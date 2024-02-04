Выступление Главного редактора канала "ДеньТВ" Андрея Александровича Фефелова на конференции в культурно-просветительском центре "День" по поводу годовщины смерти В.И.Ленина

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Комментарий редакции

Ключевые тезисы лекции:

1. Фигура Ленина претерпевала разные периоды мифологизации – от идеализации в советскую эпоху до демонизации в либеральный период. Сейчас идет попытка более объективного исторического анализа.

2. Ленин – выдающийся политик, которому удалось уловить нужный исторический момент для революции. Он сумел пробить "коридор возможностей" в октябре 1917 года.

3. Ленин символизирует грандиозный социальный эксперимент по построению нового общества на научной основе. Этот опыт важен для поиска альтернатив капитализму.

4. Ленин – один из самых узнаваемых деятелей русской истории в мире, наряду с Гагариным. Это важный элемент исторического сознания.

5. Нужно ценить историю России во всей ее полноте, не отбрасывая никакие периоды и деятелей. Ленин – часть нашего прошлого, заслуживающая изучения.

Вывод: Лектор призывает к объективному историческому анализу фигуры Ленина, преодолению мифов и стереотипов. Ленин рассматривается как важный элемент российской истории, заслуживающий внимательного изучения в контексте своей эпохи.