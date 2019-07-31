Тесты и протесты… или При французе лучше не будет

Для того, чтобы так рассуждать, нужно быть или конченным идиотом, или матёрым провокатором-лжецом.

Ну, в самом деле: кувшин ведь сохраняет воду, а ручей её разбазаривает! Та вода, которая не попала в кувшины – утекла мимо посёлка в неизвестном направлении. Вода в кувшине служит жителям посёлка, а та, которая к морю понеслась – нет. Разве не логично?

Это подобно тому, как если бы наивный человек полагал, что вода зарождается в кувшинах, а ручей – ворует воду из кувшинов. И вся та вода, которая утекла мимо кувшина – «отобрана у кувшина». Мысль о том, что без ручья кувшин будет мертвенно-пуст, не приходит в голову при этой странной и сумасшедшей теории. Как говорила Маргарет Тэтчер – «Нет никаких «государственных денег», есть только деньги налогоплательщиков» [1] .

​ Современный человек либеральных взглядов, будучи глуповат и в области обществознания функционально-неграмотным, воспринимает себя и себе подобных, как источник благ, а государственность (особенно имперского типа) – как «надстройку» и паразита .



Потому что, например, пикты, не имевшие своего государства, не только хлеба не сеют, но и вообще сами не живут. И уже давно. Помните:

…Пришел король шотландский,

Безжалостный к врагам,

Погнал он бедных пиктов

К скалистым берегам…

И вот скажите мне – чего бы пиктам не выйти и хлеба не посеять? Кто им мешает? Налоговая система? Административные барьеры? Или, может быть (подозреваем мы с читателем) – после прихода «шотландского короля» у них земли не осталось? Ась?

Государство – это не паразит, облагающий экономическую деятельность невозвратными поборами. Государство – то, что делает экономическую деятельность возможной. Соответственно, оно делает возможной и прибыль частного человека. Именно поэтому на монете чеканят профиль короля-завоевателя, а не фермера Джона. Ибо если бы не королевский меч – фермеру его зерна бы и не понюхать!

Человек, взятый в отдельности от своей державы, не производит сам для себя никакого дохода никаким трудом. Начнём с того, что его могут просто уничтожить, зачищая территории для другого плуга.

А могут и не уничтожать – «живи пока» – но только оплату за любой труд назначает не трудящийся, а меченосец! Вы поймите, что с вооружённым хозяином земли не поспоришь, пока сам не вооружился. Сказал отдать половину урожая – отдашь половину. А сказал отдать весь – отдашь весь.

Откуда, вы думаете, миллиарды голодающих на Земном Шаре? Они что, все трудиться не хотят? До такой степени ленивы, что голодную мучительную смерть предпочли труду?

Не логичнее ли думать, что им просто не дали трудиться? Или дали – но на таких условиях, при которых у них после тяжелейшего труда на руках остаётся медный грош в лучшем случае?

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Либеральничающий идиот, швыряющий в полицию мусорные бачки в Москве, может, конечно, считать, что государство посягает на его положение в обществе. Бумага всё стерпит, в том числе и теорию, что «ручей ворует воду из кувшинов».

Но если человек хочет излечиться от диагноза «социальный идиотизм», то он должен понять, что на самом деле кувшины пусты без ручья. И что вовсе не сам по себе человек производит свой доход и уровень жизни, а баланс сил в мире создаёт и его доход, и его уровень. Не будет твоего силового представительства в геополитике – не будет и никакого личного дохода у тебя. Не веришь – пиктов спроси.

Навязывая образ «государства-врага», либералы навязывают суицидальный комплекс адептам своей деструктивной секты. Наше государство – не наш враг, а источник и причина нашего существования. И пусть оно порой дурно управляется, пребывает в нелепости и маразме, возглавляется недостойными людьми – мы с ним нужны друг другу.

А больше в мире мы никому не нужны. При всех его «косяках» и выкрутасах: оно держится на нас, а мы – на нём. Пока эта взаимная сцепка сохраняется – мы выживаем, в том числе и экономически. Ибо никто (из соображений экономии) не станет платить деньги тем, кого можно заставить работать бесплатно. И тем более тем, которые на производственной линии лишние.

