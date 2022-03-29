И тут нужно говорить об ошибке (если не больше) российской разведки, которая в определённый момент «купилась» на щедрые заверения якобы своей агентуры на Украине.

4). Уничтожение России, как государства, и русских, как народа.

2). Под предлогом этого вторжения, сломав колеблющихся, «выпилить Россию лобзиком» из мира.

План был такой (теперь это уже ни для кого не секрет):

Для этой цели Американская Империя отчаянным образом заманивала РФ на Украину. Украинские марионетки делали всё, чтобы получить удар от рассерженного медведя: все формы геноцида русских на Украине, слив планов силовой зачистки Донбасса и Луганщины, шантаж Кремля биологическим и грязным ядерным оружием, которое вот-вот обещало появиться в руках бандеровской нелюди. Кроме того, ряд двойных агентов на Украине вели с российской разведкой сложную игру, заманивая Кремль на Украину, обещая лёгкую сдачу Харькова, Новороссии, и т.п.

Как воевать без ядерного оружия в эпоху ядерного оружия? Ответ на этот вопрос искали ВСЕ стороны глобального противостояния . Теперь уже совершенно очевидно, что расчёт Американской Империи строился на бунте российских «элит», прикрывающихся массовым народным недовольством народов России. Главной ударной силой в этом плане выступали, конечно, не украинские фашисты (пешка в большой игре), а «санкции из ада», призванные подтолкнуть россиянское потреблядство избавиться от Путина, а заодно и от страны.



Произошла очень серьёзная недооценка возможностей украинского фашизма: предполагалась молниеносная зачистка. Обширные посулы якобы «пророссийских» олигархов помогли втянуть РФ на территорию Украины.

«Барбаросса» Американской Империи стала осуществляться.

Никто – и в первую очередь американцы – не верил в длительную боеспособность укровермахта. Этой пешкой жертвовали в три дня, что доказывают многократные предложения американцев Зеленскому бежать на Запад в первые дни войны.

Мы думали, что в Бандерштадте нас ждут полудурки – оказалось, что на всю голову «***е».

Но украинская спецоперация – маленькое тактическое звено американского глобального плана! Совершенно неважно в этом плане сколько дней продержатся укрофашисты.



Даже если бы они пали за день – смысл был вовсе не в их дебильном сопротивлении, а в «выпиливании лобзиком». Это и есть главная стратегия мировой неядерной войны в эпоху ядерного оружия.

«Санкции из ада» вводились бы в любом случае.

Для них было всё подготовлено.

Если бы не Украина – их ввели бы на предмет «уничтожения полярных сов» или ещё чего угодно.

Не нужно путать причину и повод.

Для США хороший русский – мёртвый русский. Украина там или не Украина – совершенно неважно. Но Украина была выбрана как «пиар»-предлог, очень удобный (в силу дебилизма украинутых).

Итак, русская разведка ошиблась – и операция пошла не так легко, как сперва казалось…

А дальше – уже стратегически – ошиблась американская разведка.

Мы недооценили степень долбанутости украинствующих дебилов.

Они переоценили потреблядские настроения в РФ.

Наш промах – тактический, у них – стратегический.

Ярость от осознания своей ошибки в полной мере выплеснулась на Абрамовича, Фридмана и других ельцинских приватизаторов, от которых ждали моментального устранения Путина, а не дождались… ничего.

«Санкции из ада» вместо крушения РФ привели к обратному результату. К сплочению. Причём – особенно обидно для «империи зла» – издеваясь над Абрамовичем, Фридманом и компанией, США сами же, своими руками уничтожили свою «пятую колонну» в РФ!

В момент конфискации вывезенных на Запад ворованных денег мощнейшая антирусская сила – ельцинская приватизационная олигархия – перестала существовать.

Да, разведка в РФ явно недооценила степень дебилизма украинствующих.

Может, и к лучшему: если бы так упорно ни заманивали посулами лёгкой победы, РФ не рискнула бы входить, и дождалась бы вспышки чумы и сибирской язвы в своих городах от «любящих её» бандероцев.

Но разведка США и, в целом, Запада переоценила роль потреблядства в РФ.

Моментального обрушения «путинского режима» не произошло.

И даже наоборот!

И начался тяни-толкай, который грозит доллару смертью: вы нас лишаете айфонов, а мы вас газа. Что страшнее? Вы поднимаете у нас цены на автомобили, а мы у вас – цены на бензин. Что страшнее? Вы выводите от нас кафешки, вроде Макдональдса (который к тому же не торопится выходить) – а мы вас зерна и удобрений. Что страшнее?

Мне, как экономисту, совершенно ясно: главный театр мировой безъядерной войны в эпоху ядерного оружия вовсе не украинский. Украина – третьестепенный театр. Главный же театр мировой войны – экономический, глобальный.

Империя Зла добивается своего – или рушится под собственной тяжестью.

По сравнению с эффектом от «санкций из ада» – любые сводки с украинского театра военных действий – маловажны.

Если США сейчас потеряют доллар, как мировые деньги (а к этому всё идёт!), то сроки сопротивления укродебилов уже совершенно не играют роли. Ну да, за две недели разобраться с ними не вышло. И что?!

По сравнению с крушением долларовой системы ФРС США – это микроскопический успех.

Если РФ, опираясь на мощь всё понимающего Китая, сумеет наладить системы ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ, то глобальная партия империи зла будет проиграна безнадёжно.

Что же касается локальной, украинской компании…

Ну да, бывают в жизни огорченья: заместо хлеба ешь печенье.

Жаль, что население Украины оказалось настолько дебилизированным (или запуганным). Но не более того.

Главное – вовсе не в этой локации, а в крушении долларового диктата в глобальном формате.

Там задействованы главные силы «большой игры», и там будет решаться судьба проекта «человек разумный».

Потому что торжество США – это отмена мышления у человека, сведение его к скромному набору условных, внушённых рефлексов.

Победа США была бы глобальной катастрофой цивилизации.

Именно на экономическом театре идёт главная схватка неядерной мировой войны в эпоху ядерного оружия.

Дай Бог, чтобы Россия победила ТАМ, остальное уже маловажно…

В.Л. Авагян



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