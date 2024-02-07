На экраны страны вышел фильм-трансформер: радикальной режиссёрской трансформации подверглось классическое произведение русской литературы ХХ века, а именно, знаменитый роман Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита".

В новом фильме был развёрнут не существующий ни в одной из многих редакций романа сюжет.

Также сознательно были изменены до неузнаваемости характеры некоторых героев. Злосчастный председатель МАССОЛИТа Михаил Александрович Берлиоз показан в романе как человек спокойный и, до определённого момента повествования, крепко стоящий на ногах. В новой же экранизации это весьма истеричный субъект, явно ведущий двойную игру, к тому же держащий в отношении власти фигу в кармане.

Милейший романный профессор, благонамеренный доктор Александр Николаевич Стравинский стараниями режиссёра превратился в садиста, в отвратительного врача-убийцу, в злого гения карательной психиатрии.

В книге пролетарский поэт Иван Бездомный простоват и грубоват, в новом же фильме этот персонаж ведёт себя психически неуравновешенно ещё до роковой встречи с консультантом.

Хронология в данной ленте перепутана, ибо в сюжет вплетена новая линия — жизнь автора романа "Мастер и Маргарита", сиречь самого Булгакова, что создаёт некоторую путаницу. Ведь "Мастер и Маргарита" это и так роман в романе.

Киношный Булгаков, в отличие от взаправдашнего, подвергается жестоким репрессиям — сперва его исключают из Союза писателей СССР, затем арестовывают и заключают во внутреннюю тюрьму НКВД, в финале же герой самоубивается, выбросившись с балкона тюремного типа психушки, куда его помещает жестоковыйная советская власть. Перед этим писателя лечат током высокого напряжения и зачем-то обкалывают морфином, превращая несчастного в печальную амёбу.

Что это, если не издевательство над памятью Михаила Булгакова, который в расцвете лет и творческих сил был сражён неизлечимой наследственной болезнью?

Всё, что связано с советской темой, превращено в этой трёхчасовой ленте в позорнейший кич. Булгаковская едкая ирония в отношении буфетчиков и управдомов уступает здесь место иноплеменному взгляду на все "странности" СССР 1930-х годов. На каждом углу марширующие под музыку физкультурницы; люди сплошь с орденами на френчах и гимнастёрках; во всех кабинетах и даже в частных домах транспаранты с коммунистическими лозунгами — сии гротескные штампы представляются иностранцу бесспорными приметами советского быта. Что, конечно, смехотворно.

Автор сценария вплёл в киноповествование амбициозно замаскированные под Булгакова, собственного сочинения, довольно плоские афоризмы. Цитировать эти домашние заготовки нет никакого смысла.

Также кино изобилует прямолинейными метафорами, претендующими на художественную глубину. Так, в начале повествования главный герой идёт в театр через стройку, где среди песка и досок злые, неопрятного вида, пролетарские дети в будёновках закидывают камушками интеллигентного мальчика, одетого в матроску.

Красиво, но на грани пошлости, сделана последняя сцена: чем-то похожий на Муссолини демон Азазелло вынимает из камина щипцами пылающую книгу и несёт её через комнату своему повелителю. По пути кот закуривает от книги сигару, а затем Воланд, сидя в кресле, листает горящие страницы.

Трансформации в фильме подвергся образ Москвы. Мистическая, синкретическая булгаковская Москва куда-то пропала, а на её место пришла сверхновая имперская столица, состоящая частично из компьютерных симуляций подлинных нереализованных проектов сталинского периода. Временами мы видим на экране наивную компиляцию из архитектурных памятников начала 1950-х годов. Цоколь высотки совмещён с павильоном метро, и прочее. Подобные опыты химерической сборки памятников истории и культуры отдают дичайшей безвкусицей. Однако, в целом, реконструкция сталинской сверхновой Москвы, которой не было, — это сильная сторона картины. Создать этот мир при помощи компьютерных технологий — безусловная находка режиссёра, удачный ход. Всё это великолепие напоминает опыты нашего современника, ярославского архитектора Семёна Расторгуева, сумевшего со своими студентами построить объёмные цифровые модели Москвы пяти эпох.

Москва в новом фильме "Мастер и Маргарита" в целом столь величественна, столь монументально прекрасна, что невольно спрашиваешь себя: а где те, кто создал эту мегареальность? Здесь вылезает на передний план базовое противоречие картины. Плохо одетые люди, грубые, тупые и истеричные, бегают по этим роскошным проспектам и как-то не приклеиваются ко всей этой небывалой красоте и мощи. Показанные в этом фильме алкоголики, психи, садисты и декаденты явно из какого-то другого мира. Они занесены в этот величественный город случайным порывом ветра и не имеют никакого отношения к архитектурному ландшафту. В одной из сцен фильма совершающий свой бег по Москве Иван Бездомный залетает в роскошный сталинский дом — шедевр позднего конструктивизма, и затем попадает на какую-то грязную коммунальную кухню, заставленную примусами и битой посудой. Что-то здесь не так…

На фоне этой монументальной архитектурной реальности сам Воланд со своими шутами и котами смотрится эксцентричным фриком, а анемичный Мастер и вовсе теряется. Совершенно очевидно, что нелепые дрязги в Союзе писателей не имеют отношения к цивилизации, построившей этот восхитительный город.

Единственный, кто отдалённо может претендовать на роль демиурга сверхновой Москвы — это муж Маргариты Николаевны, советский учёный, совершивший важное открытие. Этот человек, безупречный со всех точек зрения, мельком появляется в кадре и произносит одну только фразу:

— Увидимся на параде, дорогая!

В фильме зовут его почему-то Станислав Сергеевич. Что это за ребус? Намёк на Станиславского?

Все главные герои и второстепенные персонажи внутренне глубоко несимпатичны. От всех этих людей хочется держаться подальше. Тупы и гнусны милиционеры, приехавшие на Бронную; противно гнусавит нянечка Прасковья Фёдоровна; груба, навязчива и агрессивна Маргарита; Воланд мерзко хихикает; Стёпа Лиходеев рыгает в камеру. Мастер настолько вял, что хочется про него быстрее забыть. Понтий Пилат по жестам напоминает американского переговорщика.

В фильме критически не хватает любви! Любви к роману, к русскому народу, к Булгакову, к Москве… Отношения между Мастером и Маргаритой в фильме холодные и напряжённые. Говорят, что актёры, сыгравшие этих героев, в жизни являются супружеской парой. Неужели они так друг другу осточертели?!

В завершение хочется напомнить создателям этой зловещей саги о печальной судьбе творца в СССР, что реальный Михаил Афанасьевич Булгаков по своим взглядам был русским империалистом. Он бы точно поддержал СВО.

Встретимся на параде!

Андрей Фефелов

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. В новой экранизации романа "Мастер и Маргарита" был изменен сюжет и характеры героев по сравнению с книгой.

2. Режиссер вплел в сценарий вымышленную линию о жизни самого Булгакова, что исказило хронологию.

3. В фильме дан карикатурный образ СССР 30-х годов с обилием штампов.

4. Москва в фильме представлена как монументальный город, не соответствующий изображенным в фильме персонажам.

5. Герои фильма показаны отталкивающими, в отличие от книги.

6. В фильме нет любви ни к роману, ни к героям, ни к Москве.

Вывод: Андрей Фефелов резко критикует новую экранизацию романа за вольное обращение с сюжетом и персонажами, искажение образа Москвы и СССР, отсутствие любви к первоисточнику. Автор считает фильм издевательством над памятью Булгакова.