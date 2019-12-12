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Многодетная семья – это надежда, это будущее России

10:05. 12 декабря 2019 123 просмотра Нет комментариев Опубликовал:

За последнее время, что мы только плохого про семью не услышали. Даже законопроект лоббисты пытаются принять. Название у него говорящее: «О профилактике семейно-бытового насилия». Волна черных  новостей «про семью» во многом вызвана желанием ювенальных структур создать нужный им информационно-эмоциональный фон.  Нет же массы новостей и законов про «уличное насилие», про насилие вообще. Только – «про насилие в семье».

Поэтому в желании создать у обывателя мнение, что семья самое опасное место на земле, грубо передергиваются факты, идет фантастическое жонглирование цифрами.   В реальности в России в год гибнет 253 женщины. Они гибнут в подавляющем большинстве случаев во время пьяных дебошей и драк вызванных употреблением алкоголя. Публично же озвучивается совсем иное: якобы 14 000 женщин в год погибает в семье. Про алкоголь ни слова, нет и законопроектов «о профилактике употребления алкоголя». Весь негатив, вся чернуха — только про семью.

Даже чисто уголовная история, когда горе-профессор из Северной столицы убил и раcчленил девушку, состоявшую с ним в интимной связи, подают… как пример «семейного насилия».

В этой общей атмосфере, некоторые чиновники и журналисты начинают просто «Терять берега».

Вот, что пишет оно из СМИ Пятигорска, по проблеме, из, казалось бы, из совсем иной сферы.

«Рейд по профилактике возникновения ЧС при несоблюдении правил и норм пожарной безопасности прошел в Пятигорске. Участники специальной комиссии обследовали техническое состояние системы отопления, газового оборудования и электросетей. Побывали в микрорайоне «Белая Ромашка».  Проверяли и частный сектор, и многоквартирные дома».

Источник: Говорун

Проверка и проверка, казалось бы обычное дело.

Но вот дальнейший текст заметки пятигорского СМИ всех нас сильно огорчит.

«Особое внимание сотрудники администрации города, СВДГО АО «Пятигорскгоргаз», МЧС и ОАО «Пятигорские электрические сети» уделили местам проживания людей из «группы риска». Это лица, ведущие асоциальный образ жизни, одинокие пенсионеры, инвалиды, малоимущие граждане и многодетные семьи».

Источник: Говорун

Вот так, ни больше ни меньше. Группа риска. С точки зрения «технического состояния системы отопления, газового оборудования и электросетей».

В одном предложении объединили бомжей и алкоголиков и многодетные семьи!

Что хочется сказать по этому поводу.

  1. Любая реклама, как и антиреклама дает свои плоды.
  2. Простая математика: если нам нужно увеличение численности населения страны (а это нам очень нужно!) надо увеличивать число детей в каждой семье. Другого способа решения проблемы демографии нет, так как «запуск» в Россию десятков миллионов людей другого цвета кожи и совсем иной культуры вряд ли в нашей стране считает приемлемым методом.
  3. Это значит, что именно многодетная семья является надеждой и будущим нашей страны.
  4. Что рекламируете, то и будет. Не на 100%, разумеется, но на достаточно большой процент.
  5. Если многодетную семью выставлять в СМИ, как нечто неприглядное, как группу риска, равнять её с «лицами, ведущими асоциальный образ жизни», желающих иметь много детей сильно не прибавится. А то – и убавится.

Возникает вопрос: тот, кто писал заметку в газете Пятигорска, он просто не очень умный и воспитанный? Тот кто проводил рейд-проверку и описывал журналистам его параметры, не любит детей и не хочет, чтобы людей в России было много?

Сам журналист и чиновник, вероятнее всего, люди вполне достойные. Вероятно, даже не задумываются на тему демографии, но они живут в России и варятся в том информационном «соку», который создан из концентрированного потребительства, как единственного смысла жизни.

Отношение, тональность, сам смысл публикаций в малых СМИ изменится, как только поменяется общая тональность информационного поля. Когда одной из приоритетных задач для губернаторов и чиновников уровнем поменьше будет помощь многодетной семье.

Есть в многодетной семье проблема? Помогите. Решите. Окажите помощь. Привлеките к этому бизнес, волонтеров, общественные структуры.

Должен быть изменен принцип, взгляд государства на многодетные семьи. Это не обуза, это не проблема — это наша надежда и путь к выздоровлению общества!

Не штрафы выписывать за неправильное подключение, а подключить правильно. Не изъятие детей за отсутствие йогуртов в холодильнике ювенальными чиновниками, а помощь в наполнении ими холодильника.

Демонизация семьи – путь к демографической катастрофе. Надо прекратить эту  информационную вакханалию с фальшивыми, крокодиловыми слезами, про то, как опасна семья для составляющих её детей и взрослых.

Многодетная семья – это надежда, это будущее России. Раз до сих пор многодетная семья не стала настоящим.

Вот когда она, не дай Бог, станет прошлым – это будет самая большая беда.

Источник: https://nstarikov.ru/mnogodetnaja-semja-jeto-nadezhda-jeto-budushhee-rossii-111299

Метки: блог

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