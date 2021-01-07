

Фото: Марина Заиченко, участница фотоконкурса РГО «Самая красивая страна»



В какой-то момент даже такие матёрые полярники, как начальник Российской антарктической экспедиции (РАЭ) 1991–2017 годов Валерий Лукин, утрачивали веру в научный ренессанс, ведь в управленцы пришли люди, далёкие и от Арктики, и от Антарктики.



— Однажды правительство Российской Федерации на полном серьёзе выпустило постановление, которое гласило: "Продлить сроки летней навигации на трассе Северного морского пути до конца декабря". Пример анекдотический, но реальный. А природу нельзя обмануть! Никакие постановления её не изменят, — рассказывает Валерий Лукин.



Приводит "Русскую" в порядок 66-я сезонная экспедиция Арктического и антарктического НИИ Росгидромета. Если всё пойдёт по плану, уже в следующем году полярники останутся там на зимовку.





Фото предоставлено Вячеславом Мартьяновым, РАЭ



— Это самый малоизученный район нашей планеты, — говорит начальник отдела долгосрочного планирования и инвестиционных проектов Российской антарктической экспедиции Вячеслав Мартьянов, — единственная станция на всём Тихоокеанском побережье Антарктики, которая закрывает практически весь Тихий океан. Место очень сложное и при этом уникальное — центр тихоокеанского региона Антарктики. Циркуляция атмосферы, океанология, геология — там находится продолжение тихоокеанского огненного кольца с его вулканами… Куда ни посмотри, всё очень интересно с точки зрения науки.



Зимовочный статус станции возвращают согласно программе развития Антарктики, утверждённой правительством России ещё в 2010 году. Сейчас к Антарктиде идёт научно-экспедиционное судно "Академик Трёшников".



Бюджет Российской антарктической экспедиции увеличили примерно до полутора миллиардов. Дополнительные средства выделили в первую очередь для рейса судна.





Станция Русская. Фото предоставлено Вячеславом Мартьяновым, РАЭ



За тридцать лет пустования станция стала ледяной избушкой. Антарктическая экспедиция заходила туда в 2006 и 2008 годах. Картина разрушения поразила даже бывалых полярников: дизельную электростанцию полностью занесло снегом, стёкла выдавило, помещения забило по крышу льдом, а в самой крыше образовались проломы. Полярники выдолбили лёд, починили кровлю, но в 2019 году картина предстала прежняя…



— Там всё очень быстро разрушается. Крыши снова разобраны, стёкла выдавлены… Хуже того, из-за влаги, которая образуется при резких потеплениях, в двух капитальных объектах — служебно-жилом здании и здании ДЭС — образовалась плесень.



Пришлось начинать все работы сначала, — рассказывает начальник отдела долгосрочного планирования и инвестиционных проектов РАЭ. — Сейчас планируем делать ремонт крыш, поставить новые дизель-электростанции, отремонтировать топливное оборудование и восстановить ледотаялку: озеро, которое давало пресную воду, заморожено до дна, а другой воды там нет.



Историческая справка:



"Русская" — советская и российская антарктическая станция, расположена в Западной Антарктиде на побережье Земли Мэри Бэрд, на небольшом выходе коренных пород у мыса Беркс. Высота станции над уровнем моря — 134 метра. Несмотря на то что станцию начали строить в 1973 году, из-за крайне сложных ледовых условий и частых ураганных ветров станцию открыли только в феврале 1980 года.



Первоначально постройки станции состояли из щитовых деревянных домиков типа ПДКО. В 1984 году началась перестройка станции, и в 1984–1985 годах на станции были построены два здания из алюминиевых панелей на металлических фундаментах. Станцию законсервировали в 1990 году.



Жилые строения здесь может в прямом смысле сдуть ветром, а полярникам приходится пристёгивать себя к стальным тросам, чтобы добраться до оборудования.





Служебно-жилое здание станции Русская. Фото предоставлено Вячеславом Мартьяновым, РАЭ



— Мне лично доводилось регистрировать ветер больше 76 м/с, — рассказывает Вячеслав Мартьянов, зимовавший на станции в 1983–1984 годах. — Средняя скорость ветра за год в этой местности составляет примерно 15 м/с, то есть 50 дней в году она превышает 50 м/с. А ведь начиная с 36 м/с ветер считается ураганным.



Кроме того, в окрестностях станции "Русская" зафиксированы самые низкие показатели атмосферного давления на территории Антарктики — туда приходят очень глубокие циклоны.



Но зачем нам нужна антарктическая станция в таких невыносимых условиях?





Фото: Алексей Куденко



Ради спутников и космической погоды



Расположенная в самом труднодоступном секторе Антарктиды станция "Русская" открывает уникальные возможности для научных исследований, а других станций в этом районе не существует. Здесь проводили и будут проводить вновь гидрометеорологические, геофизические и гидрологические наблюдения, а кроме этого — делать расчёты космической погоды.



Дело в том, что в сторону Земли постоянно идёт поток так называемых солнечных электроджетов — энергетически заряженных частиц, которые отражаются магнитосферой нашей планеты. В районе Антарктиды их особенно много.



Но прежде всего "Русская" нужна для реализации космической программы.



