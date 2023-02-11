Борис Пастернак. К 100-летию со дня рождения (1990)
Литературно-музыкальный спектакль, посвященный 100-летию со дня рождения поэта, лауреата Нобелевской премии по литературе Бориса Пастернака. В спектакле участвуют Андрей Вознесенский, Николай Губенко, Алла Демидова, Леонид Филатов, Иннокентий Смоктуновский, Зураб Соткилава, Наталья Бессмертнова, Ирек Мухамедов, хор мальчиков Московского хорового училища им. А.Свешникова.
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#БорисПастернак #поэзия #литература #передача
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