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Борис Пастернак. К 100-летию со дня рождения (1990)

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Литературно-музыкальный спектакль, посвященный 100-летию со дня рождения поэта, лауреата Нобелевской премии по литературе Бориса Пастернака. В спектакле участвуют Андрей Вознесенский, Николай Губенко, Алла Демидова, Леонид Филатов, Иннокентий Смоктуновский, Зураб Соткилава, Наталья Бессмертнова, Ирек Мухамедов, хор мальчиков Московского хорового училища им. А.Свешникова.

Главная редакция литературно-драматических программ 1990

#БорисПастернак #поэзия #литература #передача

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=H4ssUp_7z34
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