— Нам необходимо установить оборудование, которое регистрировало бы движение спутников над гигантской акваторией — южной частью Тихого океана, — убеждён Вячеслав Мартьянов. — В этом регионе существует всего три места, где можно было бы установить аппаратуру для работы с системой ГЛОНАСС: Гавайские острова, остров Пасхи и станция "Русская". Для нашей страны доступна только она.





Фото: Алексей Куденко



Но чем плоха нынешняя ГЛОНАСС? Чтобы ответить на вопрос, надо немного разбираться в принципах работы спутниковой навигационной системы. В мире их существует четыре: российская ГЛОНАСС, американская GPS, европейская "Галилео Галилей" и китайская "Компас".



Каждая страна выбирает свой геоид — математическую фигуру Земли — с наименьшим искажением на её территории. Поэтому система GPS выдаёт серьёзные неточности, когда речь идёт о России.



— В любой стране есть государственные секреты. Так, на территории некоторых районов США GPS не работает для иностранных самолётов. Или разработчики системы при желании могут программным путём ввести плавающую ошибку, которую в отличие от постоянной очень сложно отследить. Именно поэтому нам важна отечественная система, опирающаяся на подходящий геоид, — говорит Валерий Лукин.





Китайская луна. Фото: Дмитрий Резвов, участник фотоконкурса РГО «Самая красивая страна»



Точность спутниковых данных о местоположении того или иного объекта даёт погрешность в диаметре 15 метров. Для авиации и других прикладных сфер это слишком много, там имеет значение каждый сантиметр.



— Чтобы увеличить точность, необходимо использовать систему ДКМ (дифференциальной коррекции и мониторинга) — её станции отслеживают сигнал спутника и рассчитывают поправки, благодаря которым точность данных системы ГЛОНАСС становится гораздо выше. Сейчас такие системы стоят на "Беллинсгаузене", на "Новолазаревской", на "Прогрессе", в перспективе мы планируем установить ДКМ на "Мирном". И обязательно нужно поставить её на "Русской", чтобы замкнуть цепь, — рассказывает Вячеслав Мартьянов.



В данный момент в ГЛОНАСС работают 24 спутника, ещё два остаются в горячем резерве — они находятся в космосе, и при необходимости их в любой момент можно включить.



По словам Валерия Лукина, орбита, по которой движутся спутники, зависит от притяжения Земли, которое в разных районах различается. Это связано с разницей в распределении масс магматических пород под земной корой. Для того чтобы рассчитать географические координаты определённого объекта, необходимо постоянно проверять и вносить коррекцию в положение спутников на орбите.





Фото предоставлено Вячеславом Мартьяновым, РАЭ



— Если у американцев есть огромное число военных баз по всему миру, где они и устанавливают станции систем ДКМ, то у нас ситуация другая, — говорит Валерий Лукин. — Долгое время Роскосмос пытался договориться об их размещении с различными странами Южного полушария в Южной Америке, Африке, Австралии… но где-то нестабильны политические режимы, где-то мы получили отказ, и в результате единственным подходящим местом размещения таких станций оказалась Антарктида.



И для того, чтобы обеспечить наблюдения в тихоокеанском секторе, необходимо возродить станцию "Русская".



Немного политики



Все, кто хочет исследовать Антарктиду, живут по Договору об Антарктике, подписанному в 1959 году. В 1991 году страны подписали так называемый Мадридский протокол, который регламентирует деятельность антарктических экспедиций с точки зрения экологии. К началу 1998 года он был ратифицирован всеми консультативными сторонами Договора об Антарктике и вступил в силу.



По сути, он служит юридическим барьером, не допускающим на материке деятельности, которая не обоснована научной программой и нарушает экологический статус заповедника. Если Договор об Антарктике не ограничен временным сроком действия, то действие Мадридского протокола истекает в 2048 году.



Впрочем, правительства разных стран до конца срока не ждут и разговор о принадлежности секторов Антарктиды поднимают уже сейчас.



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Возвращение к истокам



Сохранить станцию — пусть в законсервированном виде — удалось с большим трудом. Валерий Лукин вспоминает, что в 90-е годы ни в Госдуме, ни в правительстве страны не понимали, зачем России нужна Антарктида.



— Мы смогли объяснить, что, если уйдём, пути назад не будет. Сыграло роль и то, что в 1991 году был принят Протокол по охране окружающей среды.



Одно из его положений гласило: всё, что завезено в Антарктиду, но не используется, подлежит обязательной утилизации. Демонтировать все сооружения станции и вывезти их по затратам намного дороже, чем снабжение станции и обеспечение её бесперебойной деятельности. К счастью, люди, от которых зависит наше финансирование, это поняли, — вспоминает полярник.





Фото: Марина Заиченко, участница фотоконкурса РГО «Самая красивая страна»



Перед тем как вернуть "Русской" статус зимовочной станции, полярникам предстоит привести в порядок два капитальных объекта: служебно-жилой дом и служебное здание, где расположены ДЭС, гараж и мастерские.



В следующем году на "Русскую" поедут зимовать 10–13 полярников. Много это или мало? К примеру, у американцев на антарктических станциях в зимний период работает около 3 тысяч, а у России — 110 человек. Впрочем, успокаивают эксперты, один наш полярник стоит 20 иностранных.

Русское географическое общество



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