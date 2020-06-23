И вышел полк на праздничный парад. Летом 1945-го Ленинград рукоплескал победителям

Накануне предстоящего парада в Москве в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне стоит вспомнить, что в 1945 году такой парад состоялся не только в столице, но ещё и в городе на Неве.

Парад Победы в Ленинграде в 1945-м проходил не 9 мая, как обычно, и не в июне, как это делается сейчас, а в июле. Для этого было решено перебросить назад в город Ленинградский гвардейский стрелковый корпус, который закончил войну в Прибалтике. Оттуда его подразделения через Псковщину пешком направились в Ленинград.

Один из участников этого марша через Прибалтику вспоминал: «Рига была первым городом, по которому мы прошли строем, и этот марш мы назвали между собой нашим маршем Победы. Жителям города, видимо, сообщили не только время, но и названия улиц, по которым мы будем проходить, иначе как объяснить, что по обеим сторонам дороги стояли толпы рижан с радостными лицами, с букетами сирени. Наши ездовые перед Ригой догнали нас, и ИПТБ (истребительно-противотанковая батарея) шла в составе полка с орудиями. Я замещал командира орудия и поэтому сидел на передке справа от ездового. Одна юная рижанка подарила мне большой букет сирени. Но мы же движемся. Я успел сказать спасибо, а дарительницу не рассмотрел. В моём родном городе Грозном к этому времени сирень уже отцветает, а в Риге она только расцвела…»

Вот как на самом деле тогда встречали советских солдат в Прибалтике, где сегодня те, кто переписывает историю, подло называет их «оккупантами»!

В ночь с 7 на 8 июля колонны участников будущего парада остановились в Красном Селе. Пошёл сильный дождь, и все насквозь промокли. Гвардейцам разрешили раздеться и просушить обмундирование. Было тепло, да и солдатам, перенёсшим все тяжести фронта и долгой войны, уже всё было нипочём. Со всех сторон звучали весёлые шутки, смех, песни. В рядах корпуса было много ленинградцев, и все они жаждали поскорей увидеть родной город.

Утро 8 июля выдалось жарким и солнечным. Ночью сделали привал, но никто не сомкнул глаз, так велико было радостное возбуждение. Чистили сапоги, драили пряжки на ремнях. Приводили в порядок форму. Потом солдат построили, и они маршем, в стальных касках, со знамёнами и с оружием в руках и в сопровождении военных оркестров двинулись в город. У офицеров и у многих солдат вся грудь была в орденах. Это был марш настоящих, недавно вернувшихся с тяжелейшей войны закалённых воинов, с бронзовыми от солнца и ветров мужественными лицами. Форма у многих была потрёпанной, а каски с царапинами и вмятинами. Переодеть бойцов в парадные мундиры тогда не было ни времени, ни возможности.

При планировании празднования Победы в Ленинграде было решено, что войска Ленинградского гвардейского корпуса будут вступать в город тремя колоннами: со стороны Володарского (Невского), Московского и Кировского районов. Специально для парада были буквально за несколько дней построены три временные триумфальные арки из фанеры и гипса. Через три года они были разобраны.

На парад, марш!

На всём пути следования воинских колонн собирались огромные толпы ленинградцев, восторженно встречавшие воинов-победителей. Солдат и офицеров забрасывали цветами, подносили хлеб-соль, подарки. Бледные и исхудавшие в блокаду подростки и женщины надели по этому случаю самую нарядную тщательно отглаженную одежду. Восторженные толпы горожан с трудом удерживала милиция. Накануне парада власти завезли в город цветы, в основном полевые, поэтому повсюду в воздухе стоял сильный цветочный запах.

Житель блокадного Ленинграда Геннадий Чарушев вспоминал: «Утром раздались радостные крики (даже выстрелы), а днём по Невскому проспекту шли войска Ленинградского фронта (в полевой форме) на парад, на Дворцовую площадь. Было очень жарко. Солдаты шли усталые, но радостные. Шли сквозь строй ленинградцев (вернее, ленинградок и детей). У меня на глазах одна из женщин купила лоток мороженого и раздавала его проходившим мимо солдатам. Некоторые пацаны и девчонки, как и я и постарше, сидели на руках солдат и висели на пушках и автомашинах. Иногда раздавался крик, и какая-либо женщина бросалась к солдату, узнав в нём мужа, брата, отца. А я стоял, смотрел и надеялся на чудо, а вдруг мне признается какой-нибудь солдат – мой отец!!!»