Понять это нужно ДО того, как придёт "король шотландский", потому что потом будет уже ПОЗДНО что-то понимать.

Нет у налогоплательщиков никаких денег, кроме тех, которые им сперва дало государство. Дало в виде возможности трудиться и условий труда, предполагающих некое вознаграждение. Потому что если появится возможность вознаграждение за труд не платить – его перестанут платить.

Рабы не имеют не только оружия, но и зарплаты. У них нет права на жизнь, и тем более нет права что-то себе требовать в этой жизни. Кто не верит, посмотрите на Бангладеш или Колумбию, на Украину или Грузию! И вымирают со сказочной скоростью, и нищи в процессе, хуже церковных мышей…

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Либеральные модели отношения к государству – циничные и потребительские, могут дать только одно: порабощение и истребление народов. Для того, чтобы выпендриваться, нужно иметь того, кто будет терпеть твои выпендривания. Покривляйся-ка с лозунгом «Не хочу, не буду!» перед гауляйтером Рейха! Колонизаторы терпеть выпендрёжа не намерены, и быстро вломят, отучив «протестовать»…

Жизнь проста: или ты защищаешь своё государство, или тебя никто не защищает от чужого.

При этом понятно с древних времён, что любое государство, в том числе и своё – отнюдь не подарок. Государство – господин, а не лакей. Оно навязывает тем, кому разрешило у себя жить – много, давит жёстко и часто несправедливо.

Брежнев, конечно, бегал с платком подтирать сопли каждому раздолбаю – но такое случается редко и кончается плохо. Раздолбаи привыкают к тому, что все им должны, а сами они – никому. Они привыкают к тому, что кто-то должен их обслуживать, кто-то должен за них служить и воевать, кто-то за них строить, и т.п. Раздолбаи начинают видеть в себе великий подарок человечеству – которым вовсе не являются.

Поверьте, правда жизни в том, что живы вы или мертвы – никому, кроме ваших родителей, не интересно. Да ещё дедушки Брежнева, который помер уже. Все выкаблучивания «свободолюбивых недорослей» заканчиваются в трюме работоргового судна, которое уже везёт украинцев и молдаван, и нас охотно возьмёт на борт, если поймает…

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Наши предки, взятые из крепостных рекруты 1812 года «откуда-то» прекрасно знали, что, как бы там ни было с помещиком – при французе лучше не будет. Мы это знание во многом растеряли, забыв, что и условия и расценки труда диктует не абстрактно-умозрительная справедливость, а конкретный победитель.



Причём по законам биосферы: есть едок, есть и пожираемый.

Увлечение теорией абстрактно-умозрительной справедливости привело многих к «романтическому аутизму», к выходу из реальности и погружению в собственные оторванные от жизни галлюцинации.

Возникло явление, в обществознании называемое «ригоризмом», и выступающее на практике необходимым упором для самого чёрного и разнузданного злодейства.

Смысл ригоризма в крайней моральной чистоплотности, доводимой человеком до навязчивой идеи, и по сути, парализующей человека, выключающего его из живой жизни и её борьбы.

- Вот один украл миллион, а другой копейку! – говорит ригорист – Какая разница? Оба ведь воры!

- Один убил человека, а другой – тысячу человек. Какая разница, оба ведь убийцы!

Рассуждая так, человек не понимает разницы между миллионом и копейкой. Он не понимает разницы между одной смертью – и тысячью смертей. В итоге он выключен из борьбы, что, безусловно, выгодно ворам миллионов и убийцам тысяч. Ведь они, получается, уравниваются с самыми розовыми воришками и обычными бытовыми злоумышленниками!

Ригоризм, выводя интеллигента из схватки, отдаёт победу в схватке самым чёрным и омерзительным силам (в чём одна из основных причин «перестройки», когда начали с «одной слезинки ребёнка», а закончили континентальными геноцидами целых народов).

Безусловно, человек должен уметь выбирать из двух зол меньшее – а не застревать в параличе уравнивания всех зол, отдавая победу худшему из зол.

