Комментарий редакции

Россия построила в Антарктиде новейший зимовочный комплекс «Восток» – самое современное сооружение на континенте, которое позволит нам в буквальном смысле докопаться до древних тайн и утвердить своё право на Южном полюсе. Как это связано с претензиями президента Аргентины Хавьера Милея на Фолклендские острова и зачем мы построили на льду аэродром, способный принимать военно-транспортную авиацию, а также о новой истории спасения расскажем в этом выпуске после краткой сводки позитивных новостей.

Основные сюжеты выпуска:

1. Строительство новой научной станции "Восток" в Антарктиде. Рассказывается о технических характеристиках станции, ее значении для проведения научных исследований в Антарктиде.

2. Анализ геополитической ситуации вокруг Антарктиды. Упоминаются территориальные претензии Аргентины и Великобритании к региону, а также военное присутствие западных стран. Делается вывод о важности российского присутствия в Антарктиде.

3. История спасения детей из горящей квартиры в Тверской области. Рассказывается о героическом поступке двух мужчин.

В целом выпуск призван продемонстрировать силу и активность России на международной арене.