Сатановский объяснил, зачем России «позорище в ПАСЕ»

Возвращение России в ПАСЕ с каждым днем выглядит все более бессмысленно.

Прошло полгода с момента восстановления российской делегации в правах в ПАСЕ. Страна исправно платит взносы в организацию, а коллеги тем временем начинают снова убеждать Москву «прекратить агрессию на Украине», вернуть Крым, уважать права человека и так далее.

У России же остается право протестовать против резолюций и выражать возмущение на авторитетной площадке. На этом выгоды заканчиваются. Об этом написал в блоге президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский.

«Курс ПАСЕ понятен: выбить из провинциальных лохов денег для этой европейской богадельни, от которой там ничего не зависит, которая никому, кроме её участников, не нужна и участие в которой ничем никому помочь не может, и продолжать их публично пороть в своё удовольствие, – отметил Сатановский, – Но в чем интерес России быть мазохистом за свои деньги? Или в этом есть какой-то глубокий скрытый смысл?».

Вероятно, те делегаты, кто ездит в ПАСЕ, просто хотят иметь возможность ездить в Европу. «Может на шопинг. Может скучно им. Может они считают, что стране деньги девать некуда», – предположил Сатановский.

Есть также версии, что делегатам хочется видеться со старыми знакомыми, поругаться с оппонентами, показав себя защитниками отечества на дипломатической стезе.

С практической точки зрения ПАСЕ абсолютно бесполезна. Поставлять газ и нефть в Европу организация не помогает, решать спорные вопросы – тоже. Пример – арабские страны, которые делают то же самое без участия в ПАСЕ. Снять санкции с России организация не в компетенции. Этот вопрос решают другие.

Выходит, что Россия до сих пор не может отказаться от мышления 90-х годов, когда считалось жизненно необходимым любой ценой интегрироваться в Европу, ставя «страну на уши ради пустопорожних обещаний и туманных намёков на будущее счастье». В этом свете напрашивается еще одно объяснение – вероятно, отдельным группам политиков хочется ощутить себя европейцами за госсчет. Это понять можно, но «остальной стране это позорище зачем»?

«Зачем России и такие политики, которым дома не сидится, ведь своё обустраивать – куда скучнее, чем по заграницам ездить?», – задался вопросом Сатановский.

Он также высказал гипотезу, согласно которой делегаты ездят в ПАСЕ с более прагматичными, приземленными целями. Например, «закупиться санкционной продукцией, для личного, естественно, потребления».

То есть, в ПАСЕ «возвращались за пармезаном и прошутто». Это, как заметил Сатановский, самый стоящий аргумент, так как его хотя бы «на зуб попробовать можно».

Однако стоит ли весь этот позор таких денег, как всегда, решает начальство. И советоваться оно ни с кем не собирается. Да и давать ему советы – такое же бесполезное дело, как ПАСЕ, заключил Сатановский.

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Источник: http://voicesevas.ru/news/49720-satanovskiy-obyasnil-zachem-rossii-pozorische-v-pase.html