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Романтический аутизм интеллигенции отрицает государство, потому что, говоря словами Булгакова, «всякая власть есть насилие над людьми». А хочется такой справедливости – чтобы она вообще была без единого пятнышка или зазора!

Но хотя всякая власть – безусловно, насилие над людьми, насилие бывает разным.

Не надо равнять школьный нагоняй от учителя, пусть даже и не очень справедливый – и газовые камеры концлагерей! Не надо равнять мелкую коррупцию в КПСС – и расстрел целых городов бандеровцами из орудий всех калибров!

Интеллигент в своём глубинном аутизме мечтает избавить людей вообще от всех страданий и несправедливостей. На этом его и ловят подонки, вовлекая в разрушение государства и практикующей (а раз практикующей – то и запачкавшейся) национальной власти.

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Дело в том, что избавить людей от страданий – нельзя. И речь у умных людей всегда шла о другом: чтобы избавить людей от излишних страданий и ненужных неудобств. Потому что есть ведь и необходимые страдания и неизбежные неудобства людей, и политическая система с ними ничего поделать не в состоянии.

Нельзя сказать (точнее сказать-то можно!), что «вот, мол, землю пахать – дело тяжёлое, давайте никто не будет этим заниматься». А все и каждый – только в боярской думе заседать! Или, например, определить, что работы в канализации – дело грязное, неприятное, и потому давайте вообще канализацией не заниматься! Ну её к ляду, будем испражнения на улицу из ведра выливать, как в средневековых городах…

Ну, это же бред! Вопрос в том, чтобы в числе страданий и неудобств народа выделить излишние и ненужные, а выделить их из необходимых и неизбежных – нужен ум.

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Скажут: ну, вот и давайте выберем умных правителей путём выборов! Дохлый номер. Не выберете. Это так не работает. Вот не работает, и всё, хоть расстреляйте меня с досады – а это работать так не станет.

Вы голосовали за сохранение СССР? Голосовали. Он сохранился? Нет. Крым голосовал за автономию в начале 90-х? Голосовал. А Кучма её отменил, и всё. Крым всегда хотел жить в России, и всегда за это голосовал, но ведь вовсе не выборы его в Россию привели. Донбасс проголосовал за выход из Украины? Проголосовал. Дали ему выйти? Что бы там в итоге не вышло – не избирателям решать, сами понимаете…

Греки голосовали против иностранных кредиторов? Голосовали. Чем кончилась история их всенародного волеизъявления? Пшиком. Сербы голосовали за Сербскую Краину? И где теперь Сербская Краина?

29 июля 2019 года, то есть на днях, госсекретарь США Майкл Помпео в очередной раз «сделал выбор» за всех избирателей страны, гражданином которой он даже не является: «Администрация США намерена принять любые меры, чтобы вернуть демократию венесуэльскому народу».

Интересное словосочетание, правда? «Любые меры» и «вернуть демократию»… Это его попросили уточнить, готовы ли США будут при каких-то условиях направить войска в Венесуэлу. По его словам, единомышленники США "понимают, что [нынешний лидер Венесуэлы Николас] Мадуро не является президентом, избранным надлежащим образом"[2].

Понимаете? Вот вы кого-то избираете, тратите своё время и деньги из бюджета на выборы, а потом какой-то Помпео решает: надлежащим образом вы избрали или ненадлежащим? И любые меры против вас применяет – чтобы дать вам «демократию»… Надо расстрелять большинство – расстреляет. Зато меньшинство тогда станет большинством, вот вам и демократия!

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Потому я вам и говорю, и прошу прислушаться: это так не работает.

Есть Сила – и она решает. Вы её или пересиливаете – или всё будет так, как она сказала. Места для выборов в этой схеме совсем не остаётся. Потому что вначале они применяют к вам любые меры, а уж потом только у вас «демократия». Грубо говоря, будут вас бить до тех пор, пока вы не проголосуете, как им нужно.

Сила может имитировать выборы, симулировать их – а вот выборы Силу заменить не могут. Нет Силы – у твоего мнения остаётся только одно место: в заднем проходе, причём твоём собственном.

