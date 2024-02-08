Олег Царёв, политик, автор канала @olegtsarov

Пока весь мир отсчитывает часы до выхода интервью Владимира Путина американскому журналисту, на Украине следят за собственным таймером. Например, сегодня 52 дня до даты, когда Зеленский перестанет быть полностью легитимным президентом Украины.

В Конституции Украины есть статья 103. Считаю, что именно она через некоторое время будет играть очень большую роль в происходящих событиях. Статья 103 Конституции Украины гласит, что президент Украины избирается прямыми всенародными выборами на пять лет в конце марта. И нигде в Конституции Украины не сказано ничего о том, что выборы президента Украины могут быть отложены. Возможность отложить выборы Верховной рады в связи с военным положением записана в Конституции — но не выборы президента.

Зеленский ссылается на закон о военном положении, который запрещает проводить выборы президента. Вместе с тем именно Конституция является основным законом страны — и в ней этого запрета нет. Всё происходящее сейчас во внутренней политике Украины — ротации на должностях, договорённости, движение людей и капиталов — подтверждает: Зеленский понимает, что будет не вполне легитимным, что его могут вынести из кабинета, и старается себя обезопасить, назначив, пока может, своих людей.

Если бы Зеленский считал, что у него нет рисков, он бы после приезда из Вашингтона не убрал руководителя сил специальных операций. Сейчас бы не убирал Залужного. В Конституции чётко написано, что силовиков назначает президент. После завершения пятилетнего срока президентских полномочий Зеленского он, став исполняющим обязанности, не сможет назначить генерального прокурора, силовиков. Поэтому сейчас он торопится провести все ротации, создать свою силовую вертикаль для того, чтобы можно было закручивать диктатуру ещё сильнее. Только это поможет ему сохранить власть.

Есть ещё один вариант. Зеленского вынудят передать власть парламенту, спикеру Верховной рады. На этот случай сейчас в Верховной раде идёт сбор подписей за отставку нынешнего спикера Стефанчука, на место которого готовят Разумкова. Разумков, Порошенко и Залужный договорились, что будут действовать вместе. Залужный — на должность президента, Разумков — на спикера, а Порошенко, как я писал ранее, — на кресло премьер-министра. Залужный не пойдёт преподавателем, он не пойдёт в посольство, он не пойдёт в СНБО. И всё, что сейчас говорят о том, что он согласен сам написать заявление, — это неправда. Он будет бороться, и у него есть поддержка. За него выступили все: Кличко, Юлия Тимошенко, олигархи, крупный бизнес оплачивает ему политтехнологов, у него самый высокий рейтинг.

То есть у Зеленского не такая простая ситуация и в Верховной раде. Сегодня политический истеблишмент Украины сгруппировался против него. Не надо забывать, что те, кто ещё недавно помогал ему набирать списки «Слуг народа» в Верховную раду, Богдан и Коломойский, сегодня против него. Богдан, бывший глава администрации, в оппозиции. Коломойский в тюрьме и в установленную камеру наблюдения прямо угрожает Зеленскому и его близким за унижение тюрьмой. Все готовятся к тому, когда Зеленский будет полулегитимным, и Зеленский, как я написал выше, тоже готовится к этому.

В марте на Украине развернутся интересные события. Они уже существенно снижают вовлечённость руководства в дела фронта. Исходя из анализа поставок Киеву вооружения и невысоких темпов согласования финансирования, ориентировочно в то же время ВСУ в большей мере, чем сейчас, почувствуют снарядный голод. Плюс к этому моменту ещё не заработает новый закон о мобилизации, а значит, не будет существенного пополнения личного состава украинской армии. Это уникально благоприятная ситуация для армии России. Другого такого шанса может и не представиться.

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Срок полномочий Зеленского на посту президента Украины истекает в марте 2023 года.

2. В Конституции Украины нет положения о возможности отложить выборы президента в связи с военным положением.

3. Зеленский опасается стать не вполне легитимным и заменяет руководителей силовых структур на лояльных ему людей.

4. Есть вероятность, что власть перейдет к спикеру Верховной Рады Разумкову при поддержке Порошенко и Залужного.

5. Политический истеблишмент Украины объединяется против Зеленского.

6. К марту 2023 года на Украине возможен дефицит боеприпасов и недостаток мобилизованных солдат.

7. Это благоприятный момент для наступления российской армии.

Вывод: Приближение окончания президентских полномочий Зеленского в марте 2023 года создает политическую нестабильность на Украине. Это отвлекает внимание руководства страны от военных действий и снижает боеспособность украинской армии. России следует использовать эту ситуацию для наступательных действий.