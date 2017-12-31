Главная » История, Мировоззрение, Психология, Творчество

Стихи Иосифа Джугашвили (Сталина) переводили Арсений Тарковский и Борис Пастернак (ими восхищался классик грузинской литературы Илья Чавчавадзе)

14:58. 31 декабря 2017 Просмотров - 70 Нет комментариев Опубликовал:

0_f2493_15c2e2c0_L

 

Известный грузинский поэт и революционный демократ Илья Чавчавадзе (1837-1907 гг.), издавший в Тифлисе газету "Иверия", в 1895 году опубликовал пять понравившихся ему стихотворений в то время еще никому не известного 16-летнего Иосифа Джугашвили. Стихи были о пробуждении красоты природы и Родины; о надеждах поэта на жизнь, несмотря на все ее невзгоды, о лирическом разговоре с луной; о народных страданиях и о назначении певца и поэта в Грузии; о трагедии человека, который нес людям добро, и о людской неблагодарности, которая погубила этого человека; и, наконец, о том, как приходит старость и как старик не желает сдаваться в руки смерти. Эти стихотворения поразили классика грузинской литературы Илью Чавчавадзе. Так 14 июня 1895 года в №123 газеты "Иверия" появилось первое стихотворение И. В. Сталина, ставшее позже известным под названием "Дила" ("Утро"). Именно это стихотворение в 1912 году видный в Грузии человек Якоб Гогебашвили включил в учебник "Родного языка" ("Дэда эна") для начальных классов:

Ветер пахнет фиалками,
Травы светятся росами,
Все вокруг пробуждается,
Озаряется розами.

И певец из-под облака
Все живее и сладостней,
Соловей нескончаемо
С миром делится радостью:

"Как ты радуешь, Родина,
Красоты своей радугой,
Так и каждый работою
Должен Родину радовать".

 

image001.gifЭто стихотворение в 1948 году на грузинском языке было издано в Тбилиси отдельной хорошо иллюстрированной в цвете книгой тиражом 10 100 экземпляров по цене 7 рублей за книжку.
image001.gifОб этом рассказал Николай Добрюха (перевел на русский язык стихотворение "Утро") лауреат литературной премии Московского комсомола.
image001.gifДругой переводчик стихотворений Иосифа Джугашвили – Лев Котюков несколько лет назад в московской газете "Завтра" писал:
image001.gif"В юности многие мечтают стать поэтами, но, растеряв запал в стремлении опубликоваться и прославиться, смиряются с поражением – и в зрелые годы с улыбкой вспоминают свои доморощенные вирши. Иосиф Джугашвили не был стихотворцем-неудачником, не мечтал о поэтическом признании: он был поэтом, был признан и отмечен как поэт на заре туманной юности. Ему охотно предоставляли свои страницы грузинские газеты и журналы. Так почему же гордый честолюбивый юный Джугашвили не следует своему признанию? Почему, родившись поэтом и подобно Артюру Рембо, прославшившись в самом начале, уходит в революцию и забывает о себе как о поэте до конца дней своих? Попробуем по мере возможности ответить на это.
image001.gifКонец ХIХ века в России был ознаменован бурным развитием капитализма. 1880-90-е годы были поистине антипоэтическим временем. Забыв о вечности, люди обращали время в деньги, презрев поэзию, делали дело. Сам за себя говорит такой факт: гениальная книга "Вечерние огни" Афанасия Фета (служил когда-то офицером в затопленном ныне Кременчугским водохранилищем Новогеоргиевске), изданная автором за свой счет, практически не была распродана. Вспомним и популярное тогда пренебрежительное высказывание о поэзии Льва Толстого: "Писать стихи – это все равно, что за сохой танцевать..."
image001.gifЮный, не по годам мудрый Иосиф Джугашвили прекрасно знал, что поэтическая стезя сулит не только славу, но и унижение, и не хотел с этим мириться, ибо с детства был сыт горьким знанием, с лихвой. Он уходит из поэзии.
image001.gifВ 1949 году по инициативе Л. П. Берия была предпринята попытка втайне от Сталина к его 70-летию издать стихи в подарочном оформлении на русском языке. Для этой цели под строжайшим секретом были привлечены лучшие поэты-переводчики, среди которых был будущий лауреат Нобелевской премии по литературе Борис Пастернак, автор знаменитого романа "Доктор Живаго" и Арсений Тарковский (отец всемирно известного кинорежиссера, снявшего фильмы "Иваново детство", "Андрей Рублев", "Солярис", "Зеркало", "Ностальгия" Андрея Тарковского). Ознакомившись с безымянными подстрочниками, не догадываясь об их авторстве, один из мастеров поэтического перевода простодушно сказал: "Тянут на Сталинскую премию первой степени..."
image001.gifПоэтическая деятельность Иосифа Джугашвили продолжалась всего четыре года – с 1893 по 1896 гг. Рукописи его стихотворений безвозвратно (?) утеряны, поиск его прижизненных публикаций по объективным причинам ограничен. Сегодня мы публикуем несколько стихотворений незаслуженно забытого нами и самим собой поэта.

