1988. Ленинград на снимках Мари-Хосе Жарри и Жана Франсуа Трипелона
1988. Москва на снимках Мари-Хосе Жарри и Жана Франсуа Трипелона
01. Автозаправка у парка Ленина
02. В парке Ленина
03. В парке Ленин у фонтана
04. Площадь Восстания
05. Трамвай на ленинградской улице
06. Троллейбус у дома 8 по проспекту Огородникова
07. Дом военной книги на Невском проспекте
08. Невский проспект
09. Набережная Фонтанки. Доходный дом Г. П. Зезерина
10. На мосту Строителей
11. Военно-морской музей
12. Университетская набережная, Кунсткамера и Академия наук на Васильевском острове.
13. Набережная Красного Флота
14. Зимний дворец с Невы
17. Зимний дворец
18. Дворцовая площадь
20. Памятник Петру I.
21. Николо-Богоявленский морской собор
22. Пушкинский дом
22. Пушкинский дом
24. На перроне Московского вокзала
25. Жители города загорают
26. Питерский андеграунд
27. Взвешивание
28. Портрет молодого хиппи
29. Портрет подростка
30. Петергоф. Павильон Эрмитаж