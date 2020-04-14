Сергей Макарович Крамаренко – герой, сбивавший американские самолеты

10 апреля исполнилось 96 лет Сергею Макаровичу Крамаренко — советскому асу истребительной авиации, участнику Великой Отечественной и Корейской войн. Он является последним, ныне живущим Героем Советского Союза, получившим это звание за Корейскую войну.

Родился будущий летчик в селе Калиновка Роменского района Сумской области. Окончив 10 классов школы с золотой медалью, в 1940 году поступил в Московский институт железнодорожного транспорта, однако проучился там всего два месяца. Поняв, что ошибся с призванием: пришлось бросать институт, чтобы записаться в аэроклуб. После аэроклуба был зачислен в Борисоглебскую военно-авиационную школу пилотов.

С августа 1942 года Крамаренко участвовал в Великой Отечественной войне. За плечами Сергея Макаровича большой фронтовой путь от Сталинграда до Берлина. На его протяжении Герой Советского Союза не раз встречался со смертью лицом к лицу. Во время битвы на Курской Дуге из Москвы пришел приказ – откомандировать из дивизии в Москву, в формирующийся полк асов, лучшего летчика. Сначала выбор пал на командира эскадрильи. Но командир дивизии стал протестовать: «так у меня полк без ведущих останется». Было принято решение послать молодого, но опытного летчика. Командование выбрало Сергея Макаровича, тогда уже получившего звание младшего лейтенанта. Выдали документы и отправили в расположение 19-го Краснознаменного полка. Эта часть формировалась по личному приказу командующего ВВС Новикова для свободной охоты. Полк должен был бороться с немецкими асами за превосходство в воздухе.

Командовать новым полком доверили Льву Львовичу Шестакову. Это был один из самых известных командиров советских ВВС, сформировавший в годы войны два лучших истребительных полка. Обучал он пилотов, не как свободных охотников, а как подразделение, которое должно воевать в крупных сражениях. Летчики должны были воевать группами по эскадрильям. Минимум, звеньями, не парой. Главным упором был бой за высоту. Когда полк или группа летчиков встречается с немцами, то она должна сначала добиваться превосходства в высоте. Установка была четкая – сначала должны набирать высоту, а потом уже уничтожать немецкие самолеты. Это была тактика легендарного Александра Ивановича Покрышкина.

Во время боёв в районе города Проскуров на Украине 19 марта 1944 года будущий герой СССР был сбит немецким истребителем и попал в плен. Самолет Ла-7, которым управлял Сергей Крамаренко, сильно тряхнуло на одном из виражей. Летчик почувствовал острую боль в левой ноге, а через секунду пламя из моторного отсека перекинулось в кабину, обожгло лицо. Сергей Макарович каким-то чудом сумел открыть кабину и выпрыгнуть. Очнулся на земле, когда его уже обыскивали немцы. На машине его отвезли в немецкий штаб на допрос, предварительно кое-как перевязав раны на ногах.

«Сначала они меня приняли за танкиста, — я так обгорел, как обычно обгорали танкисты. И какая форма на мне была, понять было невозможно. Я сказал немцам, что я летчик. Тут же прозвучал приговор – расстрелять! Меня отвели к той же машине, но она, на мое счастье, не хотела заводиться. В то время, как водитель пытался её починить, в штаб подъехало какое-то начальство. Ко мне подошел офицер в «серебряных» погонах, — видимо, генерал. Спросил: «Кто ты?» я опять сказал, что я – летчик. Он немного подумал, и велел везти меня в госпиталь», — вспоминает Сергей Макарович.

Через неделю его освободили вошедшие в Проскуров советские войска. После этого Крамаренко переболел сыпным тифом и воспалением лёгких, лишь в сентябре был вновь допущен к лётной работе. Последний воздушный бой летчика в Великой Отечественной войне состоялся 20 апреля 1945 года в небе над Берлином.

