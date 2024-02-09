Открытие Года семьи в России совпало с публикацией данных и прогнозов Росстата по демографии. По версии статистов, на ближайшее будущее улучшения показателей, к сожалению, не просматривается: на 2024 год ожидается коэффициент рождаемости в среднем 1,3-1,4 на одну женщину. А ведь не так давно, в 2018 году, власти планировали увеличить этот показатель с 1,62 до 1,7, хотя и он не обеспечивал воспроизводства населения.

На 1 января 2024 года Росстат насчитал 146,2 млн. жителей, постоянно проживающих в России. При этом рождаемость в годовом выражении (если брать последние доступные данные за 11 месяцев) снизилась на 3%, смертность – на 8%. По одному прогнозу Росстата в ближайшие 22 года мы можем потерять 7,3 млн человек, по другому, более пессимистичному – 15,4 млн человек.

По оптимистичному сценарию сокращение смертности будет происходить на фоне значительного роста ожидаемой продолжительности жизни, которая увеличится в среднем с 74,28 года в этом и до 84,57 года в 2045 году (женщины будут жить до 87 лет и дольше, мужчины – на шесть лет меньше). Но если ничего не менять, то к 2033 году мы будем терять всё больше народа – по 900 и более человек в год. Прирост населения, по сценарным прогнозам Росстата, может начаться с 2028 года, в 2042 году достигнет 1,23 млн человек, после чего население снова будет сокращаться.

Последствия «демографической ямы» девяностых, когда резко упала рождаемость, и катастрофические отголоски XX века с двумя мировыми войнами и гражданской войной, террором, голодом будут ещё долго напоминать о себе. Всё это, по мнению демографов, создаёт тормоз «массовому воспроизводству нации на генетическом уровне».

По сравнению с началом двухтысячных годов, когда коэффициент рождаемости снизился до 1,1 ребенка на женщину, может показаться, что ситуация сегодня не столь драматична.

Сейчас мы имеем 1,4 ребёнка на семью. У нас десятки регионов плохо заселены. И прежде всего Сибирь, Дальний Восток, откуда люди стремятся переехать в Центральную Россию. За Уралом, где сосредоточены основные богатства страны, проживает всего 25 миллионов человек. Обезлюдевшая Россия – главная угроза безопасности страны.

Известный учёный, заведующий кафедрой социологии семьи и демографии социологического факультета МГУ Анатолий Антонов считает, что рыночная экономика, в которой мы живём, «совсем не стимулирует рождаемость и семью». Рыночный капитализм, по мнению учёного, возникает и укрепляется на основе разрушения семейной экономики. При капитализме люди всё больше стремятся к комфорту, а продолжение рода уходит на второй план. Американский ученый Аллан Карлсон, хорошо известный своими работами и в нашей стране, показал, как в западном мире последовательно разрушался институт семьи в ходе сначала индустриальной, а потом постиндустриальной эпохи. Для этого использовались политика в сфере налогов, жилья, образования, культуры, извращались социологические данные, пропагандировались мальтузианские идеи по сокращению семьи. Плоды такой политики наряду с внедрением новых контрацептивных технологий и легализации абортов привели к сокращению населения западных стран с 30% всего мирового населения (в пятидесятые годы) до 15%.

Сегодня в западных странах сбывается будущее, описанное в романе «О дивный новый мир» Олдоса Хаксли (1894–1963), где запрещают слова «отец» и «мать», поощряют смену половых партнёров.

Эксперты ООН прогнозируют, что с 2040-2050-х годов начнется депопуляция планеты сначала за счёт развитых стран, а затем за счёт всех остальных. Насколько справедливы такие прогнозы покажет время, но пока к этому всё и идёт. Мы тоже, к сожалению, вписались в общий тренд.

Наша дружба с Европой чуть было не привела к разрушению традиционных семейных ценностей с помощью законодательных механизмов, внедрения основ ювенальной полиции. Наша молодежь бездумно поддалась западной пропаганде, преследующей цель радикального снижения рождаемости. Представители зарубежных фондов, обосновавшихся в России под разными вывесками, десятилетиями продвигали программу «желанный ребенок», которая на самом деле под предлогом планирования семьи боролась за ограничение рождаемости. С помощью депутатов Госдумы они пытались провести закон о репродуктивных правах, сексуальном просвещении школьников. И только сегодня мы стали осознавать простую истину: чем хуже семье, тем хуже обществу.