На Невском проспекте к ограде военного госпиталя вышли раненые. Многие на костылях, некоторые – держась за товарищей. Заполнив двор, теснясь у ограды, они в полной тишине смотрели на шеренги гвардейцев. Увидев раненых, командир проходившего батальона скомандовал «Смирно! Равнение направо!» Отдали честь офицеры, повернулись к госпиталю лица солдат. Гвардейцы отдали дань уважения братьям, пролившим свою кровь за Родину. Этот знак внимания глубоко взволновал раненых, и вслед батальону долго неслось радостное «ура!».

Пройдя под арками, войска вышли маршем на Дворцовую площадь, где состоялся исторический парад. От имени гвардейцев командир дивизии Герой Советского Союза гвардии полковник А.Г. Афанасьев сказал: «Своими победами Ленинградская гвардия во многом обязана мужественным и стойким ленинградцам. Ведь ваше оружие мы получали даже тогда, когда казалось, что в городе невозможно работать. Ваша любовь всегда сопутствовала нам в бою».

Вечером над городом прогремели залпы праздничного салюта.

Инициатива Даниила Гранина

Уже в наши дни писатель Даниил Гранин предложил воссоздать одну из тех триумфальных арок, через которые в 1945 году проходили советские войска на Парад Победы в Ленинграде. В 2007 году на этот счёт было выпущено специальное постановление правительства города, и в 2015-м, к 70-летию Победы, в Красносельском районе (Красном Селе) Арка Победы была торжественно открыта.

Сама идея о создании в городе на Неве новой Арки Победы родилась ещё в самом начале Великой Отечественной войны. Она принадлежала академику архитектуры Александру Никольскому, который рисовал её эскизы в подвале Эрмитажа страшной блокадной зимой 1942 года. 22 января архитектор записал в дневнике: «Я твёрдо верю в скорое снятие осады и начал думать о проекте триумфальных арок для встречи героев – войск, освободивших Ленинград…»

Несколько месяцев Никольский с женой провёл в подвалах Эрмитажа, где в годы блокады прятались от обстрелов и бомбёжек многие ленинградцы. Там они встретили новый, 1942 год. Из картона и подручных материалов он сделал новогоднюю ёлку. Так она и висела под потолком, окружённая спящими и умирающими людьми…

Наряду с композитором Дмитрием Шостаковичем, создавшим в годы блокады героическую симфонию, архитектор А. Никольский тоже стал символом несгибаемого духа ленинградцев, твёрдо веривших в разгром врага и продолжавших работать и созидать.

Владимир Малышев

Историческая традиция

Традиция встречать победителей триумфальными воротами появилась в России ещё в петровские времена. Первые из них были построены в Москве. Триумфальные арки сооружались и в новой столице России – Петербурге. Здесь в петровское время были возведены четыре триумфальные арки (не считая, конечно, декорацию фейерверка 1 января 1712 г. на мир с Турцией в виде триумфальной арки). Две из них носили временный характер и были построены в 1714 г. в честь Гангутской победы. Первая триумфальная арка располагалась на главной площади города – Троицкой. Это была трёхпролётная арка с живописными картинами; в её центре находился рельеф двуглавого орла, а наверху – фигура с атрибутами правосудия (змея и весы), символизировавшая Россию. Вторая была возведена на средства губернатора города А.Д. Меншикова перед его дворцом на Васильевском острове. Она располагалась у самой воды и была рассчитана на обзор с проплывавших мимо судов.

Две другие триумфальные арки – это одновременно и крепостные ворота Петропавловской крепости: Петровские и Невские. В отличие от всех триумфальных арок петровского времени, бывших деревянными и носивших временных характер, триумфальные ворота Петропавловской крепости были перестроены из деревянных в каменные, сохранились до наших дней и продолжают украшать вход в крепость.

Позднее были возведены нарядные Московские и Нарвские триумфальные ворота, возведённые в честь славных побед российской армии, – в Русско-турецкой войне 1828–1829 гг. и Отечественной войне 1812 г.

Обложка: Парад Победы в Ленинграде, 8 июля 1945 года

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Источник: https://nstarikov.ru/i-vyshel-polk-na-prazdnichnyj-parad-letom-1945-go-leningrad-rukopleskal-pobediteljam-116305