В погоне за метеором. Жюль Верн. Радиоспектакль 1963год.
Радиоспектакль. Ж. Верн. В погоне за метеором.
Математик Дин Форсайт и доктор Сидней Гьюдельсон – ярые любители астрономии и лучшие друзья. Племянник Форсайта помолвлен со старшей дочерью доктора, и, казалось бы, ничто не может помешать нежной и крепкой дружбе между семьями. Однако однажды Дин и Сидней одновременно замечают огромный болид, обращающийся вокруг Земли по замкнутой орбите…
Действующие лица и исполнители:
От автора – Зиновий Гердт;
Тибо / Митц / дама – Елена Понсова;
Дин Форсайт – Григорий Конский;
Омикрон / Зефирен Ксирдаль – Виктор Сергачёв;
Френсис Гордон / делегат – Борис Левинсон;
Сидней Гьюдельсон / делегат – Семён Самодур;
Флора Гьюдельсон, его жена – Марина Добровольская;
Дженни, их старшая дочь – Светлана Мизери;
Лу, их младшая дочь – Светлана Немоляева;
Шнак / судья – Сергей Цейц;
Гарвей, делегат Соединенных Штатов / Робер Лекер,
банкир, «дядя» Зефирена – Борис Петкер;
делегат / Леру – Анатолий Ромашин.
Инсценировка – Марта Гумилевская.
Режиссёр (радио) – Нина Герман.
Композитор: Альберт Бирчанский.
Оркестр п/у Альберта Бирчанского.
Песня (О чём шумит старый клен весной… Слышишь, счастье, прятаться не надо…) – в исполнении С. Мизери.