В конце прошлого года в Госдуме приступили к работе над законопроектом, запрещающим пропаганду чайлдфри в информационном пространстве. В Мордовии, Тверской, Тамбовской, Калининградской и Курской областях ввели штрафы за «склонение беременной женщины к искусственному прерыванию беременности». Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поддержал инициативу и предложил распространить её на федеральном уровне. В нашей стране запрещено рекламирование абортов, наркотиков, проституции и однополых «браков», распространение гендерной идеологии, эвтаназии и суррогатного материнства, – целого пакета тех самых «хороших» вещей, навязанного миру Джоржем Соросом, на продвижение которого он завещал миллиарды долларов. Это больше всего и раздражает наших недругов.

Представители академической науки много лет напоминают властям о социальных последствиях падения рождаемости. Сокращение доли молодёжи в народном хозяйстве ведёт к старению трудовых ресурсов и усилению пенсионной финансовой нагрузки. Дефицит кадров ощущается уже не только в экономике, но и в армии. Учёные давно доказали, что «экономика упадка» ведёт к росту негативных настроений в обществе. Всё больше людей страдают от одиночества, холостяцкого образа жизни, становятся алкоголиками и наркоманами. Однополая любовь приводит к психическим отклонениям и самоубийствам.

Молодые люди, вступающие во взрослую жизнь, не знают, что многодетные семьи у нас особенные. Родители работают на нескольких работах и ещё успевают отвести детей в кружки и секции. Многие из них, как показывают исследования социологического факультета МГУ, и по уровню жизни себя лучше обеспечивают, чем однодетные.

Если нам нужна семья из трёх детей, то под это и нужно подстраивать всю систему ценностных приоритетов в стране, все каналы коммуникации, искусство и культуру сфокусировать на семьецентричную политику. Это потребует качественного преобразования всего общественного строя.

Обеспечить прирост населения можно при одном условии: когда добрая половина всех семей обзаведётся тремя-четырьмя детьми. Для каждой такой семьи, советуют учёные, нужна квартира минимум из четырёх комнат с подсобными помещениями. А пока далеко не все многодетные могут себе позволить не то что просторную квартиру или дом со всеми удобствами, но даже скромную двушку. Такая жилищная политика, как считают демографы, замораживает малодетность на десятилетия. Вице-спикер Госдумы, мама семерых детей Анна Кузнецова признаёт, что эффективность программы «Жилье для молодой семьи» пока крайне невысока – только 11% семей, которые обратились по этой программе, получили поддержку. По всей России это всего чуть больше 14 тысяч семей, но одновременно с этим более 20 тысяч выбыли из программы, не дождавшись своей очереди, так как перешагнули льготный возраст в 35 лет.

Масштабные исследования Вологодского научного центра РАН показали, что чаще всего среди причин, сдерживающих рост рождаемости в стране, респонденты называют неблагоприятную экономическую ситуацию у себя в регионе.

Далее следуют низкий уровень жизни, недоступность жилья, дисфункция современной семьи и ослабление традиционных семейных ценностей, отсутствие качественной и доступной медицины, ускоренная урбанизация, низкая информированность граждан о системе государственной поддержки семьи и детей. Учёные делают вывод: чтобы женщины больше рожали, нужно увеличивать пособия по беременности и родам, а также единовременные и ежемесячные пособия на ребёнка, предоставлять частично оплачиваемый отпуск по уходу за младенцем, увеличивать материнский капитал. Если денег для этого у государства не хватает, то можно вернуть налог на бездетность (его платили одинокие мужчины в Советском Союзе). Когда аналогичные вопросы задали модели искусственного интеллекта ChatGPT, то получили схожие ответы.

Год семьи проводился в России и раньше, в 2008 году, когда был зафиксирован самый высокий показатель рождаемости с 1991 года: на свет появился 1 713 947 малышей. Год семьи-2008 увенчали закон об опеке и попечительстве, открытие Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, появление ордена «Родительская слава» и медали к нему. В то время государство не могло предложить меры поддержки семьи, которые гарантированы сегодня президентским указом «О мерах социальной поддержки многодетных семей». Этот документ впервые закрепил статус многодетной семьи, а заодно и меры по её поддержке.

Теперь родителям с тремя и более детьми будут выдавать специальные удостоверения, подтверждающие их особый статус. Появится банк данных для учёта мер соцподдержки. Многодетным будет в приоритетном порядке предоставляться право на оказание соцпомощи по социальному контракту, поддержка в сфере предпринимательства.

Государство окажет содействие общественным организациям, занимающимся укреплением института семьи. Все многодетные смогут теперь получать социальную поддержку до достижения старшим ребенком возраста 18 или 23 лет (если он учится на очном отделении вуза).

