Слова и понятия воспринимаются людьми по-разному, исходя из индивидуального жизненного опыта и связанных ассоциаций. Для примера, слово «свита» имеет для многих нейтрально-негативный оттенок благодаря цитате Н. Макиавелли: «Короля делает свита» и отнюдь не романтическому представлению о монархическом периоде в истории, дворцовых интригах, слабых правителях-самодурах, подбиравших окружение согласно себе.

Взаимоотношение короля со свитой, лидера с командой или руководителя с коллективом имеют различную основу. В первом случае речь идёт о соглашении в расчёте на получение благ, с высокой зависимостью от личных отношений, где совсем не обязательна какая-либо совместная и продуктивная деятельность. Представители свиты тайно и скрытно стремятся достичь индивидуальных целей, при этом их интересы не совпадают с интересами «короля». Однако, все последующие проблемы и ответственность за последствия перекладываются на него.

Подобные отношения вызывают ассоциации с наймом лицемерного и двуличного слуги, готового как исполнять все приходи господина, так и предать при отсутствии оговоренной оплаты. Чистая циничная сфера услуг. В предельном виде такие отношения обретают черты харизматического культа, где единственным источником и путем получения благ становится отношение господина. Если деятельность первого лица не заточена на результат и ответственность, то постепенно вместо соратников и единомышленников вокруг него собираются царедворцы.

В 2010-х годах, на фоне все более усиливающегося застоя, приходилось сталкиваться с проявлением внутренней культуры различных госорганов и крупных компаний, что ориентировались на процесс, а не результат – душераздирающее зрелище. Складывалось впечатление, что нефтегазовый сектор, где денежный поток был стабильно высок, мог поспорить с министерствами в части отрицательного отбора среди верхнего руководства, великолепный набор типажей.

В начале 2022 года многое начало меняться, пусть не моментально, но различные «авторитетные» и «уважаемые» царедворцы плавно оказались на третьих ролях. Самые умные уже поняли – ротация в системе власти по итогам выборов в 2024 г. будет замечательным шансом уйти на почетную пенсию и/или в свободное плавание без репутационных потерь. Другого шанса может не представиться, выдерживать новый темп и требования не выйдет, а становиться сбитым летчиком чревато уголовными делами и потерей всего.

Внешнему наблюдателю не очень заметно, но всю вертикаль власти начинает чувствительно потряхивать, в сложные и тяжёлые времена требуются соратники и коллеги, а не царедворцы. В отличии от свиты, внутри которой никакой продуктивной деятельности для успеха не нужно, команда во главе с творческим лидером или коллектив с руководителем способны поставить результат во главу угла, придавив личные амбиции и проблемы во взаимоотношениях.

Многие высокопоставленные руководители в последние годы столкнулись с очень неожиданными вызовами – с них стали требовать достигнутый результат, а не бесперебойный процесс. Если они не смогут вовремя понять происходящие изменения, разогнать сложившиеся свиты прихлебателей с очень гибким позвоночником, особенно будучи ровно такими же, то перспективы совсем нерадостные. С интересом ждём изменений и ротации.

И, да, в идеале, в основе взаимоотношений должны быть ответственность, доверие, репутация и служение, если деятельности нет, то начинается различный блуд и борьба царедворцев, профессионалы в такой среде не выживают и/или деградируют…))

Источник

Андрей Школьников

Комментарий редакции

Ключевые тезисы статьи:

1. В сложные времена лидеру нужна команда единомышленников и соратников, а не придворные и льстецы (царедворцы).

2. Царедворцы заботятся только о собственной выгоде и готовы предать, в отличие от настоящей команды.

3. В последнее время от руководителей стали требовать результат, а не просто поддержание процесса.

4. Тем, кто не может адаптироваться к новым требованиям и создать команду, а не свиту, грозят серьезные репутационные и карьерные потери.

5. В основе здоровых отношений в коллективе должны быть ответственность, доверие и служение общему делу.

Вывод: автор призывает лидеров отказаться от свиты льстецов и создать команду профессионалов-единомышленников, ориентированную на результат. Это особенно актуально в нынешних непростых условиях. Тем, кто не способен на перемены, грозит потеря репутации и влияния.