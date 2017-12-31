Стихи Иосифа Джугашвили (Сталина) переводили Арсений Тарковский и Борис Пастернак (ими восхищался классик грузинской литературы Илья Чавчавадзе)

Известный грузинский поэт и революционный демократ Илья Чавчавадзе (1837-1907 гг.), издавший в Тифлисе газету "Иверия", в 1895 году опубликовал пять понравившихся ему стихотворений в то время еще никому не известного 16-летнего Иосифа Джугашвили. Стихи были о пробуждении красоты природы и Родины; о надеждах поэта на жизнь, несмотря на все ее невзгоды, о лирическом разговоре с луной; о народных страданиях и о назначении певца и поэта в Грузии; о трагедии человека, который нес людям добро, и о людской неблагодарности, которая погубила этого человека; и, наконец, о том, как приходит старость и как старик не желает сдаваться в руки смерти. Эти стихотворения поразили классика грузинской литературы Илью Чавчавадзе. Так 14 июня 1895 года в №123 газеты "Иверия" появилось первое стихотворение И. В. Сталина, ставшее позже известным под названием "Дила" ("Утро"). Именно это стихотворение в 1912 году видный в Грузии человек Якоб Гогебашвили включил в учебник "Родного языка" ("Дэда эна") для начальных классов:

Ветер пахнет фиалками,

Травы светятся росами,

Все вокруг пробуждается,

Озаряется розами.

И певец из-под облака

Все живее и сладостней,

Соловей нескончаемо

С миром делится радостью:

"Как ты радуешь, Родина,

Красоты своей радугой,

Так и каждый работою

Должен Родину радовать".

Это стихотворение в 1948 году на грузинском языке было издано в Тбилиси отдельной хорошо иллюстрированной в цвете книгой тиражом 10 100 экземпляров по цене 7 рублей за книжку.

Об этом рассказал Николай Добрюха (перевел на русский язык стихотворение "Утро") лауреат литературной премии Московского комсомола.

Другой переводчик стихотворений Иосифа Джугашвили – Лев Котюков несколько лет назад в московской газете "Завтра" писал:

"В юности многие мечтают стать поэтами, но, растеряв запал в стремлении опубликоваться и прославиться, смиряются с поражением – и в зрелые годы с улыбкой вспоминают свои доморощенные вирши. Иосиф Джугашвили не был стихотворцем-неудачником, не мечтал о поэтическом признании: он был поэтом, был признан и отмечен как поэт на заре туманной юности. Ему охотно предоставляли свои страницы грузинские газеты и журналы. Так почему же гордый честолюбивый юный Джугашвили не следует своему признанию? Почему, родившись поэтом и подобно Артюру Рембо, прославшившись в самом начале, уходит в революцию и забывает о себе как о поэте до конца дней своих? Попробуем по мере возможности ответить на это.

Конец ХIХ века в России был ознаменован бурным развитием капитализма. 1880-90-е годы были поистине антипоэтическим временем. Забыв о вечности, люди обращали время в деньги, презрев поэзию, делали дело. Сам за себя говорит такой факт: гениальная книга "Вечерние огни" Афанасия Фета (служил когда-то офицером в затопленном ныне Кременчугским водохранилищем Новогеоргиевске), изданная автором за свой счет, практически не была распродана. Вспомним и популярное тогда пренебрежительное высказывание о поэзии Льва Толстого: "Писать стихи – это все равно, что за сохой танцевать..."

Юный, не по годам мудрый Иосиф Джугашвили прекрасно знал, что поэтическая стезя сулит не только славу, но и унижение, и не хотел с этим мириться, ибо с детства был сыт горьким знанием, с лихвой. Он уходит из поэзии.

В 1949 году по инициативе Л. П. Берия была предпринята попытка втайне от Сталина к его 70-летию издать стихи в подарочном оформлении на русском языке. Для этой цели под строжайшим секретом были привлечены лучшие поэты-переводчики, среди которых был будущий лауреат Нобелевской премии по литературе Борис Пастернак, автор знаменитого романа "Доктор Живаго" и Арсений Тарковский (отец всемирно известного кинорежиссера, снявшего фильмы "Иваново детство", "Андрей Рублев", "Солярис", "Зеркало", "Ностальгия" Андрея Тарковского). Ознакомившись с безымянными подстрочниками, не догадываясь об их авторстве, один из мастеров поэтического перевода простодушно сказал: "Тянут на Сталинскую премию первой степени..."

Поэтическая деятельность Иосифа Джугашвили продолжалась всего четыре года – с 1893 по 1896 гг. Рукописи его стихотворений безвозвратно (?) утеряны, поиск его прижизненных публикаций по объективным причинам ограничен. Сегодня мы публикуем несколько стихотворений незаслуженно забытого нами и самим собой поэта.

* * *

Шел он от дома к дому,

В двери чужие стучал.

Под старый дубовый пандури

Нехитрый мотив звучал.

В напеве его и в песне,

Как солнечный луч, чиста,

Жила великая правда –

Божественная мечта.

Сердца, превращенные в камень,

Будил одинокий напев.

Дремавший в потемках пламень

Взметался выше дерев.

Но люди, забывшие Бога,

Хранящие в сердце тьму,

Вместо вина отраву

Налили в чашу ему.

Сказали ему: "Будь проклят!

Чашу испей до дна!..

И песня твоя чужда нам,

И правда твоя не нужна!"

* * *

Когда луна своим сияньем

Вдруг озаряет дольный мир,

И тень ее за дальней далью

Исходит синевой в эфир.

Когда над рощей безмятежной

Взмывает песней соловей,

И саламури голос нежный

Звучит всю ночь в душе моей.

Когда гнетущий сумрак бездны

Развеется в родном краю.

И сердцу голосом небесным

Подаст надежда весть свою.

Я знаю, что надежда эта

в моей душе навек чиста.

Стремится ввысь душа поэта

И в сердце зреет красота.

Луне

Плыви в пространстве величаво

Над скрытой бездною земной

Развей серебряным сияньем

Туман угрюмый, мрак густой.

Склонись к земле, во сне лежащей,

С улыбкой нежною склонись.

Спой колыбельную Казбеку,

чьи льды, светясь, стремятся ввысь.

Но твердо знай, кто был однажды

Унижен и повергнут в прах,

Еще с Мтацминдой станет вровень

И веру возродит в сердцах.

Пари на темном небосводе!

Играй лучами и цари...

И край родимый тихим светом,

Небесным светом озари.

Я душу всю, себя открою,

Я руку протяну тебе!..

Сияй, Луна – душа Вселенной,

Сияй, Луна, в моей судьбе.

Поэту, певцу крестьянского труда, князю Рафаэлю Эристави

Когда-то гнет крестьянской доли

Тебя, певец, потряс до слез.

Но, Боже, сколько зла и боли

С тех пор увидеть довелось.

Но родиной всю жизнь хранимый,

Ты песни не забыл свои.

С ее мечтой всю жизнь единый,

Ты снова молод от любви.

Певца Отчизны труд упорный

Еще вознаградит народ.

Уже пустило семя корни

И жатва тяжкая грядет.

Не зря таких, как Эристави,

Мой край любимый породил.

И чтоб тебе земная слава!..

Ты вечность песней покорил.

Перевел с грузинского Л. Котюков.

Источник http://mordikov.fatal.ru/stihi_stalin.html