«Против нас в этом бою было 24 Фоке-Вульфа. Мы сбили пять штук, и они развернулись и ушли. Немецкие воздушные асы, надо сказать прямо, сражались с нами только до конца 1943 года. А потом пошли уже неопытные, молодые летчики, сразу из училищ, видимо. Они нам были не соперники», — вспоминает Крамаренко.

Плен аукнулся Сергею Макаровичу перед командировкой в Корею, когда у «органов» вдруг возник запоздалый вопрос, как все-таки он попал в руки врагов. И не быть бы ему через год Героем СССР, если бы не тогдашний командующий ВВС Московского военного округа генерал Василий Сталин, рубанувший с плеча: «Не морочьте мне голову – за шесть дней этот летчик немцем никак не мог стать».

А Корея – особая статья в судьбе Крамаренко. Там его летное и боевое мастерство достигло совершенства. С апреля 1951 года в составе 176-го гвардейского истребительного полка дивизии Ивана Кожедуба он участвовал в боевых действиях против американских самолетов. Наши МиГи базировались на аэродроме Аньдун, а пилотировавшие их летчики официально числились китайскими добровольцами.

Первый воздушный бой между советскими и американскими самолетами произошел 1 ноября 1950 года. В небе Северной Кореи встретились четыре МиГ-15 и три американских «Мустанга». В результате боя были сбиты 2 «Мустанга», у наших ВВС потерь не было. Первые же схватки в воздухе показали, что американские реактивные самолеты F-80 «Шутинг Стар» и F-84 «Тандерджет» значительно уступают советским МиГ-15 по скорости, скороподъемности и особенно по вооружению, в результате чего воздушные бои заканчивались их поражением и бегством. Господство американской авиации в корейском небе закончилось. Потери американских ВВС в воздушных боях с МиГ-15 вынудили командование ВВС США срочно направить в начале 1951 года на Корейский полуостров свои новейшие истребители F-86 «Сейбр» («Сабля»).

«Мы учились воевать с «Сейбрами» по ходу дела. Задача была непростая, тем более, что нам категорически было запрещено летать над водой, а ведь дело происходило на Корейском полуострове – как не летать над водой? Но приказ – есть приказ, и иногда исполнение этого приказа сильно затрудняло, сковывало наши действия, но мы все равно победили», — вспоминает Сергей Крамаренко.

В одном из боев Сергей Макарович «простил» австралийского летчика. «Глостер Метеором», по словам ветерана, управлял явно молодой, неопытный пилот. И советский летчик решил его не сбивать. Сам же Крамаренко испытал на себе совсем другое отношение, когда его самолет был сбит противником, и советскому летчику пришлось катапультироваться. «Когда я спускался на парашюте, дважды американец, делая заходы на своем истребителе, пытался меня расстрелять из крупнокалиберных пулеметов, но мне повезло – ни одной царапины», — вспоминает летчик.

За десять месяцев участия в боевых действиях в Корее летчики дивизии под командованием полковника И.Н. Кожедуба сбили 215 самолетов противника, потеряв своих 10 пилотов и 23 самолета. Главным в этих событиях Крамаренко считает то, что наши летчики нанесли существенный урон стратегической авиации США, чем спасли тысячи мирных корейских жителей. Сам Крамаренко в Корее был командиром эскадрильи с декабря 1951 г. Лично сбил 12 самолетов, 2 из которых были австралийские «Метеоры». За проявленную отвагу майору Крамаренко было присвоено звание Героя Советского Союза.

После возвращения на Родину Сергей Макарович Крамаренко продолжил службу в рядах авиации. В отставку вышел в 1981 г., будучи генерал-майором.

Сейчас Герой живёт в Москве. Несмотря на возраст, активно принимает участие во многих мероприятиях. Принципиально отказывается от предоставления автомобиля, ездит на общественном транспорте, как простой гражданин.

Источник: https://nstarikov.ru/sergej-makarovich-kramarenko-geroj-sbivavshij-amerikanskie-samolety-114708