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Если Господствующая Сила умная, то нам повезло: она будет заниматься общественно-полезными делами. За это мы за неё потом проголосуем, и охотно, хотя ей с того ни жарко, ни холодно. А если Сила глупая, то она будет делать всякие гадости, мерзости и нелепости.

Но может ли умный правитель господствовать в глупом деградировавшем обществе? Откуда он возьмёт Силу – если его Сила – это тысячи и миллионы рекрутов, набранных из глупого и деградировавшего общества?

Возникает вопрос: в каком отношении Власть и Общество? Ответ прост и очевиден: Власть – зеркало общества. Будет делать то, что обществу кажется неправильным – исчезнет.

Она же и возникла-то не потому, что стала указы всякие писать, а только лишь потому, что её писанину выполнять начали! Писать любой может: представители Дома Романовых, постоянно действующий Верховный Совет СССР, Ходорковский, Каспаров, Наполеон из дурдома… Все они довольно регулярно что-то предписывают людям, а люди «почему-то» выполняют не всё предписанное, а только из одного центра поступающее…

Глупая власть – продукт деградации и растления общества, масс. Если власть верит, что можно идиотскими рыночными реформами повысить уровень и качество жизни – то, стало быть, и силовое большинство[3] думает так же.

И пока оно из себя эту дурь не выбило самостязаниями – ничего с глупым правительством не сделаешь.

А когда силовое большинство в чём-то разочаровалось, то вопрос с правительством решается автоматически. Оно может говорить или молчать, уйти или остаться, его могут свергнуть или даже не свергать, итог один: оно больше никому не нужно, его тексты никем к исполнению не принимаются.

Не спасёт его, включая прочее, и формальное большинство голосов избирателей. Ибо одно дело равнодушно проголосовать за что-то, и совсем другое – жизнь свою за это дело положить. Один параноик может десятерых скептиков за пояс заткнуть, а то и сотню: они пожмут плечами, скажут «да ну его, он больной!» – и отойдут в сторонку…

Очень чутко понимают это либералы:

- …большой вес на выборах получают небольшие группы. Если эти группы ещё и организованы, то их вес увеличивается кратно. Поэтому конечно, большинству москвичей выборы до лампы… решать судьбу выборов будет вовсе не большинство, а меньшинства[4].

Ну вот: хоть и негодяй, а не соврал, именно так оно и работает. Непонятен, правда, смысл выборов, на которых судьбу решают меньшинства, но не про то и речь…

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Вывод: если идеи не овладели массами, то они не смогут овладеть и действующим правительством. Оно на своём месте только до тех пор, пока соответствует умственному уровню силового большинства.

А силовое большинство, формально, может быть и меньшинство, но идейное. Заряженное фанатизмом своей веры. Разламывающее равнодушных как ледокол льды, в каком бы количестве они ни были.

Правительство никакое и никогда не будет обслуживать лично вас. Забудьте об этой чуши, не может быть один человек одновременно и правитель и лакей!

Власть, которая настолько сильна, чтобы вас защитить от ваших убийц, и при этом настолько слаба, что терпит от вас пощёчины – утопия, «горячий лёд».

Но правительство может обслуживать общую у них с вами идею. Вот это – реально! И только на этом пути – консолидации вокруг идей, вокруг святынь – народ может обрести счастье.

Когда понятия «мы» и «наши» обретает плоть и смысл, расставшись с зоологическим эгоизмом личной сиюминутной выгоды каждого.

А тот из пиктов, кто ждёт конфет от «короля шотландского» – в итоге всегда убедится, что конфетки у него свинцовые…

[1] Из речи 14 октября 1983 г. [2] 23 января лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран ЕС. Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипотношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция. [3] Силовое большинство не всегда совпадает с демографическим. Часто это меньшинство населения – но очень хорошо вооружённое, сплочённое и обладающее сильной коллективной волей. Если на острове живут 90 стариков и 10 молодых боксёров, то как жить – решат боксёры, хотя стариков больше. [4] https://echo.msk.ru/blog/grishayudin/2472207-echo/ Григорий Юдин :

Н. Выхин



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