На региональный уровень выносится бесплатное обеспечение детей в возрасте до шести лет лекарствами по рецептам, бесплатный проезд в общественном транспорте, электричках и метрополитене, бесплатное питание школьников и студентов, обеспечение одеждой для занятий и спортивной формой. Далее следуют льготы по оплате коммунальных услуг, дополнительному и дошкольному образованию. Особо оговаривается содействие органов власти в улучшении жилищных условий и предоставлении земельных участков с необходимой инфраструктурой. Все это – тот минимальный социальный стандарт, который может быть увеличен по решению региональных властей.

Все эти меры привязаны к социально значимым законодательных актам (их больше 170). Среди них – новый закон о занятости населения, о снижении налоговой нагрузки на предприятия индустрии детских товаров, по поддержке материнства и детства. Теперь государство гарантирует многодетным родителям право на получение бесплатного дополнительного образования, досрочный выход на пенсию, пособие по уходу за ребенком до полутора лет. Если родитель, находящиеся в декретном отпуске по уходу за ребенком до полутора лет, захочет досрочно выйти на работу, то все пособия сохраняются. Если семья не воспользовалась материнским капиталом ранее, то за рождение третьего ребенка он увеличится до 833 тысячи рублей.

В Год семьи запланированы парламентские слушания, мероприятия, мониторинги. На подходе пухлая папка законодательных инициатив в поддержку молодых и многодетных семей, защиту детей от внешних угроз, помощь родителям, воспитывающим детей с особенностями развития, семьям участников СВО и, конечно, семьям с детьми, пострадавшим от конфликта на Украине, жителям новых регионов.

О том, что традиционные ценности, поставленные во главу угла семейной политики государства, принимаются современными молодыми людьми, говорит недавнее заявление вице-премьера Татьяны Голиковой. Она сообщила, что, несмотря на «демографические сложности», семей с тремя и более детьми за последние пять лет в России стало на 27% больше (их уже 2,3 млн). В целом количество новорождённых возросло на 30%. А всего в России проживает 24,5 млн семей, в которых воспитываются 30 млн детей. Это хорошие показатели, однако этого, как считает Голикова, недостаточно.

Новые установки на многодетность заработают в полную силу, когда их усвоят подрастающие поколения. Если с пелёнок будем формировать у мальчиков и девочек установки и ценностные ориентации на многодетность, то, как полагает демограф Антонов, лет через двадцать половина всех семейных пар будет многодетными.

Специально для «Столетия»

Иван Полетаев

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. В России наблюдается снижение рождаемости – в 2024 году ожидается коэффициент 1,3-1,4 рождений на женщину, что ниже уровня простого воспроизводства населения.

2. Причины снижения рождаемости: последствия демографических кризисов прошлого, урбанизация, ослабление традиционных ценностей, недоступность жилья, низкий уровень жизни.

3. Государство меняет подходы к семейной политике – вводит меры поддержки многодетных семей, запрещает пропаганду чайлдфри, усиливает защиту традиционных ценностей.

4. Эксперты считают, что для повышения рождаемости нужно улучшать экономические условия для семей, расширять меры социальной поддержки, формировать ценности многодетности.

5. Несмотря на трудности, растет число многодетных семей – за 5 лет их стало больше на 27%.

Вывод:

Государство пытается стимулировать рождаемость путем поддержки многодетных семей и пропаганды традиционных ценностей, однако пока эти меры не переломили негативные демографические тенденции. Для кардинальных улучшений нужны более масштабные социально-экономические преобразования.

Кроме того, важно понимать, что проблема снижения рождаемости характерна не только для России, но и для "сытых" западных стран. На Западе наблюдается отход от традиционных семейных ценностей, пропаганда чайлдфри, легализация однополых браков – все это ведет к снижению рождаемости. При этом в восточных странах, где сильны патриархальные традиции и запрещены аборты, рождаемость выше.

Это говорит о том, что причины депопуляции лежат не только в экономической, но и в идеологической, ценностной плоскости. Когда человек ставит личный комфорт и интересы выше общественных, это ведёт к эгоизму, отказу от деторождения и в конечном счёте – к вымиранию нации.

Для преодоления этих негативных тенденций нужно воспитывать у людей понимание того, что счастье – в служении обществу, а не только в потребительстве. Тогда традиционные ценности, в том числе многодетность, будут восприниматься не как бремя, а как естественная норма и осознанный жизненный выбор. Идеология должна формировать человека-созидателя, а не индивидуалиста.