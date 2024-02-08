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Экономическая разведка, или «Пятая колонна» в лицах

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Программа «ТОЧКА СБОРКИ с Александром Пастуховым».
 
Коммерциализация государства или деградация? Приватизация функций государства. Приватизация по Чубайсу. Оптимизация – сокращение социальных функций государства.

 
Эксперт: профессор, доктор экономических наук, Председатель Русского экономического общества имени Сергея Федоровича Шарапова Валентин Юрьевич Катасонов
 
Ведущий: Александр Пастухов, шеф-редактор проекта «Точка Сборки», экономист-кибернетик

Внимание: Редакция Точки сборки приняла решение об объединении каналов «Точка сборки» и «Радио Аврора 6.0» в Дзене. Ищите нас там по ссылке: https://dzen.ru/aurora_network

#ВалентинКатасонов #АлександрПастухов #ТочкаСборки

00:00:00 вступление
00:00:38 Как проходит приватизация государства? Как происходит коммерциализация государственных функций? Произошла ли остановка этого процесса после 24 февраля 2022 года?
00:03:20 Приватизация основных функций и полномочий государства (социальная помощь, культура, здравоохранение, образование и другие)
00:07:54 Создание государственных корпораций, которые руководствуются не критериями создания доступных услуг, а критериями прибыли.
00:09:36 Как это происходило во времени? Критерий эффективности – максимизация прибыли.
00:14:21 Появление фиатных денег в 70-х годах. Бреттон-вудская система. Американский и английский проект. Золотой стандарт.
00:22:04 Ямайская международная валютная конференция. Ямайская валютная система. Бумажно- долларовый стандарт. Либерализация и глобализация.
00:27:03 Частный случай коммерциализации. Монетизация государственных льгот.
00:28:08 Оптимизация работы социальных институтов – сокращение и ликвидация.
00:37:24 Экология используется в продвижении интересов крупного капитала.
00:41:53 Какую роль сыграла оптимизация правительственных структур с точки зрения количества специалистов отраслевых направлений.
Потеря управления в отраслях. Критерии финансовой эффективности.
00:46:16 Глобальные транснациональные корпорации. Оптимизация звеньев с учётом максимизации прибыли.
00:48:03 Большая четвёрка консалтинговых компаний. Роль мировой четвёрки. Финансовая разведка. Коммерциализация государства позволило обеспечить разведку.

Комментарий редакции

Ключевые тезисы беседы:

1. Коммерциализация государства – это передача его функций и полномочий частному бизнесу, что ведет к утрате ответственности государства за своих граждан.

2. После ямайской конференции 1974 года началась эпоха либерализации и глобализации экономики, цель которой – ослабление национальных государств.

3. Приватизация в России проводилась в интересах олигархов и привела к резкому сокращению госсобственности.

4. Помимо приватизации активов, идет коммерциализация госфункций в сферах здравоохранения, образования, культуры.

5. Вместо критерия эффективности введен критерий максимизации прибыли. Госкомпании нацелены на извлечение дохода, а не на решение социальных задач.

6. "Оптимизация" госструктур на самом деле означает их сокращение и ослабление госуправления.

7. Западные консалтинговые компании фактически являются инструментом внешнего управления и разведки.

Вывод: коммерциализация приводит к деградации социальной роли государства и утрате суверенитета России. Необходимо восстанавливать госконтроль и ответственность государства за благополучие граждан.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=qqAjjwrTYjU
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