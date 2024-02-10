Главная » Видео, История, Литература, Творчество

Борис Пастернак. Преображение Господне / Библейский сюжет / Телеканал Культура

16 0

Библейский сюжет. Борис Пастернак. Преображение Господне

Когда Борису было 13 лет, он упал с лошади и сломал ногу. Впоследствии она неправильно срослась, и на всю жизнь у Пастернака осталась легкая хромота, что освободило его от воинской службы. 

Обращение великих художников к Библии никогда не заканчивалось только иллюстрацией того или иного сюжета Вечной Книги. Оно всегда предполагало личное осмысление. Художник выбирал библейскую историю, чтобы рассказать о себе, о своем времени, чтобы глубже постичь смысл происходящего.

Язык образов Святого Писания был универсален и понятен для всех. Но теперь для нас этот язык наполовину забыт. Мы уже не можем так ясно, с листа, читать всё, что говорили в своих произведениях художники, поэты, композиторы и писатели прошлого. Мы более опираемся на чувственное восприятие, которое все же является только частью замысла, его внешней стороной.

Программа "Библейский сюжет" – попытка соединить "прекрасного разрозненные части", по-другому взглянуть на всемирно известные произведения искусства, рассказать о судьбе их создателей.

Автор и ведущий программы – Дмитрий Менделеев, журналист, специализируется на христианской теме.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=WDjYXVRKXl8
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Вот и священники заговорили об опричнине. Неспроста...
"Декоммунизация" в Мелитополе
Об отмене неправильных решений бывших троек НКВД
Почему российским ученым не дают Нобелевскую премию
Ридна ненька моя...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru