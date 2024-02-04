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1988. Ленинград на снимках Мари-Хосе Жарри и Жана Франсуа Трипелона

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1988. Москва на снимках Мари-Хосе Жарри и Жана Франсуа Трипелона

01. Автозаправка у парка Ленина
01. Автозаправка у парка Ленина

02. В парке Ленина.jpg
02. В парке Ленина

03. В парке Ленин у фонтана.jpg
03. В парке Ленин у фонтана

04. Площадь Восстания.jpg
04. Площадь Восстания

05. Трамвай на ленинградской улице.jpg
05. Трамвай на ленинградской улице

06. Троллейбус у дома 8 по проспекту Огородникова.jpg
06. Троллейбус у дома 8 по проспекту Огородникова

07. Дом военной книги на Невском проспекте.jpg
07. Дом военной книги на Невском проспекте

08. Невский проспект.jpg
08. Невский проспект

09. Набережная Фонтанки. Доходный дом Г. П. Зезерина.jpg
09. Набережная Фонтанки. Доходный дом Г. П. Зезерина

10. На мосту Строителей.jpg
10. На мосту Строителей

11. Военно-морской музей.jpg
11. Военно-морской музей

12. Университетская набережная, Кунсткамера и Академия наук на Васильевском острове.jpg
12. Университетская набережная, Кунсткамера и Академия наук на Васильевском острове.

13. Набережная Красного Флота.jpg
13. Набережная Красного Флота

14. Зимний дворец с Невы.jpg
14. Зимний дворец с Невы

15. Зимний дворец с Невы.jpg

16. Зимний дворец с Невы.jpg

17. Зимний дворец.jpg
17. Зимний дворец

18. Дворцовая площадь.jpg
18. Дворцовая площадь

19. Крейсер Аврора.jpg

20. Памятник Петру I.jpg
20. Памятник Петру I.

21. Николо-Богоявленский морской собор.jpg
21. Николо-Богоявленский морской собор

22. Пушкинский дом.jpg
22. Пушкинский дом

23. Троицкий собор.jpg
22. Пушкинский дом

24. На перроне Московского вокзала.jpg
24. На перроне Московского вокзала

25. Жители города загорают.jpg
25. Жители города загорают

26. Питерский андеграунд.jpg
26. Питерский андеграунд

27. Взвешивание.jpg
27. Взвешивание

28. Портрет молодого хиппи.jpg
28. Портрет молодого хиппи

29. Портрет подростка.jpg
29. Портрет подростка

30. Петергоф. Павильон Эрмитаж.jpg
30. Петергоф. Павильон Эрмитаж
Источник: https://humus.livejournal.com/9529024.html
Метки: история, Ленинград, Россия, фото
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