не замечать успехи русских, а Трамп в стенах ООН вообще приписал победу в Сирии себе любимому. Однако, то о чем бояться говорить в The Guardian или Der Spiegel, свободно цитируют, например, в Африке. Так одно из крупнейших англоязычных изданий — газета New Vision публикует статью известного военного историка, преподавателя Британской Королевской военной академии Сандхерст, автора научно-популярных книг, который сотрудничает со 175 периодическими изданиями 45 стран — Гвинна Дайера, который рассказывает, почему Россия победила в Сирии.

«В этом месяце исполняется два года с тех пор, как российские ВВС были отправлены в Сирию с целью спасти гибнущий режим Башара аль-Асада от коллапса. На западе в это время без конца высказывалось мнение, что Москва совершила чудовищную ошибку. "Военные действия России представляют собой дальнейшую эскалацию конфликта и лишь подольют масла в огонь радикализации и экстремизма" – заявили тогда США, Британия, Франция, Германия, Катар, Саудовская Аравия и Турция в совместном заявлении спустя три дня после падения первых российских бомб. Злобные глупые русские поддержали Асада, бомбили не того противника, бомбили мирных граждан и развязали войну, у которой не будет конца.

Почему русские не стали слушать рекомендаций экспертов, в первую очередь из США, у которых больше опыта в проигрывании войн мусульманам, чем у кого-либо другого? Никто не любит, когда его поучают, но русские не стали вступать в какую бы то ни было полемику на этот счет. Они сохраняли спокойствие и продолжали делать то, что должны были делать. Спустя два года они победили. «Готовы все условия для финальной стадии уничтожения ИГИЛ в Сирии», — заявил генерал Александр Лапин, командующий российскими силами в Сирии, и его слова являются истиной. Лишь отдельные районы городов Ракка и Дейр-эз-Заур на востоке страны остаются под контролем ИГИЛ, и эти города падут до конца года.

Все что осталось – это вернуть большой анклав вокруг Идлиба на северо-востоке Сирии, где сейчас хозяйничает филиал Аль-Каиды под названием Джабхат аль-Нусра (данная организация чуть ли не каждый месяц меняет название, чтобы скрыть свои корни). Но русские пообещали Асаду помочь вернуть и эту территорию. «Операция по уничтожению боевиков ИГИЛ и Джабхат аль-Нусры на территории Сирии будет продолжена до их полного и гарантированного уничтожения", пообещал генерал Лапин на прошлой неделе. Уничтожение аль-Нусры будет крупномасштабным мероприятием, однако оно вполне выполнимо, поскольку бывшие сторонники этой исламистской организации в Турции и Саудовской Аравии отказали группировке в поддержке. Действительно, усилия России и Ирана по спасению Асада были настолько успешными, что план, казавшийся раньше невероятным, становится реальностью: вся Сирия будет вновь объединена под руководством Асада», — пишет британский эксперт.

Выдав очевидное, сэр Гвинн переходит к рассказу, а собственно, почему Россия там победила. «Как русские (и их иранские союзники, предоставившие большую часть военной поддержки на суше) смогли победить за два года в войне, в то время как США безуспешно и невнятно пытались решить этот вопрос с 2011-го года? Русские победили, выбрав хладнокровный реализм, сделав ставку на меньшее зло (Асада), а затем целенаправленно сосредоточившись на военной победе. США, испытывающие одинаковое отвращение по отношению к обеим сторонам конфликта (Асаду и исламистам), потратили годы, чтобы изобрести или найти третью "умеренную" силу, которой никогда не существовало. Тем временем Россия и Иран просто открыто поддержали режим Асада (сирийскую армию от краха отделяли считанные месяцы, когда русские вмешались в 2015-м году). Они добились успеха, а Штатам придется, в конце концов, сматывать удочки и возвращаться домой.

Что же получила Москва в обмен за свою интервенцию? Первое и главное: она предотвратила возникновение исламистского государство рядом со своими южными границами (примерно десятая часть населения России – мусульмане). Кроме того, русские продемонстрировали, что могут быть очень полезным союзником для других режимов, попавших в беду. В отличие от вы-понимаете-кого», — подводит печальный итог Дайер.