* * *
Шел он от дома к дому,
В двери чужие стучал.
Под старый дубовый пандури
Нехитрый мотив звучал.

В напеве его и в песне,
Как солнечный луч, чиста,
Жила великая правда –
Божественная мечта.

Сердца, превращенные в камень,
Будил одинокий напев.
Дремавший в потемках пламень
Взметался выше дерев.

Но люди, забывшие Бога,
Хранящие в сердце тьму,
Вместо вина отраву
Налили в чашу ему.
Сказали ему: "Будь проклят!
Чашу испей до дна!..
И песня твоя чужда нам,
И правда твоя не нужна!"

* * *
Когда луна своим сияньем
Вдруг озаряет дольный мир,
И тень ее за дальней далью
Исходит синевой в эфир.

Когда над рощей безмятежной
Взмывает песней соловей,
И саламури голос нежный 
Звучит всю ночь в душе моей.

Когда гнетущий сумрак бездны
Развеется в родном краю.
И сердцу голосом небесным
Подаст надежда весть свою.

Я знаю, что надежда эта
в моей душе навек чиста.
Стремится ввысь душа поэта
И в сердце зреет красота.

Луне

Плыви в пространстве величаво
Над скрытой бездною земной
Развей серебряным сияньем
Туман угрюмый, мрак густой.

Склонись к земле, во сне лежащей,
С улыбкой нежною склонись.
Спой колыбельную Казбеку,
чьи льды, светясь, стремятся ввысь.

Но твердо знай, кто был однажды
Унижен и повергнут в прах,
Еще с Мтацминдой станет вровень
И веру возродит в сердцах.

Пари на темном небосводе!
Играй лучами и цари...
И край родимый тихим светом,
Небесным светом озари.

Я душу всю, себя открою,
Я руку протяну тебе!..
Сияй, Луна – душа Вселенной,
Сияй, Луна, в моей судьбе.

Поэту, певцу крестьянского труда, князю Рафаэлю Эристави

Когда-то гнет крестьянской доли
Тебя, певец, потряс до слез.
Но, Боже, сколько зла и боли
С тех пор увидеть довелось.

Но родиной всю жизнь хранимый,
Ты песни не забыл свои.
С ее мечтой всю жизнь единый,
Ты снова молод от любви.

Певца Отчизны труд упорный
Еще вознаградит народ.
Уже пустило семя корни
И жатва тяжкая грядет.

Не зря таких, как Эристави,
Мой край любимый породил.
И чтоб тебе земная слава!..
Ты вечность песней покорил.

 

Перевел с грузинского Л. Котюков.

 

Источник http://mordikov.fatal.ru/stihi_stalin.html

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
ЮМОР ИОСИФА СТАЛИНА
...других. На его стихи создавали песни замечательные композиторы...свою настоящую фамилию. — Джугашвили, — ответил Сталин, пожимая протянутую руку,... Золотая Звезда Иосифа Виссарионовича Сталина до конца его...так: — Товарищ Сталин, когда переводить полк? Состав на ...
Основы миропонимания
... «воплощённым божеством», а всех остальных переводило в разряд быдла, из чего... равнодушно, И не оспаривай глупца. Иосиф Джугашвили (Сталин) Возможно, что будучи ещё юношей... заказчиков перевода. Но даже с поправкой на это обстоятельство из приведённых стихов...
Бэкграунд, выпуск-248 за 10 марта 2012
...народа, обратился к этому лермонтовскому стиху, призывая своих сторонников на .... Это, если хотите, вольный перевод пролетарского гимна «Интернационал» на українську...по очередному иску внука Иосифа Виссарионовича Сталина Евгения Джугашвили о защите чести и...
Славяно-Арийская Ведическая Культура
...следили, не разбрасывали. Заметьте, три стихии Жизни, главных, как говорят – телесное... молодые девушки, нацепляют колец, в переводе на обычный язык – монахиня, воспитывающая... в 1943 году по указу Иосифа Виссарионовича Джугашвили Сталина и первый патриарх был...
ПОМНИТЬ ВЕЧНО: Как латышские фашисты убивали русских детей!
... Россиии — крестьянами, которые автоматически переводились ими в категорию "белых негров...по образованию православным священником. Иосиф Виссарионович Джугашвили, позже ставший Сталиным, закончил сначала с...поры, но боль всё не стихает. Hе потому ли, что ...
Бэкграунд, выпуск-243 за 4 февраля 2012
...на всех остальных, определяет стихия дикого рынка, в ...период оптимизации. А в переводе на русский язык - ...1917 года лично товарищем Сталиным Ленин на всех картинах... «Владимир Ильич Ульянов, Иосиф Виссарионович Джугашвили, Соединённые государства Америки. А...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>