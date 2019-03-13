Факты о Шолохове, которых вы наверняка не знали

Факт № 1

Факт № 2

Факт № 3

Факт № 4

Факт № 5

Факт № 6

Факт № 7

Факт № 8

Факт № 9

Факт № 10

Михаил Шолохов был по-настоящему предан родной земле:Он считал, что писатель должен нести ответственность перед народом за каждую свою строчку. Тексты Шолохова правдиво отразили настроения революционного времени и характер простого русского человека. Вашему вниманию малоизвестные факты из биографии писателя.До семи лет Шолохов носил фамилию Кузнецов. Мать будущего писателя Анастасия Черникова работала в поместье. Его хозяйка заставила женщину выйти замуж за атамана станицы по фамилии Кузнецов. Анастасия Даниловна так и не смогла его полюбить и без развода ушла из семьи к Александру Шолохову. Когда у пары родился Миша, его записали под фамилией Кузнецов: тот оставался ее мужем. Только после смерти атамана Анастасия и Александр обвенчались и смогли дать маленькому Мише фамилию отца — в 1912 году.Шолохов зарабатывал с 15 лет, успел поработать грузчиком, каменщиком, учителем школы ликбеза, счетоводом и журналистом. В 1922 году Миша работал в станице Букановской налоговым инспектором. Был отстранен от должности за «превышение власти».Тогда его арестовали за получение взятки и приговорили к расстрелу.— Два дня ждал смерти, а потом пришли и выпустили, — позже говорил об этом Шолохов.Отцу пришлось внести за него крупный залог, расстрел заменили на год колонии для несовершеннолетних. Но до сих пор нет однозначного ответа, как писателю удалось избежать колонии и оказаться в столице.Михаилу Александровичу был всего 21 год, когда он начал работу над своим главным произведением — романом-эпопеей «Тихий Дон». Юный возраст и скромное образование в четыре класса гимназии заставили общественность сомневаться в авторстве. Масла в огонь подливал тот факт, что первые два тома романа были написаны всего за год. После их издания поползли слухи: мол, Шолохов украл рукопись из полевой сумки белого офицера, которого расстреляли большевики, и выдал за свою. Споры об авторстве продолжаются и сегодня, хотя в 1999 году сотрудники Институт мировой литературы им. А.М. Горького вместе с МВД нашли оригинальную рукопись первых двух книг романа. Экспертиза показала, что основную часть писал Шолохов — жена помогала.Михаил Шолохов — единственный советский писатель, который получил награду Нобелевского комитета с одобрения чиновников СССР. Между тем известно, что сначала Шолохова обвиняли в симпатии к вражескому белому движению. Власти не нравился финал «Тихого Дона», его считали неоднозначным. Судьбу автора и романа-эпопеи решил Иосиф Сталин, положительно оценив произведение.Нобелевские академики обсуждали довольно странную идею — поделить премию между Анной Ахматовой и Михаилом Шолоховым. Это стало известно в 2016 году, когда Шведская Академия открыла свой архив. Остановил обсуждение профессор и секретарь Нобелевского комитета Андерс Эстерлинг, который высказался категорично:— Присуждение премии Анне Ахматовой и Михаилу Шолохову может быть объяснено тем, что они пишут на одном языке; ничего больше общего у них нет.Во время награждения Шолохов не поклонился королю Швеции, тем самым грубо нарушив регламент и правила этикета. Однако точно неизвестно, насколько осознанно писатель допустил эту бестактность.В воспоминаниях современников при этом можно найти слова свободолюбивого Шолохова:— Мы, казаки, ни перед кем не кланяемся. Вот перед народом — пожалуйста, а перед королем не буду, и всё…До победы Шолохова номинировали на премию 12 раз. В 50-х за него вступается советское правительство: власть не хотела, чтобы премию присудили Борису Пастернаку. Стать лауреатом Шолохов мог стать еще в 1964, но тогда в шорт-листе он стал вторым, уступив Жан-Полю Сартру.В своей речи во время церемонии награждения в декабре 1965 года писатель подчеркнул, что его целью было «превознести нацию тружеников, строителей и героев».— Я хотел бы, чтобы мои книги помогали людям стать лучше, стать чище душой, пробуждали любовь к человеку. Если мне это удалось в какой-то мере, я счастлив, — сказал он в заключении.На что Шолохов тратил полученные премии?— Сталинскую в 1941 году папа отдал в Фонд обороны, Ленинскую — на восстановление школы, в которой он когда-то учился, Нобелевскую же оставил себе, — вспоминала дочь писателя Светлана. — Он потратил ее на то, чтобы показать нам, детям, Европу и Японию. На машине мы объездили вдоль и поперек и Англию, и Францию, и Италию.В XX веке роман «Тихий Дон» экранизировали три раза. Канонической и самой успешной считают второй фильм, который вышел в 1957 году. Фильм-эпопея прославленного советского режиссера Сергея Герасимова удостоился множества престижных наград, среди которых диплом Гильдии режиссеров США за лучший иностранный фильм (1958), Большая премия «Хрустальный глобус» за создание широкой панорамы жизни народа на МКФ в Карловых Варах (1958), диплом на МКФ в Мехико (1959).Имя писателя носят сорт сирени, астероид (2448) Шолохов, а также улицы и проспекты по всей России. 2005 год был объявлен ЮНЕСКО Годом Шолохова. Поклонники творчества со всего мира отмечали 100-летие со дня его рождения.

Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/8464541.html