Если откинуть штампы про «злого Асада», то эксперт просто пересказал то, о чем наше агентство писало еще с год назад. В Сирии Россия не просто борется с террористами, операция в Сирии стала продолжением Мюнхенской речи — выступив открыто против планов США и Запада, наша страна дала надежду многим народам, на то, что бомбардировщикам от «Империи добра» и собранным этой империей боевикам есть противовес. Та самая возможность не пойти по пути Ливии.

Незадолго до убийства в 2011 году ливийский лидер Муамар Каддафи сказал: «Есть ли в мире закон, позволяющий эти убийства? Я скажу вам: да, есть. Это Закон Джунглей. Это ваш закон и ваш порядок. Четыре месяца, — четыре месяца! — вы бомбите нашу страну, и все боятся даже сказать слова осуждения. Будь ещё в мире Россия, настоящая Россия, единая и великая Россия, защищавшая слабых, вы не посмели бы. Но её нет, её нет, и вы торжествуете». В 2011 страной руководил Дмитрий Медведев, который строил «перегрузку» и мечтал встроить Россию в западный проект. И Россия подписала резолюцию, которая позволила НАТО бомбить Ливию. Пройдет 6 лет и Запад истошно вопит — русские вернулись. Русские, которые не дали истребить своих на Донбассе, защитили сирийцев и по кусочкам создают вместе со свободными народами новый мир, где не будет «избранных наций», которым можно истреблять народы по своему настроению. И господам хоть из США, хоть из Британии придется это принять, как факт.

Источник

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com

Метки: Армия, ИГИЛ, мнение, Россия, сирия, эксперт
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5 коммент.»

  • 3697 1829
    SR 22 октября 2017 в 10:59 Ссылка Пометить
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    Конечно же, Россия своих не сдает. Сдала всех русских на Украине, ЛНР, ДНР, отреклась как их и не было.
    Это же не свои. Свои для России -это все нерусские.
    Значит, и российских русских Россия тоже сдаст, придёт время.

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  • 544 394
    Евгений Науменко 22 октября 2017 в 12:49 Ссылка Пометить
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    Можно ли выиграть войну с открытыми границами для военной помощи и военной интервенции? Опыт Афганистана показал, что эта задача не под силу для сверх державе, каким безусловно был СССР. РФ не СССР. В Афганистане была открытой только одна граница с Пакистаном, а в Сирии открыты все границы. Западу выгодно, чтобы РФ как можно дольше оставалась в Сирии и как можно больше тратила на войну материальных и людских ресурсов. Точно, также, они поступили в Афганистане, но история, как известно учит тому, что не чему не учит.

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    • 3706 1832
      SR Евгений Науменко 22 октября 2017 в 12:57 Ссылка Пометить
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      Какой вопрос? Послушное существо Россия сделает всё что выгодно Западу.
      Россия -одно, русские другое, расиянцы третье. Я лично -не знаю, что там России очередной раз взбредёт в голову, кого она там будет защищать после Сирии, кого там призовёт умирать за неё..

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    • 1291 1037
      Pol Roger Евгений Науменко 22 октября 2017 в 13:23 Ссылка Пометить
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      В Афгане,никакой,конкретной задачи не стояло.Поэтому действия разделились на десятки и сотни мелких конфликтов.И то,если б не горбатый,неизвестно,что бы там было.Не надо сказок про англию и македонского,обработали бы большую часть территории одабами,перекрыли б границу с пакистаном,и все,остальное зачистили бы части мвд и кгб.Просто ,Афган пришелся на эпоху похорон,Брежнев,андропофф,Черненко и наконец подпедосник горбач.И соответстенно менялся генералитет и естественно много сил утекало не на боевое планирование,а на внутреннюю борьбу. Афган не показатель.

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      • 546 396
        Евгений Науменко Pol Roger 22 октября 2017 в 14:37 Ссылка Пометить
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        Факты вещь упрямая СССР не смог подавить сопротивление оппозиции в Афганистане, также, как не смогли это сделать США во Вьетнаме. Причина не успеха СССР и США в этих конфликтах одна: открытая граница для помощи из вне и партизанская война, которую не под силу остановить не перекрыв границу. США не смогли перекрыть границу во Вьетнаме. СССР не смог сделать это в Афганистане. Итог, для США и СССР в этих странах один: невозможность добиться полного контроля над страной, значительные материальные и людские потери, вынужденный вывод войск. Ждать от РФ в Сирии чуда глупо, если США и СССР в аналогичной ситуации не смогли достичь успеха.

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