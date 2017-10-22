Британский эксперт: в отличие от США, Россия своих не сдает

После разгромов котлов и прорыва блокады в Дейр-эз-Зоре, победа армии Сирии, вместе с российскими ВКС и иранскими ополченцами, стала очевидной, казалось бы, для всех. Впрочем, на Западе стараются не замечать успехи русских, а Трамп в стенах ООН вообще приписал победу в Сирии себе любимому. Однако, то о чем бояться говорить в The Guardian или Der Spiegel, свободно цитируют, например, в Африке. Так одно из крупнейших англоязычных изданий — газета New Vision публикует статью известного военного историка, преподавателя Британской Королевской военной академии Сандхерст, автора научно-популярных книг, который сотрудничает со 175 периодическими изданиями 45 стран — Гвинна Дайера, который рассказывает, почему Россия победила в Сирии.— пишет британский эксперт.Выдав очевидное, сэр Гвинн переходит к рассказу, а собственно, почему Россия там победила., — подводит печальный итог Дайер.Если откинуть штампы про «злого Асада», то эксперт просто пересказал то, о чем наше агентство писало еще с год назад. В Сирии Россия не просто борется с террористами, операция в Сирии стала продолжением Мюнхенской речи — выступив открыто против планов США и Запада, наша страна дала надежду многим народам, на то, что бомбардировщикам от «Империи добра» и собранным этой империей боевикам есть противовес. Та самая возможность не пойти по пути Ливии.Незадолго до убийства в 2011 году ливийский лидер Муамар Каддафи сказал:. В 2011 страной руководил Дмитрий Медведев, который строил «перегрузку» и мечтал встроить Россию в западный проект. И Россия подписала резолюцию, которая позволила НАТО бомбить Ливию. Пройдет 6 лет и Запад истошно вопит — русские вернулись. Русские, которые не дали истребить своих на Донбассе, защитили сирийцев и по кусочкам создают вместе со свободными народами новый мир, где не будет «избранных наций», которым можно истреблять народы по своему настроению. И господам хоть из США, хоть из Британии придется это принять, как факт.

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com