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Ленин – политик, который урвал век. Андрей Фефелов

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Выступление Главного редактора канала "ДеньТВ" Андрея Александровича Фефелова на конференции в культурно-просветительском центре "День" по поводу годовщины смерти В.И.Ленина
Видеоматериалы с конференции "Ленин жив?" можно посмотреть по подписке на сайте канала.

Комментарий редакции

Ключевые тезисы лекции:

1. Фигура Ленина претерпевала разные периоды мифологизации – от идеализации в советскую эпоху до демонизации в либеральный период. Сейчас идет попытка более объективного исторического анализа. 

2. Ленин – выдающийся политик, которому удалось уловить нужный исторический момент для революции. Он сумел пробить "коридор возможностей" в октябре 1917 года.

3. Ленин символизирует грандиозный социальный эксперимент по построению нового общества на научной основе. Этот опыт важен для поиска альтернатив капитализму.

4. Ленин – один из самых узнаваемых деятелей русской истории в мире, наряду с Гагариным. Это важный элемент исторического сознания.

5. Нужно ценить историю России во всей ее полноте, не отбрасывая никакие периоды и деятелей. Ленин – часть нашего прошлого, заслуживающая изучения.

Вывод: Лектор призывает к объективному историческому анализу фигуры Ленина, преодолению мифов и стереотипов. Ленин рассматривается как важный элемент российской истории, заслуживающий внимательного изучения в контексте своей эпохи.

Источник: https://rutube.ru/video/6c1a92c5791efa0ea27dd0a880e88483/
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