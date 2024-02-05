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Россия за три года выделит 100 млрд рублей на развитие и производство беспилотников

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“Россия за три года выделит 100 млрд рублей на развитие и производство беспилотников, заявил вице-премьер, глава Минпромторга Мантуров.

Речь о производстве "сотен тысяч" FPV-дронов и "десятков тысяч" тяжелых беспилотников, отметил он.” (РИА Новости)

Выделение таких средств, как и общее понимание проблемы в области БПЛА, это конечно хорошо. Теперь главное,чтобы исполнение не подкачало. А исполнение, это еще и понимание того, куда будет двигаться война совсем недалёкого будущего.

Можно наделать миллион ФПВ с одними характеристиками «про запас», а они превратятся в кирпич. В этом вопросе важна модульность, десятки независимых производителей, с РАЗНЫМИ дронами, у которых РАЗНАЯ частота и возможность мгновенно вносить изменение в уже готовые изделия, если противник нашёл против них противодействие.

Комментарий редакции

Решение о выделении значительных средств на производство беспилотников свидетельствует об осознании их важной роли в современных военных конфликтах. Для реализации этого потенциала необходимо грамотное стратегическое планирование, учет тенденций развития технологий, качественное исполнение и внедрение гибких подходов к производству БПЛА.

Источник: https://t.me/vysokygovorit/14468
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